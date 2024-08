Da Millie Bobby Brown a Jennifer Lopez: la dolce vita in Italia delle star di Hollywood

Da Gwyneth Paltrow ai fornelli in un castello umbro passando per Margot Robbie in vacanza sul lago di Como fino a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti in love sulla Costiera Amalfitana. Ecco, l'estate italiana 2024 delle star di Hollywood.

Anche quest'anno, l'Italia si conferma la meta estiva preferita da molte star di Hollywood. Tante le celebrità che istagrammano il loro amore per la dolce vita. Fin dai primi caldi, le star d'oltreoceano hanno cominciato ad affollare il Belpaese tra buon cibo, mare e panorami mozzafiato. Vedi il lanciatissimo Sebastian Stan e la fidanzata Annabelle Wallis, avvistati a Roma mentre pranzavano in un hotel stellato, o la splendida Margot Robbie in vacanza sul lago di Como col marito Tom Ackerley. Ci sono poi gli habitué come Jennifer Lopez che si regala un po' di relax nell'adorata Costiera amalfitana (lontano da Ben Affleck).

Leonardo Dicaprio e Vittoria Ceretti in una foto mentre si trovano a Cagliari

C'è poi chi l'Italia la considera la sua seconda casa (vero, Russell Crowe?) e chi ce l'ha nel sangue, proprio come Leonardo DiCaprio che fa la sua apparizione nel Mar Mediterraneo in compagnia della girlfriend, la supermodella bresciana Vittoria Ceretti. I luoghi vip privilegiati? Dalla Città Eterna alla Sardegna fino alla Toscana. Alcune star non resistono al fascino tricolore, al punto da scegliere di viverci. Lo sa bene l'idolo del pop Harry Styles che ha comprato una casa a Civita di Bagnoregio, un piccolo borgo in provincia di Viterbo. Ma questa è un'altra storia. Da Anne Hathaway in Maremma a Gwyneth Paltrow ai fornelli in un castello umbro, ecco l'estate italiana delle celeb.

1. Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

Vacanze d'amore per il divo di Hollywood e la top bresciana. I due fanno sul serio da un anno. Leo e Vittoria sono stati avvistati prima a Portofino in Liguria, poi al largo della Costiera Amalfitana e, infine, nelle acque cristalline della Sardegna a bordo del mega yatch di 79 metri. Con loro, una coppia di amici formata da l'ex Spiderman Tobey Maguire e la sua nuova fiamma Babette Strijbos, modella come la Ceretti.

2. Gwyneth Paltrow

Lo scorso giugno, l'attrice Premio Oscar per Shakespeare in Love e fondatrice di Goop si è dilettata tra i fornelli in una ricetta tipicamente nostrana, ospite di un favoloso castello umbro immerso nel verde. La diva ha preparato al marito, il produttore Brad Falchuk, una ghiotta colazione rivisitando la tradizionale torta al testo.

3. Sebastian Stan e Annabelle Wallis

Sebastian Stan e Annabelle Wallis a Roma

Vacanze romane per la lanciatissima star dell'MCU e l'attrice di Svaniti nel nulla. Dopo il red carpet di Cannes, dove il divo ha presentato The Apprentice, in cui interpreta Donald Trump, i due sono stati visti godersi un pranzo sulla terrazza del lussuoso Hotel De Russie lo scorso giugno. Insieme alla coppia, i genitori di lei.

4. Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown e suo marito Jake Bonjovi in Costa Smeralda

Mini luna di miele in Sardegna per la star di Stranger Things e il neomarito modello/attore. La giovane coppia è approdata sulla Costa Smeralda a inizio estate, poco dopo le nozze blindatissime celebrate a maggio.

I due piccioncini, però, non erano da soli; con loro anche i suoceri di lei, l'idolo del rock Jon Bon Jovi e la moglie Dorothea.

5. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez in un selfie al largo della Costiera Amalfitana

L'Italia è il posto ideale per riprendersi dopo la fine di un amore. Lo sa bene J.Lo, avvistata a bordo del mega yacht al largo della Costiera Amalfitana, insieme a un gruppo di amici, lontano anni luce dal marito Ben Affleck, rimasto a Los Angeles. Tornata in California, dopo la fuga estiva, la diva si dice molto vicina all'annuncio del divorzio dall'attore.

6. Russell Crowe

Russell Crowe mentre si esibisce in un concerto al Colosseo nell'estate 2024

E che dire de Il Gladiatore Russell Crowe, che dal momento in cui girò il celebre film di Ridley Scott, ha iniziato a considerare il Belpaese, in particolare Roma e il Colosseo, come la sua seconda casa. Per il divo neozelandese, l'Italia è diventata una sorta di rifugio ideale, e ogni stagione calda, sfruttando anche gli impegni professionali, trascorre qualche giorno tra la capitale e le città d'arte. L'estate sulla penisola per l'attore Premio Oscar si è divisa tra la partecipazione a Noos di Alberto Angela, le goderecce trattorie tipiche e il tour con la sua band (dove ha tributato i Ricchi e Poveri).

7. Margot Robbie

Margot Robbie in visita sul Lago di Como nell'estate 2024

Il Lago di Como è da sempre meta del cuore di molti vip, ma questa volta è stato il turno della star di Barbie. L'attrice australiana è stata avvistata a Bellagio lo scorso luglio col marito Tom Ackerley, produttore inglese sposato nel 2016. Secondo i rumors, la coppia aspetterebbe il primo figlio.

8. Katy Perry e Orlando Bloom

Katy Perry e Orlando Boom a Porto Cervo per l'estate 2024

Prima Porto Cervo e poi le spiagge idilliache di Castiadas. Vacanze da sogno sulle coste sarde per la pop star statunitense e l'attore britannico. La coppia ha optato per giornate a tutto relax tra resort e maxi yacht. Insieme a loro, la piccola Daisy Dove.

9. Anne Hathaway

Anne Hathaway con i proprietari della Locanda di Ansedonia & ristorante Grigl'io, in Maremma nell'estate 2024

L'amatissima star de Il diavolo veste Prada sceglie la Maremma. Nel suo soggiorno italiano, la diva si è fermata a Orbetello dove lo scorso 28 luglio ha cenato da Grigl'IO di Luca e Nicola Terni, nella Locanda di Ansedonia. Cosa ha ordinato? Pasta alla carbonara, uno dei suoi piatti preferiti.

10. Kevin Costner

Kevin Costner e Olena Yurchenko nel neogzio di antiquariato di Antonio Lo Turco a Taormina

Mr. Balla coi Lupi è giunto a Taormina per promuovere la sua ultima fatica, il colossal Horizon: An American Saga. Il divo di Hollywood si è poi concesso una mini crociera per le isole Eolie a bordo di uno splendido yacht.