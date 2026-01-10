007, Jane Seymour: "Essere una Bond Girl ha rovinato la mia carriera in Inghilterra"

Intervistata dal magazine Telegraph, Jane Seymour ha confessato di aver sempre pensato che aver accettato di interpretare la Bond Girl Solitaire al fianco di Roger Moore in 007 - Vivi e lascia morire nel 1973 abbia rovinato la sua carriera in Inghilterra.

Nata in Gran Bretagna, nel Middlesex, Jane Seymour si trasferì negli Stati Uniti e in seguito ha faticato a liberarsi dall'etichetta legata a quel ruolo. Proprio per questo motivo, secondo Seymour, la sua carriera nel Regno Unito si è del tutto arenata.

Jane Seymour penalizzata dall'aver accettato il ruolo di Bond Girl

"Gli inglesi non riuscivano a superare il fatto che fossi stata una Bond Girl" ha spiegato Seymour "Arrivavo fino alle ultime fasi dei provini, al momento finale in cui un regista mi vedeva per una parte importante in un grande film, poi qualcuno diceva: 'Lo sai che è stata una Bond girl?'. E lì finiva tutto. Non sentivo mai più nessuno".

Primo piano di Jane Seymour in New York Academy

La differenza con gli USA era enorme, dal suo punto di vista: "In America dicevano: 'Sì, hai fatto un film di Bond', ma vedevano anche tutte le altre cose che avevo fatto". All'inizio, negli Stati Uniti, Jane Seymour interpretava solo personaggi americani: "È stato divertente. Interpretavo persone di New York, dell'Ohio, del Sud, di ogni tipo. Non si rendevano conto che fossi inglese, o se se ne rendevano conto, se lo dimenticavano".

Jane Seymour direbbe sì ad un 007 donna

Nonostante l'età che avanza, l'attrice de La signora del West ha ammesso di essere disposta a interpretare 007, dopo le speculazioni su una possibile versione femminile del personaggio: "Beh, penso che le possibilità che mi venga offerta la parte siano inferiori allo zero. Ma io sono disponibile!".

Nonostante ciò, tornerebbe sicuramente nel franchise: "Oh sì... ma non me lo chiederanno mai". Jane Seymour è conosciuta dal pubblico italiano principalmente per il ruolo da protagonista nella serie tv anni '90 La signora del West, in cui interpreta la dottoressa Michaela Quinn, denominata 'dottor Mike' dagli abitanti di Colorado Springs.