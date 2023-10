X Factor 2023, Fedez: 'Cercherò di dare delle canzoni giuste'

Tornano in prima serata su Sky Uno i live del talent musicale più famoso della televisione: X Factor 2023 porterà di nuovo sul palco le esibizioni di dodici concorrenti, dodici artisti con differenti personalità affidati a Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Morgan, giudici di un'edizione che promette di portare alla luce le peculiarità e il potenziale di ciascun musicista. In onda ogni giovedì dal 26 ottobre, lo show vedrà quest'anno una maggiore partecipazione da parte dei giudici che dovranno seguire la produzione di un pezzo in ogni sua fase, confrontandosi con i concorrenti anche per quanto riguarda la performance dei live.

X Factor 2023: i giudici del talent

La prima serata sarà quella in cui ufficialmente tutti i ragazzi dovranno prendere confidenza con il palco dell'X Factor Arena distribuendosi in due manche durante le quali proporranno cover di celebri artisti italiani e internazionali. Ospite di una serata ad alto tasso di adrenalina sarà Laura Pausini che presenterà in anteprima il suo nuovo disco Anime parallele in uscita il 27 ottobre. Abbiamo assistito alla conferenza dove i giudici hanno avuto modo di introdurre ufficialmente i membri delle loro squadre selezionati dopo Audition, Bootcamp ed Home visit, un percorso che ha messo in luce talenti e difficoltà di questo gruppo di giovani artisti che sperano che il programma possa rivelarsi una vetrina efficace per la loro musica.

Morgan e la sua squadra

X Factor 2023: Francesca Michielin con i giudici

Alla conduzione si riconferma Francesca Michielin, musicista ed ex concorrente, che l'anno scorso ha dimostrato di riuscire a dominare il palco di X Factor con spigliata professionalità. È stata lei ad introdurre giudici e concorrenti anche durante la conferenza sottolineando la bravura dei partecipanti di questa edizione: "Ci sono delle voci pazzesche che potranno fare cose meravigliose. Lo dico perché amo la musica più di ogni altra cosa. Quest'anno sento dei timbri stupendi, voci potenti e anche fragili, vedo tanti diamanti, come diceva la mia giudice Simona Ventura all'epoca, più o meno grezzi."

X Factor 2023: gli Animaux Formidables alle audition

Morgan è stato il primo a presentare la sua squadra: "Mi piacciono, sono tutti diversi. Gli Animaux Formidables hanno la maschera, c'è questo problema della maschera, ma a me piacciono per il loro sound, non li ho presi per l'aspetto: non sembrano italiani e questo non è banale. La musica italiana è melensa, non siamo capaci di fare rock e invece loro lo sanno fare. Poi abbiamo l'esistenzialista, Selmi, può cantare ciò che vuole, è tecnicamente preparato ed emotivamente dà molto. Poi ho i ragazzi, i SickTeens, che mi chiamano nonno, con loro c'è il conflitto, ci sono le discussioni e l'attrito e questo è bello. C'è l'attrito perché loro sono giovani ed è meraviglioso." Il giudice ha poi affermato: "Si trova tanto talento in giro, ma non tanto genio. Il talento non è rarissimo, la società italiana spesso copre questi talenti, ma il genio lotta contro tutto questo per emergere. X Factor offre competititività e la possibilità di emergere. Dallo show spesso ne emerge solo uno, ma la musica si fa anche senza il successo, non per forza facendo la rock star. A tutti dico: trovate un lavoro nella musica."

X Factor 2023, parlano i giudici della nuova edizione del talent di Sky

Il ritorno di Fedez dopo i problemi di salute

X Factor 2023: i giudici della diciassettesima edizione

Diverse domande sono state rivolte anche a Fedez che, reduce da un periodo in cui ha avuto seri problemi di salute, è tornato in forma per seguire la sua squadra nella preparazione dei Live: "Io cerco di dare delle canzoni giuste nella speranza che i miei ragazzi non escano dalla competizione. Ogni anno è un'esperienza diversa: abbiamo appena iniziato, c'è grande entusiasmo e voglia di portare delle belle produzioni ed esibizioni." Per quanto riguarda la sua salute il rapper ha poi rassicurato tutti rispondendo anche ad una domanda sulla sua mancata partecipazione ad un programma Rai: "Sto meglio, e rispetto al tema Rai mi sono sentito con l'AD, in una chiacchierata piacevole dove ci siamo confrontati. Non so quale sia la posizione dell'azienda attualmente ma mi ha fatto piacere ricevere una chiamata dall'Amministratore Delegato."

Un'esperienza importante

Ambra Angiolini ha più volte affermato di voler riservare particolare attenzione all'emotività dei suoi ragazzi e di sentirsi un giudice più consapevole dopo l'esperienza della scorsa edizione: "Quest'anno sto dove voglio stare, l'anno scorso cercavo di capire. Sono carica, mi piacciono molto i miei tre concorrenti, noi suoniamo organi vitali." Per quanto riguarda il futuro: "Io dopo sparirò, sarò quella che si sbraccerà ai concerti in prima fila. Angelica non ha bisogno di una visione, lei fa arrivare anche immagini, la mia cura sarà rispettare il suo sentire".

X Factor 2023: Dargen D'amico, Morgan e Ambra Angiolini

Dargen D'Amico ha parlato delle difficoltà del programma e del rapporto che si si instaura con i ragazzi: "Siamo giovani anche noi, abbiamo un rapporto alla pari, dobbiamo imparare delle cose e disimpararne altre. Bisogna lasciarsi andare. Ci sono artisti che hanno già del talento e non è poco, devono esibirsi su un palco, cantare canzoni che non hanno scritto, ci vuole coraggio". Nella sua squadra sono stati gli Stunt Pilots a condensare quello che è lo spirito con cui i concorrenti hanno deciso di partecipare a questo talent: "Per ora non ci aspettiamo tanto, vorremmo unirci ancora di più tra noi e con gli altri concorrenti".