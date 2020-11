33 giri - Italian Masters: la puntata su Ligabue stasera su Sky Arte

Arriva la nuova stagione della serie sui migliori dischi della musica italiana come non si sono mai ascoltati: stasera su Sky Arte Ligabue e CSI!

Con un suggestivo e dettagliato ascolto di "Su e giù da un palco" di Ligabue, torna la nuova stagione della produzione originale 33 Giri - Italian Masters, realizzata da Except, al via da stasera su Sky Arte ogni mercoledì alle 21.15 (canale 120 e 400 di Sky).

Otto album che hanno segnato la storia della musica italiana. Otto dischi indimenticabili diventati pietre miliari della nostra discografia. Direttamente dagli studi di registrazione per riaprire le bobine con i master originali delle canzoni interpretate e scritte dalle più grandi firme della musica italiana. Un viaggio alla scoperta dei segreti dei più emozionanti dischi di grandi autori: Ligabue, CSI, Alice, Edoardo Bennato, Lucio Battisti, Carmen Consoli, Ornella Vanoni e Pino Daniele.

Davanti ai mixer degli storici studi di registrazione dove molti di questi album sono stati realizzati, 33 Giri - Italian Masters prosegue il racconto appassionato delle pagine di vinile più importanti, diventate i classici di oggi, con la guida dello storico discografico Stefano Senardi, ideatore e curatore della serie, che contestualizzerà ogni album all'interno della storia della musica italiana, insieme alle parole dei diretti protagonisti e dei testimoni che hanno partecipato alla loro creazione. Sarà ripercorsa la nascita e la storia di questi dischi attraverso i ricordi e gli aneddoti di musicisti, produttori e discografici che hanno contribuito al loro successo; e ancora gli interventi degli artisti che ne hanno tratto ispirazione e li reinterpretano esclusivamente per Sky Arte.

Venezia 2010: Ligabue , star di 'Niente Paura', saluta il pubblico

Il risultato è un ascolto approfondito e inedito di brani conosciutissimi. Ogni "italian master" verrà commentato e risuonato, dai protagonisti coinvolti nelle registrazioni e nella scrittura dei brani, e, grazie al ritrovamento del multitraccia originale, ascoltato ed esaminato al mixer in ogni suo arrangiamento, con il contributo del leggendario fonico Maurizio Biancani. La serie, scritta dall'autore Edoardo Rossi, realizzata da Except con la produzione esecutiva di Maurizio Vassallo, prenderà il via stasera alle 21.15. La prima puntata sarà dedicata al disco live più venduto in Italia: "Su e giù da un palco" di Luciano Ligabue. Uscito nel 1997, rappresenta un picco nella carriera del rocker emiliano.

In puntata, girata nello Studio Esagono di Reggio Emilia, dove avvenne il mixaggio dell'opera, il produttore Fabrizio Barbacci esamina e scova, insieme a Maurizio Biancani, le curiosità immerse nelle tracce degli inediti "Il giorno di dolore che uno ha" e "Tra palco e realtà" oltre agli energici grandi successi in versione dal vivo "Hai un momento dio?", impreziosito dall'assolo del mitico Mick Taylor dei Rolling Stones, "Urlando contro il cielo", "Ho messo via" e "Quella che non sei". Partecipa alla puntata anche "La banda", il gruppo di musicisti di Ligabue che suonò in quel disco. Roberto Pellati alla batteria e Rigo Righetti al basso, con i loro rispettivi strumenti, accennano le parti musicali con le quali hanno contribuito alla sezione ritmica; Mel Previte e Federico Poggipollini invece mostrano gli intrecci e gli arrangiamenti chitarristici. Luciano Ligabue racconta il contenuto delle canzoni, mentre lo scrittore Massimo Poggini, autore del libro "Liga" e il curatore della serie, Stefano Senardi, contestualizzano l'opera all'interno della storia della musica italiana.

Luciano Ligabue sulla cover di Vanity Fair - novembre 2013

Il secondo appuntamento, in onda sempre mercoledì 18 novembre alle 22.10, sarà invece dedicato all'album T.R.E. -Tabula rasa elettrificata del CSI - Consorzio Suonatori Indipendenti, considerato il primo disco di musica "alternativa" italiana a raggiungere la vetta della classifica nel nostro paese. Per la prima volta dopo molti anni, i membri della band, tornano a raccontare le fasi che portarono alla realizzazione di questo disco seminale. Al mixer, con Biancani, il bassista e produttore Gianni Maroccolo sviscera molti segreti che si celano negli arrangiamenti delle canzoni. Il cantante Giovanni Lindo Ferretti racconta la genesi del disco e l'esperienza che l'ha ispirato: il grande viaggio in Mongolia condiviso con il chitarrista Massimo Zamboni il quale, armato di chitarra, accosta ai racconti l'esecuzione di alcune delle sue parti chitarristiche suonate nei brani di T.R.E..

Sempre alla chitarra anche Giorgio Canali mostra alcune delle parti che hanno caratterizzato il disco, mentre il pianista Francesco Magnelli e la cantante e corista Ginevra di Marco raccontano aneddoti sulle registrazioni e sulla scrittura dei brani. Tra gli intervistati anche il giornalista Luca Bernini, il discografico ex Polygram/Black out, la casa discografica che portò T.R.E al numero uno, Luca Fantacone e Stefano Senardi, che in questa puntata ha il duplice ruolo di curatore del programma ed ex presidente della Polygram nel 1997, quando questo disco uscì. Al mixer vengono esaminate "Forma e sostanza", "Matrilineare", "Unità di produzione", "M'importa n'a sega". Due live: una versione a cappella di "Accade" eseguita da Giovanni Lindo Ferretti e una molto intima di "Brace" suonata voce e piano da Francesco Magnelli e Ginevra di Marco.

Nelle puntate successive, Alice racconta Il sole nella pioggia, uno dei suoi dischi di maggior successo. Edoardo Bennato rivive la magia di Burattino senza fili. Per Lucio Battisti un riascolto esclusivo di Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera. Con Carmen Consoli si rivivrà Stato di necessità. Ornella Vanoni si immergerà nelleDuemilatrecentouno parole. E infine un ricordo emozionante di Pino Daniele con Nero a metà.