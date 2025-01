Nel 2024 solo il 16% dei 250 film con i migliori incassi negli USA sono stati diretti da donne

Le statistiche del 2024 rivelano che solo il 16% dei 250 film con i migliori incassi dell'anno negli Stati Uniti sono stati diretti da donne.

La ricerca commissionata dal Center for the Study of Women in Television and Film dell'Università di San Diego ha rivelato che la situazione non è cambiata in modo significativo rispetto al 2023.

Le statistiche del 2024

I dati rilevati rivelano poi che le donne hanno diretto solo l'11% dei 100 titoli più popolari durante l'anno che si è appena concluso, registrando un calo del 3% rispetto a quanto accaduto nel 2023.

Alcuni titoli firmati dalle filmmaker negli ultimi 12 mesi, come Woman of the Hour diretto da Anna Kendrick, non sono stati distribuiti nei cinema, ma solo in streaming.

Progetti molto apprezzati dalla critica, e dal pubblico che li ha potuti vedere, sono invece distribuiti in modo indipendente e non hanno quindi potuto pontare a risultati significativi ai box office statunitensi. Il sito di Variety, per ricordare questa opzione, ha ad esempio citato La chimera della regista italiana Alice Rohrwacher o Love Lies Bleeding di Rose Glass.

L'autrice dello studio, Martha Lauzen, ha dichiarato: "I successi incredibili ottenuti da donne di alto profilo negli ultimi anni - comprese Greta Gerwig, Jane Campion e Chloé Zhao - non si sono trasformati in opportunità per aumentare le percentuali delle donne. La visibilità per alcune non ha generato assunzioni per molte".

Pochi passi in avanti

Negli ultimi anni, secondo le ricerche statistiche, le donne hanno ottenuto più lavori in veste di sceneggiatrici, produttrici e direttrici della fotografia rispetto al passato. Le percentuali sono invece diminuite nelle categorie dedicate al montaggio, colonne sonore e produttori esecutivi, con cali dal 5 all'1% rispetto all'anno precedente. Il 70% dei film presi in considerazione ha poi avuto 10 o più uomini in ruoli importanti dietro le quinte, mentre solo l'8% aveva coinvolto 10 o più donne negli stessi incarichi.

Avere alla regia una donna sembra portare a un maggior numero di membri della troupe di genere femminile coinvolti nella realizzazione dei film. Se alla guida di un progetto c'è invece un uomo si registrano le percentuali delle donne coinvolte sono pari al 12% per quanto riguarda la sceneggiatura, al 17% nel settore del montaggio e al 5% tra i direttori della fotografia.

Lauzen ha sottolineato che si tratta di una situazione esistente a Hollywood ormai da decenni e non sembra stiano avvenendo miglioramenti significativi.