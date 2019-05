16 Anni e Incinta Italia 2019: la nuova stagione da stasera su Mtv!

Stasera su Mtv, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, presente in esclusiva sul canale 130 di Sky, torna l'atteso appuntamento con 16 Anni e Incinta Italia 2019: la sesta e nuova stagione inedita del docu-reality andrà in onda ogni giovedì alle 22.00.

Come sempre, 16 Anni e Incinta Italia esplora il tema delicato della maternità attraverso gli occhi di adolescenti che si trovano ad affrontare tutti i cambiamenti, dai più piccoli ai più grandi, che questa comporta. In questa sesta stagione, le protagoniste assolute saranno quattro teenager pronte a raccontare emozioni, gioie, cambiamenti, speranze e difficoltà della maternità affrontata in giovane età.

16 Anni e Incinta Italia è una testimonianza diretta, senza filtri, del percorso che porta le adolescenti protagoniste ad essere mamme. È uno sguardo neutrale sui cambiamenti che sconvolgono le vite delle ragazze, dei loro partner e di tutti i familiari, quando devono affrontare una gravidanza in giovane età. Se, fino a poco tempo fa, la loro vita era scandita dalle interrogazioni a scuola, dalle uscite il sabato sera e dai pomeriggi con le amiche, ora che aspettano un bambino le loro preoccupazioni e le loro priorità cambieranno radicalmente. Oltre alla quotidianità, che non sarà più la stessa, queste giovani ragazze dovranno fare i conti con i dubbi, le paure, le insicurezze, ma anche le emozioni e gli entusiasmi che tutto ciò comporta. Per loro la gravidanza è un vero e proprio terremoto, che rischia di far cadere anche i rapporti con le persone che hanno accanto.

Ecco le quattro protagoniste della nuova stagione:

Sharon

Sharon ha 18 anni, vive a Busto Arsizio (VA) con Andrea, il primogenito Brandon e la neonata Ilary. Sharon ormai è già mamma da un anno, ed è già stata protagonista della stagione precedente di 16 Anni e Incinta Italia, quando ci ha raccontato la gravidanza del suo primo figlio, Brandon. Questo primo anno non è stato però tutto rose e fiori, anzi. Lei e Andrea, il suo fidanzato, hanno dovuto affrontare molti problemi tipici della vita da adulti. Sharon ha avuto delle incomprensioni con la madre di Andrea, tanto che i due sono arrivati a lasciarsi. Fortunatamente però, dopo aver scoperto di aspettare un altro bambino, il loro amore è tornato a pulsare e sono tornati insieme.

Angelica

Angelica ha 20 anni, vive a Molfetta (BA) e, insieme a Francesco, è in attesa di Pasquale. Angelica ha conosciuto Francesco quando è andata a fare un colloquio per lavorare nel suo bar. Un mese dopo aver iniziato a lavorare là, i due stavano già insieme e poco dopo hanno iniziato a convivere. Con Francesco, Angelica ha finalmente trovato una famiglia serena, che l'ha subito accettata e fatta sentire a suo agio. Visti i complicati rapporti con i suoi genitori, per lei trovare una nuova famiglia è stato molto importante. Quando ha scoperto di essere incinta erano tutti e due scioccati dalla notizia. Da allora la sua vita è cambiata: Angelica ha smesso di uscire la sera, di bere e di fumare, e ora passa le giornate con la sua unica amica, che le dà forza e le sta accanto tutti i giorni.

Angela

Angela ha 18 anni e vive a Solofra (AV) con Christian, il suo fidanzato, Salvatore, il suo primo figlio, e Selena, l'ultima arrivata. Angela e Christian si sono conosciuti quando lei aveva 16 anni e lui 27, ed è stato un colpo di fulmine. Hanno iniziato a frequentarsi sin da subito, e dopo pochi mesi lei è rimasta incinta per la prima volta. La coppia, con i bambini, ora vive con la mamma e il fratello di Christian, che li aiutano economicamente. Angela non vede l'ora di mettere al mondo Selena. Il sogno nel cassetto rimane comunque il matrimonio: Angela spera di sposarsi al più presto, e di fare una bellissima festa con tutti i parenti.

Marea

Marea ha 19 anni, vive a Cambiago, ed è la mamma di Ginevra. Marea ha conosciuto Mattia a giugno, e a luglio è rimasta incinta. Dopo uno spavento iniziale, i due avevano trovato un loro equilibrio e sembravano decisi ad andare avanti insieme. Questa convinzione però, per Mattia è durata poco. Un giorno lui l'ha lasciata, dicendo di non voler sapere più niente né di lei né della bambina. Marea adesso deve fare i conti con la delusione e con la rabbia, ma è fiduciosa e motivata ad andare avanti. Grazie anche al suo carattere forte, Marea non ha paura di affrontare questa gravidanza. Anche se Mattia non è più con lei, ci sono i suoi genitori e suo fratello a sostenerla.

"Le cose più belle ce le dà la vita, quando non le cerchiamo, quando non le chiediamo"#16annieincinta Italia nuova stagione, ogni giovedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su @NOWTV_It pic.twitter.com/MhRRWWo9TY — MTV Italia (@mtvitalia) May 5, 2019

Il giorno della Festa della Mamma, domenica 12 maggio, MTV proporrà una programmazione speciale interamente dedicata alle Mamme di MTV, in cui troveranno spazio anche le storie di 16 anni e incinta Italia. In occasione della messa in onda del programma, MTV si fa portatrice tra i giovani di un messaggio di consapevolezza in materia sessuale e di diffusione di informazioni su contraccezione, prevenzione di gravidanze indesiderate e sessualità consapevole, con particolare riferimento alla tematica riproduttiva e alla gravidanza in età giovanile.

In concomitanza con la partenza dello show, all'indirizzo www.mtv.it/aispa verrà attivata una pagina con utili informazioni su contraccezione, prevenzione e gravidanza. Per fare ciò MTV ha chiesto il supporto della AISPA (Associazione Italiana Sessuologia e Psicologia Applicata), associazione non profit operante su territorio nazionale con cui aveva già collaborato in occasione dello show sul sesso "Loveline" e in tutte le precedenti edizioni italiane di 16 Anni e Incinta. L'Associazione, basata a Milano e fondata nel 2001, ha lo scopo di stimolare la cultura sessuologica in un'ottica integrata comprensiva delle componenti mediche e psicologiche, così da poter rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche di ogni fascia di utenza. In questo modo, a chi ha bisogno di aiuto viene data l'opportunità di accedere ad una consulenza autorevole in modalità totalmente anonima.