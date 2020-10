Nicole Kidman in una scena del terrorizzante The Others

Scopriamo quali sono i 40 migliori film horror secondo altrettanti registi internazionali, da Quentin Tarantino a Martin Scorsese, passando per Christopher Nolan, Guillermo del Toro e James Wan, attraverso la lista riportata da Indiewire per celebrare al meglio la festa di Halloween.

Wes Anderson - Rosemary's Baby

Natalie Erika James - Ring

Mike Flanagan - February - L'innocenza del male

Bong Joon Ho - Midsommar

Osgood Perkins - The Strangers

Robert Eggers - Nosferatu

Josephine Decker - Suspiria (nella versione di Luca Guadagnino)

Guillermo del Toro - Occhi senza volto

Quentin Tarantino - Audition

Martin Scorsese - Suspense (The Innocents)

Edgar Wright - Incubi notturni

David Lowery - Hereditary

Jordan Peele - Misery

Jennifer Kent - Non aprite quella porta

Luca Guadagnino - La mosca

Sam Raimi - La notte dei morti viventi

Anna Biller - L'occhio che uccide

Christopher Nolan - Alien

Andy Muschietti - Il buio si avvicina

James Wan - The Others

Ana Lily Amirpour - Antichrist

Bo Burnham - Raw

Eli Roth - Creepshow

Ben Wheatley - Eraserhead

William Friedkin - Funny Games

James Gunn - Green Room

Coralie Fargeat - I Saw the Devil

Gaspar Noé - Un Chien Andalou (Un cane andaluso)

John Carpenter - L'esorcista

Karyn Kusama - Habit

Nia DiCosta - Under the Skin

Patrick Brice - Allucinazione perversa

André Øvredal - Poltergeist

Tim Burton - The Wicker Man

Pedro Almodóvar - Rapture

Jim Jarmusch - American Psycho

Ti West - Shining

Rob Zombie - 28 giorni dopo

Julia Ducournau - Inseparabili

Peter Strickland - Climax

Audition: la protagonista Eihi Shiina in una inquietante sequenza

Mancano due giorni ad Halloween e, per celebrare al meglio la notte più paurosa dell'anno, milioni di persone nel mondo stanno già organizzando la loro serata casalinga a base di film horror e pop corn. Se siete ancora indecisi su cosa guardare, potreste prendere spunto dalla lista resa nota da Indiewire attraverso la quale scopriamo quali sono i migliori film dell'orrore secondo 40 registi internazionali, alcuni più emergenti come Nia DiCosta, Osgood Perkins e Natalie Erika James, ed altri più celebri come Mike Flanagan, John Carpenter, Guillermo del Toro e Bong Joon Ho.

Per quanto riguarda la scelta di Martin Scorsese, il regista si è detto d'accordo con tutti coloro che considerano il film horror psicologico di Jack Clayton del 1961, Suspense, uno dei film più terrificanti mai realizzati. A tal proposito, il cineasta statunitense ha dichiarato: "Questo adattamento di Clayton de Il giro di vite è una delle rare opere che rende giustizia a Henry James. È ben realizzato e recitato, girato in modo impeccabile e molto spaventoso". Non a caso, Suspense è anche uno dei film preferiti di altri registi come Guillermo del Toro che però ha scelto un altro lungometraggio quando gli è stato chiesto quale fosse il suo film horror preferito.

Edith Scob al telefono in una sequenza del film horror Occhi senza volto (1960)

Il regista messicano ha infatti optato per Occhi senza volto di Georges Franju. Uscito nel 1960, il film italo-francese vede l'attore protagonista Pierre Brasseur nei panni di un chirurgo plastico ossessionato dall'idea di eseguire un trapianto di faccia su sua figlia dopo che questa è sopravvissuta ad un terribile incidente automobilistico. "Il personaggio principale è come una non morta Audrey Hepburn. Mi ha influenzato molto con il contrasto tra bellezza e brutalità", ha detto una volta del Toro riguardo al film. "Lo scontro di immagini inquietanti e incantevoli raramente è stato più potente. Occhi senza volto vanta anche una straordinaria colonna sonora firmata da Maurice Jarre!" ha aggiunto il regista.