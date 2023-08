Venezia 2023: da Jessica Chastain a Damien Chazelle, tutte le star in arrivo al festival

Non sarà nemmeno lo sciopero degli attori a fermare il tradizionale sbarco delle star hollywoodiane al Lido di Venezia: l'edizione 2023 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica sarà infatti, come di consueto, all'insegna del glamour e dei party esclusivi, potendo contare su alcuni (forse inaspettati) via libera alla partecipazione degli attori americani e sull'arrivo dei protagonisti del cinema europeo e, ovviamente, italiano.

A "salvare" il red carpet veneziano è stata la natura indipendente di molti progetti statunitensi e la produzione dei titoli in nazioni europee e in Canada, dettagli che hanno permesso a SAG-AFTRA di concedere l'approvazione alla promozione dei film da parte dei propri membri.

Le conferme delle ultime ore

Ferrari: una scena del film

Tra le conferme delle ultime ore ci sono così quelle che Ferrari, diretto da Michael Mann, potrà contare sul sostegno del suo protagonista Adam Driver e di molti dei suoi interpreti tra cui l'ex 'dottor Stranamore' di Grey's Anatomy Patrick Dempsey, mentre Jessica Chastain tornerà protagonista al Lido grazie a Memory, progetto diretto da Michel Franco, insieme a Peter Sarsgaard, presente in laguna anche per presentare Coup!, il film di chiusura delle Giornate degli autori diretto da Joseph Schuman e che vede nel proprio cast anche Billy Magnussen.

Tra le conferme più recenti ci sono anche quelle di Cailee Spaeny e Jacob Elordi, rispettivamente interpreti di Priscilla ed Elvis Presley nel film diretto da Sofia Coppola, Priscilla. Ad accompagnare il team che ha realizzato il lungometraggio, che non ha però potuto utilizzare i brani originali del re del rock, ci sarà anche la stessa Priscilla Presley, la cui vita è raccontata sul grande schermo.

Confermata anche la presenza di Caleb Landry Jones, star di Dogman, del versatile Mads Mikkelsen che sarà il protagonista di The Promised Land e, a quanto pare, anche di Kiefer Sutherland che ha recitato nell'ultimo film diretto da William Friedkin prima della sua morte, The Caine Mutiny Court Martial.

I nomi certi

The Palace: Roman Polanski e Luca Barbareschi sul set

I nomi che erano già stati confermati erano, fin dall'inizio, quelli dei registi che approderanno a Venezia per presentare il proprio film: Wes Anderson arriverà per proporre il suo mediometraggio La meravigliosa storia di Henry Sugar, Woody Allen con Coup de Chance, Luc Besson presenterà Dogman, Roman Polanski il suo The Palace, Sofia Coppola - come già detto - Priscilla, Michael Mann il biografico Ferrari, David Fincher assisterà in sala al debutto di The Killer (quasi sicuramente senza Michael Fassbender e Tilda Wsinton), Richard Linklater porterà in sala Hitman (senza Glen Powell), Jack Huston sfilerà sul red carpet per Day of the fight, e Yorgos Lanthimos presenterà Povere creature!, nonostante l'assenza di Emma Stone e Mark Ruffalo.

Ava DuVernay, oltre a presentare in concorso il suo film Origin, sarà una delle protagoniste del gala di amfAR che la premierà con l'Award of Inspiration. Durante la serata esclusiva ci saranno inoltre come ospiti musicali Rita Ora e Leona Lewis.

Tra i grandi nomi assenti c'è però quello di Bradley Cooper, protagonista e regista di Maestro, che da tempo ha annunciato che non arriverà al festival.

Le star italiane

Comandante: Pierfrancesco Favino in una foto del film

Il cinema italiano sarà grande protagonista alla Mostra del cinema fin dal film di apertura: Pierfrancesco Favino è infatti il protagonista di Comandante e di Adagio, film diretti da Edoardo de Angelis e Stefano Sollima. Nei due lungometraggi hanno recitato anche Silvia D'Amico, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini.

Saverio Costanzo torna invece al Lido di Venezia per presentare Finalmente l'alba, pur dovendo fare i conti con l'assenza di molte delle sue star - su tutti Lily James e Joe Keery, la star di Stranger Things (per i fan della serie rimane però in dubbio la possibile partecipazione di Joseph Quinn per presentare Hoard nella Settimana della Critica).

Micaela Ramazzotti sfilerà sul red carpet nell'inedita veste di regista grazie a Felicità, la sua opera prima dietro la macchina da presa, sostenuta dagli interpreti Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti e Sergio Rubini.

Tra i filmmaker italiani spazio poi a Matteo Garrone, Giorgio Diritti, Liliana Cavani che riceverà il Leone d'oro alla carriera e presenterà fuori concorso L'ordine del tempo con star del calibro di Alessandro Gassmann e Claudia Gerini, e al giovane Pietro Castellito che proporrà Enea, film che vede trai suoi interpreti Benedetta Porcaroli, Matteo Branciamore e Sergio Castellito.

Le giornate degli autori

Nina dei lupi: Sara Ciocca in un primo piano

Una delle icone del cinema francese, Isabelle Huppert, approderà al Lido per presentare Sidonie Au Japon insieme al co-protagonista August Diehl, un altro dei titoli della selezione delle Giornate degli Autori che porterà a Venezia anche artisti molto apprezzati dal pubblico internazionale come la regista Céline Sciamma, per la presentazione di This is how a child becomes a poet, le stelle italiane di Con la grazia di Dio firmato da Alessandro Roia (Tommaso Ragno e Maya Sansa) e di Nina dei Lupi del regista Antonio Pisu (con un cast composto da Sergio Rubini, Sandra Ceccarelli, Sara Ciocca e Davide Silvestri), l'attore Salvatore Esposito, ormai star di progetti hollywoodiani tra serie e film, e ancora Monia Chokri, Donatella Finocchiaro, il regista Luca Guadagnino, Shirin Neshat, e Kasia Smutniak.

I giurati e gli invitati alle feste

Venezia 2016: Damien Chazelle al Photocall di La La Land

Tra i nomi confermati anche Olga Kurylenko per la serie Of Blood and money diretta da Xavier Giannoli, Fanny Ardant, Emmanuelle Seigner che accompagnerà il marito Roman Polanski. Venezia si animerà nei prossimi giorni anche grazie agli innumerevoli party, a partire dalla serata organizzata da Variety in onore di Damien Chazelle, presidente di giuria di Venezia 80, all'Hotel Danieli, e si prosegue poi il 31 agosto all'isola di San Giorgio con i Diane Von Furstenberg Awards che vedranno protagonista anche Amal Alamuddin, la moglie di George Clooney.

Giorgio Armani, con ospiti che si preannunciano già di altissimo livello, proporrà una sfilata, cocktail ed eventi che faranno felici i fotografi e i fan alla disperata ricerca di uno scatto con i propri beniamini.

Domenica 3 settembre il Filming Italy Best Movie Award vedrà protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo, le madrine dell'evento Martina Stella e Laura Chiatti, Alessandro Siani e i premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.

Caterina Murino, la madrina di questa edizione della Mostra, dovrebbe poi essere ospite di numerosi appuntamenti e feste, accompagnando con la sua bellezza l'intera kermesse.

Assicurata, infine, la presenza dei protagonisti del mondo del cinema coinvolti come membri delle giurie: da Jane Campion a Mia Hansen-Love, da Gabriele Mainetti a Martin McDonagh, senza dimenticare Chazelle, la regista Alice Diop, Andrea De Sica e Saleh Bakri.