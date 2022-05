The Sound of Magic, la recensione: basta un poco di magia…

Ci sono due tipi di magia: quella che è finta ma sembra vera, è quella che è vera ma sembra finta.

The Sound of Magic: i protagonisti in una scena

È difficile approcciarsi alla recensione di The Sound of Magic, la nuova serie Netflix sudcoreana musical sul mondo della magia basata sul webtoon Naver "Annarasumanara" di Ha Il-kwon, diretta da Kim Seong-yoon e scritta da Kim Min-jeong, dal 6 maggio sulla piattaforma. Come dite? Già da questa premessa capite la difficoltà dell'approccio? Beh avete indovinato! C'è una purezza di cuore e di intenti incredibile in questo serial dalle tinte colorate che strizza fortemente l'occhio all'animazione giapponese.

Il suono della magia

Tu credi... nella magia?

È questa la domanda che Lee Eul (Chang-Wook Ji), un misterioso mago, bello e giovane, fa ai suoi malcapitati visitatori in un a luna park abbandonato su una collina, prima di farli assistere a delle magie reali, come delle sparizioni letterali o dei tagli in due veri e propri. O almeno questo è quello che si dice in giro. Da questo incipit favolistico e quasi burtoniano si passa presto al teen drama, venendo a conoscenza della protagonista Yoon Ah-yi (Choi Sung-eun) e delle sue difficoltà, sociali ed economiche. Deve occuparsi della sorellina piccola, fa un lavoro part-time oltre allo studio perché i genitori non si sa dove siano ma non sono disponibili e non la aiutano e ha quindi troppi impegni e troppi pensieri per un adolescente. Nessuno infatti sembra volerla aiutare, né l'affittuaria che minaccia di cacciare di casa lei e la sorella, né le compagne di scuola dalla puzza sotto il naso, né il compagno di banco tutto concentrato sullo studio e sull'essere migliore di tutti, Na Il-deung (Hwang In-youp).

The Sound of Magic: una foto di scena

A venire in suo soccorso sarà proprio il mago della leggenda del paese, che si dimostrerà non solo reale ma anche un vero mago. Sarà la verità o c'è un trucco? La protagonista è molto pragmatica, adora la matematica perché ad ogni problema c'è una soluzione e soprattutto una spiegazione ma cosa fare di fronte all'inspiegabile? In atmosfere quasi da The Prestige, dramma e commedia si mescolano con alcuni momenti quasi omaggio all'horror orientale, per finire anche nel crime. Il mago, da subito molto carismatico grazie all'interpretazione del giovane attore, è quasi un incrocio fra Milord di Sailor Moon e Il mago di Oz, con la sindrome di Peter Pan. Lee Eul si dimostra tanto criptico quanto affascinante e misterioso e sarà ciò che serve alla protagonista per crescere e comprendere meglio se stessa e il mondo che la circonda.

Fantasy musical teen drama

The Sound of Magic: una suggestiva immagine della serie

Ci sono tutte le caratteristiche dell'anime adolescenziale in The Sound of Magic: il rapporto di alti e bassi tra compagni di scuola, le prime cotte che non si comprendono fino in fondo, la storia familiare difficile, i fiori di ciliegio, l'ambiente scolastico, le strade ripide, la regia che punta su dettagli e riflessi ai primi piani, o riprese dall'alto, e così via. Senza dimenticare i momenti thriller e crime che omaggiano il giallo e il poliziesco coi continui colpi di scena per arrivare alla verità. Tutti questi generi sono mescolati fra di loro non sempre in modo fluido ma il risultato ha un grandissimo cuore e un bel messaggio di fondo, quello non tanto di crescere in se stessi ma avere fiducia nel prossimo, nella magia dei sogni o meglio in ciò che non possiamo spiegare ma che può farci del bene, e nei miracoli.

The Sound of Magic: La protagonista in una scena della serie

C'è tutta la tematica del coming of age, gli adulti visti dagli adolescenti come persone noiose, come se non esistessero gli equilibri e le vie di mezzo. La fotografia fatta di colori e di luci al neon ci porta in scenografie da sogno, quasi un incrocio fra Baz Luhrmann s Tim Burton, soprattutto il luna park abbandonato è un perfetto topos narrativo al posto della casa stregata o del maniero, perché rappresenta la giovinezza che non vogliamo abbandonare ma è sempre lì pronta ad essere riaccesa. Un altro elemento ricorrente, fin dalla sigla, è la farfalla che come sappiamo vive solo 24 ore ed è destinata a rinascere da un bruco. La parte più sorprendente è comunque quella musicale perché c'è anche questo tra i generi esplorati dai creatori, con tanto di sonorità tipiche del musical e coreografie che sfruttano gli spazi e le riprese aeree, con dei testi che riservano tutta la purezza d'intenti della storia raccontata.