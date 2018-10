100 serie TV in pillole: il libro firmato Movieplayer presentato al Lucca Comics!

Nella cornice del Lucca Comics & Games 2018, il 31 ottobre arriva in Toscana la presentazione del libro 100 Serie TV in Pillole - Manuale per malati seriali, scritto a sei mani dalle firme di Movieplayer Luca Liguori, Antonio Cuomo e Giuseppe Grossi.

All'attesissima fiera non ci sono solo eroi Marvel e paladini DC. Negli ultimi anni le strade e i padiglioni del Lucca Comics & Games si sono riempiti di passione seriale: anteprime di pilot, protagonisti di show amatissimi, cosplayer di Negan di The Walking Dead, Walter White di Breaking Bad e Eleven di Stranger Things. Le serie TV sono il nuovo cuore pulsante dell'intrattenimento ed è quindi uno dei palcoscenici perfetti per la presentazione di 100 Serie TV in Pillole - Manuale per malati seriali: moderati da Antonio Moro, fondatore di Lega Nerd, gli autori del libro Luca Liguori, Antonio Cuomo e Giuseppe Grossi approdano a Lucca per contagiare tutti di serie TV.

L'appuntamento per tutti è per il giorno di Halloween, mercoledi 31 ottobre alle 14.15 nella Sala Ingellis. Subito dopo la presentazione, i tre autori saranno allo stand di Multiplayer Edizioni (Padiglione Carducci) per il firmacopie del libro

La particolarità di questo volume risiede nelle indicazioni 'farmacologiche': infatti gli autori hanno voluto aggiungere qualche indicazione in più su ogni serie ipotizzando la posologia e la tipologia di serie, a chi potrebbe essere adatta e a chi no, proprio come un farmaco!

