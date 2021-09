11 settembre 2001, i video degli attentati alle Torri Gemelle

L'11 settembre del 2001 resterà per sempre legato al ricordo degli attentati dell'organizzazione terroristica Al Qaida: ecco alcuni dei video che documentano il crollo delle Torri Nord e Sud del World Trade Center a New York.

Il crollo delle Torri Gemelle del World Trade Center rappresenta il simbolo degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001: numerosi video hanno documentato quella tragedia in cui persero la vita 2606 persone, tra cui poliziotti, vigili del Fuoco ed altri soccorritori arrivati sul posto nel tentativo di salvare più vite umane possibili.

L'attentato al World Trade Center non fu l'unico attacco suicida dell'11 settembre 2001. Furono quattro gli aerei dirottati da altrettanti piloti kamikaze legati all'organizzazione terroristica Al Qaida: oltre ai due aerei che causarono il crollo delle Torri Gemelle, un terzo aereo fu fatto schiantare contro il Pentagono, mentre un quarto aereo puntava alla Casa Bianca, ma i passeggeri, saputo quello che era successo a New York si ribellarono e fecero in modo da far cadere il velivolo in un campo nei pressi di Shanksville, in Pennsylvania.

Nei quattro attentati morirono 2.977 persone più 19 attentatori. Le vittime delle Torri Gemelle furono 2606. I passeggeri morti sui 4 aerei furono 246, inclusi gli equipaggi. Nell'attentato al Pentagono ci furono 125 vittime. I vigili del fuoco del New York City Fire Department deceduti sono stati 343.

Avallando i sospetti degli Stati Uniti, l'attentato fu rivendicato da Al-Qaida e dal suo leader Osama Bin Laden, sostenuto in passato dagli Stati Uniti per la sua guerra contro l'Unione Sovietica in Afghanistan. Il commando dei kamikaze era composto da 15 sauditi, due emiratini, un egiziano e un libanese.

Le Torri gemelle furono prese di mira perché il World Trade Center, era considerato il simbolo del potere economico degli Stati Uniti. Gli atri 2 obiettivi, Il Pentagono e Capitol Hill erano il simbolo del potere militare e legislativo di Washington.