65: Adam Driver lotta per la sopravvivenza nel nuovo trailer del film sci-fi

Uscirà il 17 marzo nei cinema americani il thriller sci-fi 65 e il nuovo trailer mostra Adam Driver mentre lotta per la sopravvivenza contro i dinosauri.

Adam Driver è il protagonista di 65, un thriller sci-fi di cui è stato diffuso un nuovo trailer, in attesa del debutto nelle sale americane previsto per il 17 marzo.

Nel video si mostrano i protagonisti mentre si ritrovano bloccati su un pianeta misterioso dopo un incidente con la loro nave spaziale, ritrovandosi però alle prese con un mondo dove i dinosauri sono i dominatori, situazione che dà vita a una lotta per la sopravvivenza piena d'azione, esplosioni e fughe.

65 è scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, co-autori di A Quiet Place. Nel cast del film, a fianco di Adam Driver, troviamo Ariana Greenblatt e Chloe Coleman. Il progetto è prodotto da Sam Raimi con la sua compagnia Raimi Productions.

La sinossi anticipa:

Dopo un catastrofico incidente che li fa atterrare su un pianeta misterioso, il pilota Mills (Adam Driver), scopre ben presto che si trova bloccato sulla Terra... 65 milioni di anni fa. Ora, con una sola possibilità di essere salvati, Mills e l'unica altra sopravvissuta, Koa (Ariana Greenblatt), devono attraversare un terreno sconosciuto con creature preistoriche pericolose in un'epica lotta per la sopravvivenza.