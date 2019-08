Una famiglia senza freni: alla scoperta di un frenetico e imperdibile mix francese di risate e azione

Una scena di Una famiglia senza freni

Tra le valanghe di uscite homevideo, capita anche di imbattersi in un DVD rivelatorio, un'autentica boccata di aria fresca di risate e azione in questa torrida estate. Chi conosceva in Italia il film francese del 2016 À Fond? Nessuno probabilmente, visto che non è mai uscito nelle nostre sale. Ora un DVD in uascita l'8 agosto che ha riplasmato in modo efficace il titolo in Una famiglia senza freni, permetterà di scoprire questo gioiellino di svago estivo che abbiamo potuto apprezzare in anteprima.

Sia chiaro, Una famiglia senza freni diretto da Nicolas Benamou non è certo un capolavoro, ma un connubio così riuscito di risate, azione, trovate surreali e scene spericolate, è raro a vedersi. Impreziosito poi dall'interpretazione di big francesi come André Dussollier e José Garcia, ben coadiuvati da Caroline Vigneaux e Charlotte Gabris.

Tra scene spassose e sfrenate acrobazie

E c'è davvero da sorprendersi come fra tante uscite insignificanti, a volte non trovino spazio anche prodotti che sono sì di puro intrattenimento come questo, che riescono però a far ridere davvero, oltre che impressionare per la spettacolarità di alcune scene. Cosa ha di speciale dunque Una famiglia senza freni? Il segreto è rappresentato dalla semplicità delle battute ma anche dall'impatto visivo di alcune sequenze. Il plot è lineare: una famiglia composta da marito, moglie incinta e due figli, a cui si aggrega il papà di lui e strada facendo una ragazza, si ritrova alle prese con un guasto al regolatore di velocità della propria vettura.

Ben presto, quasi in una sorta del caro vecchio Speed, la macchina si blocca a 160 chilometri orari e non c'è verso di rallentarla né tantomeno di fermarla. Attorno all'auto costretta a un frenetico slalom in autostrada, presto diventerà protagonista anche una coppia di poliziotti in moto, nonché un automobilista fuori di testa molto vendicativo. Scene spassose e acrobazie sfrenate si susseguono senza soluzione di continuità a un ritmo davvero forsennato. L'ideale se volete passare un'ora e mezzo divertente.

Il DVD: un video che regge bene un ritmo frenetico

Come detto, ora Una famiglia senza freni è pronto a uscire in homevideo con il DVD targato Lucky Red e distribuito da Koch Media, che permetterà finalmente di apprezzare il film francese. Un prodotto che anche tecnicamente si rivela ottimo. Abbiamo potuto infatti ammirare un video convincente, che paga soltanto qualche comprensibile limite del formato DVD, con contorni un po' incerti e qualche aliasing sui fondali, ma per il resto offre un quadro compatto, che non mostra cedimenti evidenti neanche nelle numerose scene frenetiche a tutta velocità. La fluidità è sempre buona, il dettaglio sempre mediamente apprezzabile, soprattutto sugli elementi in primo piano ma con buoni squarci anche nelle panoramiche. E poi c'è un croma vivido ed esplosivo, a partire dal rosso brillante dell'auto protagonista e dalle maschere dei figli.

Audio brillante, ma gli extra sono scarsi

Notevole anche l'apporto audio, un dolby digital 5.1 sia per l'italiano che per il francese, che si rivela una traccia molto frizzante, che riesce a portare lo spettatore in piena autostrada, in mezzo alle peripezie dei protagonisti, fra motori, sgommate, crash e quant'altro. La scena sonora vanta sempre una certa profondità, forse un po' limitata in frequenza ma comunque vivace e con un asse posteriore molto attivo e preciso. Buone anche le entrate del sub quando necessario. Peccato solamente per un reparto extra striminzito, visto che c'è solamente il trailer.