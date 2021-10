X Factor 2021: ospiti ai Live Coldplay e Carmen Consoli

Ci saranno anche i Coldplay ad arricchire i Live di X Factor 2021 in una stagione che sarà ricchissima di ospiti straordinari puntata dopo puntata, e ciascuno darà vita ad un set realizzato in esclusiva per X Factor.

Nel primo Live, giovedì 28 ottobre 2021 in diretta su Sky Uno e NOW, ci sarà Carmen Consoli, che con il suo ultimo album "Volevo fare la rockstar" ha conquistato pubblico e critica e ora è pronta a partire con il tour che farà da apripista alla nuova stagione di musica live. Da Catania alle ovazioni di New York, con quella definizione del New York Times che la descrive perfettamente - "Magnifica combinazione tra una rocker e un'intellettuale... una voce piena di dolore, compassione e forza" - Carmen Consoli è un unicum nel panorama musicale italiano.

I Coldplay invece saranno i superospiti internazionali della finale: la band numero 1 al mondo ha da poco pubblicato "Music of Spheres", il nono album da studio entrato direttamente al n. 1 della classifica UK. È il primo album a superare le 100.000 copie vendute in una settimana dal 2019 e l'album che ha venduto di più dall'uscita nel 2021. Questo lavoro è stato preceduto da due hit globali, Higher Power, oltre 260 milioni di streaming e per 6 settimane al vertice della classifica radiofonica italiana, e My Universe, il singolo con i BTS che ha debuttato al n. 1 della classifica Billboard.