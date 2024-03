4 mamme per un delitto: la trama e il cast della nuova serie spagnola di Mediaset Infinity

Si chiama 4 mamme per un delitto ed è la nuova serie spagnola in arrivo - il prossimo 3 aprile 2024 - su Mediaset Infinity. Composta da due stagioni, trasmesse in Spagna tra il 2019 e il 2021, viene descritta come un dramma con sfumature che vanno dalla commedia al thriller.

La trama

4 mamme per un delitto: da sinista, Toni Acosta, Mamen Garcia, Nuria Herrero e Malena Alterio nella locandina italiana della serie

Protagoniste della serie sono quattro donne. Si incontrano per la prima volta ad una riunione dell'AMPA - l'associazione dei genitori degli studenti - e, loro malgrado, si ritrovano coinvolte in un incidente che darà il via a una spirale di menzogne e sospetti.

Mayte è mamma di due bambini ed è ormai separata dal marito, Gregorio. Si guadagna da vivere vendendo robot da cucina. Considerata la precaria situazone economica, decide di approfittare di una riunione nella scuola dei suoi figli per proporre una dimostrazione a Lourdes, sua amica e moglie di un poliziotto. Alla riunione partecipano anche Virginia, incinta, già madre di un'altra bambina, e Amparo, una nonna che si prende cura del nipote quando la mamma è al lavoro.

Un evento inaspettato però proprio in quello stesso giorno unirà il destino di queste quattro donne: si ritroveranno, pur senza volerlo, coinvolte in un omicidio. Decidono insieme di nascondere il cadavere per paura che qualcuno possa malauguratamente ricondurre a loro il fattaccio, ma non hanno fatto i conti con una testimone che ha visto tutto e le ricatta.

Il cast

4 mamme per un delitto: Toni Acosta, Ana Mencìa e Mamen Garcia in una scena della serie

Il pubblico di Mediaset Infinity ritroverà molti volti noti nel panorama televisivo. A cominciare da quello di Toni Acosta, nota al grande pubblico per il ruolo di JoJo in Paso adelante, che veste i panni di Mayte. Malena Alterio interpreta Lourdes, grande amica di Mayte. Amparo ha il volto dell'attrice di cinema e tv Mamen García.

Marta Belenguer è Elvira, donna benestante e proprietaria del palazzo al centro dell'incidente. Ana Mencìa dà il volto ad Asun, una giovane ragazza che riprende l'incidente e minacca le quattro donne di rivelare l'accaduto alla polizia.

Alfonso Lara ricopre il ruolo di Vicente, poliziotto e marito di Lourdes. L'attore spagnolo ha raggiunto la notorietà con il ruolo di Juan in Paso adelante.

4 mamme per un delitto: Fernando Coronado, già visto ne Il Segreto, è Gregorio, ex marito di Mayte

Nuria Herrero, già vista nella quarta stagione di Madri - Una vita d'amore, è Virginia, Ainhoa Santamaría, già vista ne La casa di carta (è Laura nell'episodio 4 della prima stagione) ed Élite (è l'ispettrice che indaga sull'omicidio di Marina), interpreta Anabel, l'unica amica di Elvira che vuole scoprire la verità sulla sua scomparsa. Fernando Coronado, noto anche per il ruolo di Alfonso Castaneda ne Il Segreto, dà il volto a Gregorio, l'ex marito di Mayte.

Come vedere 4 mamme per un delitto

Il 3 aprile verrà pubblicata in streaming la prima stagione completa di 4 mamme per un delitto. I 13 episodi saranno tutti visibili gratuitamente su Mediaset Infinity.