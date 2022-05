99 Moons: il trailer del film erotico di Jan Gassmann che verrà presentato durante il festival di Cannes 2022

99 Moons, il film erotico diretto da Jan Gassmann, debutterà nel programma di ACID durante il Festival di Cannes 2022 e online è stato condiviso il trailer del progetto, destinato quasi sicuramente a far discutere e parlare di sé sulla Croisette.

Nel video si introduce la protagonista e i suoi tentativi di controllare ogni aspetto della propria vita, anche i rapporti sessuali, andando in crisi quando il suo partner ammette di essersi innamorato di lei.

Il film 99 Moons ha come protagonista una scienziata chiamata Bigna, che ha 28 anni, e Frank, che ne ha 33.

La donna è abituata ad avere tutto sotto controllo, anche i suoi desideri erotici. Frank cerca invece il significato alla vita nella droga e alimentandosi dei sentimenti degli altri. I loro mondi si scontrano e i due personaggi verranno coinvolti in una storia all'insegna dell'ossessione. Bigna è autonoma, dominante e abituata a prendere ciò che vuole, interagendo con gli altri solo a modo suo. Con Frank, invece, tutto è diverso.

I ruoli dei protagonisti sono stati affidati agli esordienti Valentina Di Pace e Dominik Fellmann.

Jan Gassmannha dichiarato che il film parla della disperata lotta per avere della razionalità in amore e della tragedia di non poter lasciarsi: "Siamo legati, come dei tossicodipendenti e la droga".

Per girare le scene più esplicite è stato utilizzato un coordinatore di intimità e ogni scena di sesso è studiata con attenzione dal punto di vista delle inquadrature prima di arrivare sul set.

Maren Kroymann della casa di produzione M-Appeal ha dichiarato: "La sessualità sullo schermo è sempre stato uno degli elementi a cui si interessa M-Appeal e siamo rimasti colpiti dall'esplorazione naturale e libera dell'attrazione erotica compiuta da Jan Gassmann con 99 Moons. La protagonista femminile molto forte è un personaggio all'insegna dell'abitudine a dominare raramente rappresentata".