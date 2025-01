Subteran, la recensione: una serie action e crime che si concentra sulla famiglia

Ana Ularu è una madre impegnata in una corsa contro il tempo per salvare la propria famiglia da un pericoloso boss criminale nella prima serie originale rumena di Netflix. Ora in streaming.

L'algoritmo di Netflix fa anche cose buone. A volte. Un caso è sicuramente Subteran la nuova serie crime, la prima originale rumena della piattaforma, perché unisce tanti elementi già visti in modo nuovo, creando una storia appassionante e a suo modo coinvolgente in soli sei episodi.

Subteran: tutto su mia madre

La protagonista in una scena

Creata da Steve Bailie e ambientata a Bucarest, la serie Nettlix vede Ana Ularu nei panni di Cami, un'esperta d'informatica con una piccola società la cui vita viene sconvolta da un evento inatteso: il fidanzato Luca, un poliziotto dolce ed integerrimo, le propone di sposarla e costruire una famiglia con il figlio piccolo di Lei, Matei, avuto da una precedente relazione. I loro mestieri però si intrecciano in modo inaspettato quando lei diverrà testimone oculare di un terribile omicidio. Il lutto subìto la porterà a mettersi contro un pericoloso boss criminale Tanase (Florin Piersic Jr.) mentre verrà rapita da un sicario soprannominato "Ossa" (Cezar Grumăzescu) che potrebbe rivelarsi la sua carta "uscite gratis di prigione". I due verranno infatti coinvolti in un giro internazionale di criptovalute rubate.

Questione di doppiogioco

Uno dei tanti personaggi dal doppio volto

Tutti sono alla ricerca del malloppo del furto e soprattutto di un computer vecchio stampo che sembra essere la chiave del mistero. Contiene infatti i nomi di tutte le personalità coinvolte nel giro: importanti politici e anche poliziotti, confermando la corruzione all'interno del dipartimento dove lavora Luca. Che lui sia una delle mele marce? Cami non vuole crederci e per scoprire la verità è costretta a trovare una grande forza dentro di sé e soprattutto venire a patti con il lato più oscuro della propria anima.

Subteran. Florin Piersic Jr. in una scena della serie.

Questo per il bene del figlio, dato che anche la sua famiglia finisce nel mirino dello spietato boss. Tutti sono pronti a fare il doppiogioco e i colpi di scena non mancheranno, anzi si triplicheranno via via che la storia prosegue, tenendo col fiato sospeso il pubblico grazie ad una regia dinamica e ad un montaggio serrato. Pur senza sequenze d'azione particolarmente elaborate, ma che funzionano per la loro semplice efficacia. Un po' come tutto in questo show.

Parenti serpenti... e assassini

Irina Artenii interpreta le due figlie del boss

Non è però solo il nucleo affettivo di Cami ad essere al centro della vicenda ma specularmente anche quello della controparte. Tanase infatti ha due figlie (interpretate da Irina Artenii), due gocce d'acqua e allo stesso tempo due poli opposti: una già coinvolta negli "affari di famiglia", spietata e crudele quanto e peggio del padre, pronta a tradire forse anche lo stesso genitore; l'altra apparentemente più sciocca e superficiale, che cerca disperatamente la sua attenzione e vorrebbe essere maggiormente presa sul serio quando si tratta di crimini.

Accanto a loro Dracu, il braccio destro e tirapiedi, taciturno e fedele (ma a chi?). Proprio una delle sorelle accenderà una miccia che sarà difficile spegnere, almeno finché tutta la verità (o quasi) non verrà a galla. Ana Ularu regge bene sulle proprie spalle l'intera narrazione, confermandosi un'eroina femminile divisa tra l'essere donna e madre, anche se gli occhiali come espediente per donarle quell'"aria da geek" esperta di cybersicurezza lasciano il tempo che trovano.

Una sequenza della serie Netflix

Subteran riesce ad affrontare la tematica della corruzione sotto un "nuovo" punto di vista. Fino alla fine, infatti, è difficile capire di chi fidarsi e soprattutto l'epilogo non è soddisfacente solo a livello narrativo ma anche concettuale: non si tratterà di un happy ending generale ma di un convivere con alcune brutture ed oscurità dell'umanità, donando maggior realismo al racconto denunciando la nostra attualità.