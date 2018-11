100 serie TV in pillole: il libro firmato Movieplayer presentato a Torino!

Dopo le diverse presentazioni tra la 75esima edizione della Mostra Cinematografica di Venezia e la nuova Festa del Cinema di Roma, 100 Serie TV in Pillole - Manuale per malati seriali, il libro scritto dalle firme di Movieplayer.it, sbarca anche al Torino Film Festival: appuntamento il 26 novembre alle ore 15.00 presso gli Studi Rai di via Verdi.

Il volume è un vero e proprio manuale per i malati di serie tv, scritto a sei mani da Luca Liguori, Giuseppe Grossi e Antonio Cuomo che mette insieme le migliori 100 serie televisive degli ultimi trent'anni, dai classiconi immortali ai successi più recenti e particolari. Oltre ad accennare alla trama e ai temi principali di ogni show inserito nel volume, abbiamo voluto aggiungere qualche indicazione in più su ogni serie ipotizzando la posologia e la tipologia di serie, a chi potrebbe essere adatta e a chi no, proprio come una medicina!

100 serie TV in pillole - manuale per malati seriali comprende le migliori 100 serie televisive tra le quali troverete 24, Breaking Bad, Black Mirror, E.R., Gomorra, I Simpson, I Soprano, Lost, Mad Men, Twin Peaks, Una mamma per amica, X-Files, e tante altre. Ma non troverete solamente i nomi più facili da inserire in una guida del genere, ma anche quelle che sono davvero capaci di generare delle vere e proprie dipendenze!

Potete acquistare il libro sul nostro shopping senza spese di spedizione, sui maggiori store online quali Amazon.it, Feltrinelli, Unilibro e tanti altri, o direttamente in libreria!