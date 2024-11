I 10 migliori film del 2024 secondo i Cahiers du Cinéma

Anche quest'anno la prestigiosa rivista francese Cahiers du Cinéma ha stilato la sua classifica dei migliori dieci film dell'anno. La lista, redatta da oltre 30 collaboratori della testata, vede al primo posto Miséricorde di Alain Guiraudie, un regista che per la quinta volta entra tra i favoriti e che conquista la vetta per la seconda volta, dopo il successo di Lo sconosciuto del lago nel 2013

Non sorprende la presenza di Trap di M. Night Shyamalan tra i film in cima alla classifica, dato che il regista è da sempre molto apprezzato dalla rivista. Questa è la terza volta che Shyamalan entra nella top 10 annuale dei Cahiers du Cinéma, un riconoscimento che riflette l'affetto della critica francese per il suo stile e la sua narrazione avvincente.

In Trap, Josh Hartnett interpreta il ruolo di un serial killer noto come "Il Macellaio". Il personaggio di Hartnett, inizialmente presentato come un padre affettuoso che accompagna la figlia a un concerto, svela presto il suo lato oscuro, trasformandosi in un diabolico assassino. La performance dell'attore è un perfetto esempio della sua versatilità, capace di passare senza sforzo dal volto innocente a quello minaccioso del killer.

La zona d'interesse: un'immagine di Sandra Hüller

Tra i titoli più acclamati, non poteva mancare La zona d'interesse di Jonathan Glazer, quarto nella classifica. Il film, vincitore dell'Oscar 2024 come Miglior film internazionale, è tratto dall'omonimo romanzo di Martin Amis e racconta la vita della famiglia del comandante del campo di concentramento di Auschwitz, Rudolf Höss, esplorando la loro ricerca di una "vita idilliaca" tra le atrocità della Seconda Guerra Mondiale e in un'abitazione che si trova al fianco di un campo di concentramento. Questo dramma agghiacciante continua a colpire per la sua capacità di affrontare temi storici con una lente inquietante e contemporanea.

Il giovane Stalin: arriva il biopic sul dittatore dai produttori de La zona d'interesse

La classifica dei 10 migliori film del 2024 secondo i secondo i Cahiers du Cinéma

Miséricorde di Alain Guiraudie May December di Todd Haynes In Water di Hong Sang Soo La zona d'interesse di Jonathan Glazer All We Imagine As Light di Kayal Kapadia I Delinquenti di Rodrigo Moreno Il male non esiste di Ryusuke Hamaguchi Ma Vie Ma Gueule di Sophie Fillieres Trap di M. Night Shyamalan The Other Way Around di Jonas Trueba

In questa selezione, i Cahiers du Cinéma confermano la loro attenzione per una cinematografia eclettica, che spazia dai grandi autori del cinema mondiale a nuove voci in grado di rinnovare il linguaggio del cinema contemporaneo.

Tra i film più noti e quelli meno noti, emerge un panorama di opere che affrontano temi universali, dal dramma psicologico alla riflessione storica, confermando ancora una volta la centralità della rivista nel dibattito cinematografico internazionale.