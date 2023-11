X Factor 2023, Matteo Alieno e la sua voglia di emozionare con la musica

Un quinto live di assestamento quello che ha visto i tre giudici di X Factor 2023 cercare di portare aventi la competizione rimescolando un po' le carte in tavola. Dopo l'allontanamento di Morgan a causa di comportamenti scorretti, infatti, gli Astromare sono stati riassegnati ad Ambra che sembra aver scelto per loro una linea di maggiore collaborazione e attenta ai bisogni del duo. Le prime esibizioni della serata hanno infatti riguardato una serie di cover scelte liberamente dai propri giudici, senza imposizioni ma dialogando con ciascun concorrente.

X Factor 2023: Max Pezzali ospite della quinta serata

Al termine della prima manche il superospite della puntata, Max Pezzali, si è trasformato in giudice per un po', valutando le esibizioni della seconda parte della setrata: una rapida esecuzione dei suoi pezzi iconici riarrangiati dai concorrenti, ognuno nel proprio stile. Al termine della serata il temuto momento del ballottaggio ha visto scontrarsi due membri della squadra di Ambra: Matteo Alieno e Angelica. A dover lasciare il programma, ad un soffio dalla semifinale, è stato il primo, un artista interessante ed eclettico a cui abbiamo potuto fare qualche domanda riguardante il futuro e l'esperienza nello show di Sky e Fremantle appena trascorsa.

L'esigenza di una dimensione più intima

X Factor 2023: l'esibizione di Matteo Alieno durante la quinta serata

"È stata un'esperienza importante, perché mi ha insegnato tanto, soprattutto che per fare le cose bene non necessariamente serve tanto tempo, anzi, sono rimasto scioccato dalla velocità e dalla qualità dei professionisti che lavorano lì dentro." Sono queste le parole che il musicista ha usato per descrivere l'esperienza a X Factor, un'esperienza che lo ha trasportato in una dimensione forse poco consueta. Nella prima manche della serata ha infatti affermato di apprezzare l'aver potuto cantare guardando qualcuno negli occhi: "Cantare guardando negli occhi di una persona è un'altra cosa rispetto a cantare fissando dentro l'obiettivo di una telecamera, i riflettori non piangono e non si emozionano. Prossimamente mi piacerebbe partire dai piccoli locali dove appunto il contatto umano è forte."

Pronostici e intenzioni future

X Factor 2023: Matteo Alieno sul palco

Come ormai da nostra tradizione abbiamo chiesto a Matteo Alieno di consigliarci tre brani che lo rispecchiano, canzoni che i suoi fan potranno ascoltare e che permettano di capire le sue attitudini e gusti musicali. Oltre al suo pezzo, La Paura, che ovviamente più di ogni altro lo rispecchia, Matteo sceglie di suggerirci due grandi della canzone italiana: "Futura di Lucio Dalla e Io non piango di Franco Califano." Altra domanda di rito ha riguardato il pronostico per la finale: "Spero tanto di vedere in finale almeno Angelica e gli Stunt Pilots, ma se non dovesse essere così sono sicuro che faranno comunque delle cose giganti, quindi mi fanno stare tranquillo."

X Factor 2023: Matteo Alieno durante il quinto live

Per quanto riguarda il suo futuro il cantante non si è sbilanciato molto, ma ha espresso la ferma esigenza di continuare il suo percorso musicale che prevederà nuove canzoni ma soprattutto esibizioni live: "La prima cosa che vorrei fare è suonare in giro, e subito insieme far uscire nuove canzoni che ho scritto."