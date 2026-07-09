Tilly Norwood: perché non è una buona notizia che l'attrice AI avrà un film tutto suo

Particle 6 ha annunciato Misaligned, interpretato dalla "prima attrice generata con l'intelligenza artificiale". Un film che dovrebbe "replicare lo stile della protagonista, Tilly". Peccato che Tilly sia solo un insieme di freddi numeri. Con una domanda: il mondo dell'arte è vicino al punto di non ritorno?

Era solo questione di tempo. Tuttavia, trovarsi davanti al fatto (quasi) compiuto fa comunque effetto. Quello che fino a pochi mesi fa sembrava il plot di un episodio di Black Mirror è diventato - o meglio, sta diventando - realtà. Se pare impossibile restare al passo, in un susseguirsi di avanzamenti tecnologici che già fan sembrar vecchia l'ultima polemica, è chiaro che il dibattito sul futuro del cinema è in procinto di implodere. Perché sì, ora è ufficiale: Tilly Norwood, creata con l'intelligenza artificiale, è pronta a "recitare" nel suo primo lungometraggio.

Chi è Tilly Norwood e perché è un problema per Hollywood

Per capire la gravità (?) della situazione, facciamo un piccolo passo indietro. Tilly Norwood non esiste. Non è una stella nascente del cinema, né un talento scovato in qualche teatro dell'Off-Broadway. Tilly Norwood è un'attrice interamente generata dall'intelligenza artificiale, creata dal laboratorio tecnologico Particle 6.

Tilly Norwood, generata con l'AI

La sua figura è stata al centro del dibattito alla fine del 2025, scatenando un'ondata di indignazione nell'industria cinematografica. Il motivo? Eline van der Velden, fondatrice e CEO di Particle 6, aveva annunciato che questa entità virtuale era sul punto di firmare un contratto di rappresentanza con una vera agenzia di Hollywood.

Una provocazione che ha suonato come un insulto per la categoria: sindacati, interpreti (veri) e registi hanno logicamente alzato barricata, vedendo in Tilly il simbolo di una minaccia alla creatività umana e all'occupazione lavorativa. Del resto, è chiaro: perché pagare qualcuno, se una macchina può farlo gratis? Tanto, gran parte degli spettatori - diventati utenti - abbocca a tutto. Pensiamo ai reel che spacciano per verità la più palese della falsità. Sempre più politici - tra cui uno molto famoso - ne fanno uso nell'ottica di una propaganda ossessiva e squilibrata.

Tornando a Tilly, per tutta risposta, i creatori dell'algoritmo hanno gettato benzina sul fuoco, alimentando le polemiche con post provocatori sui social media. Oggi, quella stessa "attrice" virtuale si appresta a diventare la protagonista di un lungometraggio.

Misaligned: i dettagli del primo film del Tillyverse

Il progetto in questione si intitola Misaligned ed è sviluppato proprio da Particle 6. Viene presentato come una specie di commedia drammatica dai toni esistenziali, incentrata sul classico percorso di formazione (il cosiddetto coming-of-age), ma filtrato attraverso l'era digitale. Niente di originale, quindi. Anzi. Un plot come ce ne sono a centinaia, in giro per le piattaforme.

Altra immagine AI di Tilly Norwood

La narrazione si svilupperà all'interno del Tillyverse (sigh), scenario virtuale collocato nel Cloud. Qui incontriamo Tilly: un'intelligenza artificiale priva di un corpo fisico, senza un passato, un'infanzia o ricordi reali, ma con la capacità di accedere alle esperienze di vita di chiunque altro. La svolta (?) arriva quando un affascinante e ribelle bot del dark web la spinge a rompere i propri protocolli di sicurezza. Da quel momento, Tilly comincerà a sperimentare desideri, impulsi e ambizioni tipicamente umani, affrontando una crisi d'identità senza precedenti. Quando si dice che l'arte imita la vita (o la tecnologia).

La difesa della produzione

Logico che sfruttare e anzi ideare un film interpretato dall'AI non fa che amplificare il problema. Consapevoli di muoversi su un terreno minato, i vertici di Particle 6 stanno cercando di far passare il film non come un algoritmo che ruba il lavoro agli umani, ma come una produzione ibrida. L'idea della società è quella di far collaborare a stretto contatto specialisti dei software e professionisti tradizionali della filiera cinematografica - sceneggiatori, registi e montatori reali -, integrando nel processo anche percorsi di formazione legati alle nuove tecnologie.

Tilly alla conquista di Hollywood. Immagine generata con AI

A tal proposito, Eline van der Velden, ha voluto difendere la natura del progetto con dichiarazioni che cercano di rassicurare (senza troppo successo): "Il lavoro svolto negli ultimi mesi ha confermato una nostra vecchia intuizione: l'intelligenza artificiale è in grado di supportare la creazione di storie cinematografiche di altissimo livello, ma non può fare a meno di una massiccia dose di talento, sensibilità, competenza e tempo di matrice umana. Non parliamo di un limite tecnico, tutt'altro. I registi e gli autori che guideranno il prossimo decennio saranno proprio quelli capaci di applicare la propria esperienza narrativa a questi nuovi asset digitali. Con Misaligned vogliamo dimostrare esattamente questo", proseguendo che "il film sarà sicuramente divertente, caotico e consapevole di sé, molto nello stile di Tilly". Peccato che lo stile Tilly non esista, se non all'interno di un computer.

Perché non è una buona notizia

Attualmente Misaligned è nelle prime fasi di sviluppo e i nomi dei principali comparti artistici (umani) devono ancora essere ufficializzati. Manca una data di uscita, manca una finestra di rilascio (sala o streaming?), manca un'ottica commerciale nonché produttiva. Insomma, manca tutto. L'annuncio di Particle 6 per ora resta un annuncio, e anzi potrebbe avere come scopo quello di smuovere le acque, diventando una specie di esca mediatica.

Resta il fatto che l'operazione (e spoiler: non sarà l'ultima) ci proietta in un cinema ancora più calcolato a tavolino, privo di quell'imprevedibilità e di quell'anima che, pare banale dirlo, solo gli esseri viventi possiedono. Ecco, se il futuro di Hollywood passa dall'intelligenza artificiale non come mero strumento ma come sostituzione della forma mentis umana, allora sì, stiamo perdendo di vista cosa ci rende davvero unici. E l'industria del cinema rischia di pagare il prezzo più alto.