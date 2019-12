Star Wars Heroes: le statue di Kylo Ren e Rey a Roma fino al 29 dicembre

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridely in uno scatto del film

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è nelle sale italiane dal 18 dicembre: per promuovere l'uscita del film diretto da J.J. Abrams, Disney ha pensato di scolpire nella pietra i volti dei suoi protagonisti, Kylo Ren e Rey, interpretati da Adam Driver e Daisy Ridley.

I due busti in marmo di Carrara sono stati realizzati dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani e sono in mostra fino al 29 dicembre alla Galleria Sala Blu di Roma, in Via del Teatro Pace 3. L'accesso è gratuito.

Fun fact: pare proprio che George Lucas, il creatore della saga di Star Wars, sia rimasto così colpito dalle statue da volerle portare a casa, nello Skywalker Ranch.

