Young Royals, la recensione: la corona svedese tra amore e scandali nella nuova serie Netflix

Young Royals: il protagonista in un'immagine della serie

Una serie che più teen non si può, di questo parleremo in questa recensione di Young Royals, nuova produzione svedese di Netflix pensata appositamente per un pubblico adolescenziale, target di punta della piattaforma streaming che gli dedica sempre più produzioni: da Elite a Skam Italia, ad Outer Banks fino ad un gran numero di prodotti seriali non sempre portati avanti e spesso interrotti dopo la prima stagione. Gli adolescenti, dopotutto, sono capaci di forti passioni, dimostrando fedeltà solo a quelle serie che riescono veramente ad entrare nel loro quotidiano. Young Royals cerca proprio questo, l'affezione del suo pubblico, una fidelizzazione che porti i giovani spettatori a voler sapere di più della rete di intrighi da corridoio che, come accade spesso in questo tipo di narrazioni, sono tutt'altro che giochetti da ragazzi.

Le difficoltà di essere un principe nella trama

Young Royals: il protagonista in una scena

Wilhelm è l'erede della casa reale svedese e dopo una rissa in un locale gli viene imposto dalla famiglia di trasferirsi al college di Hillerska, una prestigiosa scuola privata frequentata per la maggior parte da ricchi rampolli delle più note famiglie svedesi. Sarà proprio in quest'istituto che il ragazzo verrà messo alla prova, diviso tra i suoi doveri verso la famiglia reale, la buona reputazione da mantenere e l'amore travolgente verso un suo compagno. Ovviamente ogni situazione è condita con intrighi e segreti che coinvolgono ognuno degli studenti che frequentano Hillerska e ciascuno di loro è infatti mosso da una serie di pulsioni: gelosia, rancore, amore, desiderio e vendetta, che rendono tutti vittime e carnefici di un sistema sempre sull'orlo del precipizio.

Personaggi come stereotipi?

Young Royals: una foto di scena

Purtroppo c'è da dire subito una cosa, Young Royals non brilla certo per originalità. La spinta narrativa viene affidata esclusivamente alle complicazioni che l'omosessualità del principe avrebbe sulla sua reputazione e purtroppo a parte questo c'è poco di altro: il focus è tutto sul protagonista, Wilhelm è il centro di gravità attorno al quale ruotano tutti gli altri personaggi; la sua ingombrante presenza viene fatta sentire ad ogni occasione, ogni inquadratura, attirando chi gli sta intorno, specialmente Simon, un ragazzo proveniente dai sobborghi della vicina cittadina e con il quale Wilhelm proverà un'istantanea attrazione. Anche altri rimarranno intrappolati in quest'orbita mostrando, nel bene e nel male, ciò che nascondono dietro la loro patinata vita, dietro una facciata mantenuta per salvare le apparenze che poco ha a che vedere con le loro vere intenzioni. Abbiamo così una serie di personaggi un po' troppo stereotipati che a volte non riusciamo a comprendere fino in fondo: la ragazza più popolare della scuola, anche lei schiacciata dalle aspettative, il miglior studente dell'istituto che nasconde un animo geloso, e tanti altri ruoli secondari che fanno da sfondo alle vicende senza influire veramente sulla narrazione.

Una storia come tante altre, ma con un messaggio importante

Young Royals: un'immagine della serie

Perso in un mare di drammi adolescenziali e valanghe ormonali c'è, però, un messaggio molto importante che la serie tenta di veicolare il più possibile. Fin dai primi episodi, durante la visione, si ha una strana sensazione: tutto ci sembra estremamente anacronistico ma, riflettendo con attenzione, si capisce che, purtroppo, non è così. In un mondo dove l'omosessualità fa ancora notizia, una produzione come questa trova la sua ragione d'essere, ci mostra quanto ancora siamo intrappolati in quella rete di disparità sociale ed ingiustizia che non riusciamo a scrollarci di dosso. Se c'è una cosa in cui Young Royal riesce, pur tra tanti cliché, è mostrarci proprio questo: quanto appartenere alla comunità LGBTQ+ sia ancora un tabù, specialmente se si occupano posizioni di rilievo, e quanto sia importante sensibilizzare il più possibile in modo da rompere, un filo alla volta, quel groviglio di ingiustizie che asfissiano la nostra società.