20th Century Fox: Disney cambia lo storico nome in 20th Century Studios

20th Century Fox non esiste più: Disney ha modificato il nome della storica casa di produzione in 20th Century Studios.

20th Century Fox non esiste più: Disney ha modificato lo storico nome della casa di produzione trasformandolo in 20th Century Studios, come rivelato ora dal magazine Variety che ha condiviso le scelte prese.

Fox è stato rimosso anche da Fox Searchlight Pictures che diventerà semplicemente Searchlight Pictures, mentre per ora non sono state condivise notizie ufficiali per quanto riguarda 20th Century Fox Television e Fox 21 Television.

Il magazine ha inoltre spiegato che lo staff della casa di produzione ha fatto i conti con i cambiamenti delle proprie e-mail che ora, al posto di fox.com, riportano il dominio searchlightpictures.com.

Sul poster del film Downhill si riporta quindi il nuovo logo di Searchlight Pictures, mentre Il richiamo della foresta sarà il primo lungometraggio della 20th Century Studios.

Al centro del cambiamento, comunque prevedibile dopo la fusione tra i due colossi dell'intrattenimento, sembra ci fosse la volontà di non creare confusione con i brand Fox non compresi nell'accordo r aggiunto dalla Disney.