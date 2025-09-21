100 critici hanno votato il miglior film di Paul Thomas Anderson, ecco quale ha vinto il sondaggio

Una lista di addetti ai lavori ha decretato, tramite votazione, il lavoro cinematografico migliore del regista di Boogie Nights e Magnolia.

Oltre 100 critici cinematografici hanno partecipato ad un nuovo sondaggio per decretare, secondo il loro parere, quale sia il miglior film in assoluto diretto da Paul Thomas Anderson.

Ogni critico poteva votare la propria Top 3 preferita, e i risultati non sono stati particolarmente sorprendenti, nonostante la filmografia di Paul Thomas Anderson sia tutta di altissimo livello.

Il miglior film di PTA secondo un centinaio di critici cinematografici

Il petroliere è il film che domina incontrastato la classifica e vince il premio di miglior film in assoluto di Paul Thomas Anderson secondo una cerchia ristretta di critici.

Primo piano di Daniel Day-Lewis ne Il petroliere

Il lungometraggio con Daniel Day-Lewis ha ottenuto 57 voti, permettendogli di vincere la competizione. L'epico racconto su avidità, potere e capitalismo, con un monumentale Day-Lewis nei panni di Daniel Plainview, non ha avuto praticamente rivali. Grandi immagini di Robert Elswit, e inquietante colonna sonora di Johnny Greenwood.

Gli altri piazzamenti nella classifica dei migliori film di Paul Thomas Anderson

Al secondo posto si piazza Boogie Nights con 46 voti, una peculiare cronaca del 1997 sull'industria pornografica. Terzo posto per Magnolia, un audace mosaico di vite del 1999, con 35 voti a suo favore. Quarto posto per l'enigmatica opera con Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman, The Master, uscito nel 2012.

A grande sorpresa, si piazza in classifica anche One Battle After Another, nonostante non sia ancora stato visto dalla maggior parte dei critici: 24 voti a suo favore. E in coda?

All'ultimo posto troviamo uno dei più complessi lavori di PTA, Vizio di forma, con soli 6 voti, persino dietro al suo debutto alla regia, Sidney, con 9 voti. Parte centrale della classifica ben messa con altre grandi opere di Anderson, tra cui Il filo nascosto poco sopra Ubriaco d'amore con 21 voti mentre Licorice Pizza, nostalgico racconto ambientato nella San Fernando Valley con protagonista il giovane Cooper Hoffman, ha ottenuto 15 voti.