Le 100 donne più importanti del secolo 1920 - 2020 secondo Time

Cento donne straordinarie per motivi diversi, celebrate da Time con una lista delle 100 donne più importanti del secolo 1920 - 2019 che comprende scienziate, dive, politiche, popstar e altre figure femminili iconiche. Sono i personaggi femminili eletti donna dell'anno su Time dal 1920 ad oggi, una carrellata davvero emozionante di icone, e di alcune oggi il ricordo è un po' sbiadito, mentre altre hanno lasciato un segno più forte. Ecco chi sono!

1920 le Suffragette

1921 Emmy Noether

1922 Xiang Jingyu

1923 Bessie Smith

1924 Coco Chanel

1925 Margaret Sanger

1926 Aimee Semple McPherson

1927 Regina Soraya Tarzi

1928 Anna May Wong

1929 Virginia Woolf

1930 Martha Graham

1931 Maria Montessori

1932 Babe Didrikson

1933 Frances Perkins

1934 Mary McLeod Bethune

1935 Amelia Earhart

1936 Wallis Simpson

1937 Soong Mei-ling

1938 Frida Kahlo

1939 Billie Holiday

1940 Dorothea Lange

1941 Jane Fawcett

1942 Le donne della resistenza

1943 Virginia Hall

1944 Recy Taylor

1945 Chien-Shiung Wu

1946 Eva Perón

1947 Amrit Kaur

1948 Eleanor Roosevelt

1949 Simone De Beauvoir

1950 Margaret Chase Smith

1951 Lucille Ball

1952 Regina Elizabeth II

1953 Rosalind Franklin

1954 Marilyn Monroe

1955 The Bus Riders

1956 Golda Meir

1957 Irna Phillips

1958 China Machado

1959 Grace Hopper

1960 le Sorelle Mirabal

1961 Rita Moreno

1962 Jacqueline Kennedy

1963 Rachel Carson

1964 Barbara Gittings

1965 Dolores Huerta

1966 Stephanie Kwolek

1967 Miriam Makeba

1968 Aretha Franklin

1969 Marsha P. Johnson

1970 Gloria Steinem

1971 Angela Davis

1972 Patsy Takemoto Mink

1973 Jane Roe

1974 Lindy Boggs

1975 le Donne Americane

1976 Indira Gandi

1977 Judith Heumann

1978 Lesley Brown

1979 Tu YouYou

1990 Anna Walentynowicz

1981 Nawal El Saadawi

1982 Margaret Thatcher

1983 Françoise Barré-Sinoussi

1984 Bell Hooks

1985 Wilma Mankiller

1986 Corazon Aquino

1987 Diana, Principessa di Galles

1988 Florence Griffith Joyner

1989 Madonna

1990 Aung San Suu Kyi

1991 Anita Hill

1992 Sinead O'Connor

1993 Toni Morrison

1994 Joycelyn Elders

1995 Sadako Ogata

1996 Ruth Bader Ginsburg

1997 Ellen DeGeneres

1998 J.K. Rowling

1999 Madeleine Albright

2000 Sandra Day O'Connor

2001 Wangari Maathai

2002 The Whistleblowers

2003 Serena Williams

2004 Oprah Winfrey

2005 Melinda Gates

2006 Ellen Johnson Sirleaf

2007 Lilly Ledbetter

2008 Michelle Obama

2009 Malala Yousafzai

2010 Nancy Pelosi

2011 Tawakkol Karman

2012 Pussy Riot

2013 Patrisse Cullors, Alicia Garza e Opal Tometi

2014 Beyoncé Knowles

2015 Angela Merkel

2016 Hillary Rodham Clinton

2017 The Silence Breakers

2018 Maria Ressa

2019 Greta Thunberg

Poche attrici e celebrità per questo lungo elenco delle 100 donne più importanti del secolo 1920 - 2019: tra queste ritroviamo la magnetica Anna May Wong, Marilyn Monroe, la "provocatrice" Madonna, Lucille Ball, Beyoncé, Sinead O'Connor, Oprah. Non mancano figure controverse e discusse ma forti, Evita Peron, Margaret Tatcher, Hillary Clinton, Greta Thunberg. Tra le più recenti, spicca anche l'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling.