So tutto di te, la recensione: su Prime Video una commedia algoritmica

La recensione di So tutto di te, film scritto, diretto e interpretato da Roberto Lipari, nei panni di un agente immobiliare che riceve in dono un computer con i dati personali di chiunque e lo sfrutta a proprio vantaggio.

Roberto ha trent'anni e lavora come agente immobiliare, pur senza grande successo: bistrattato da colleghi e superiori, colleziona un fallimento dietro l'altro e il suo stesso posto comincia a essere a forte rischio. Nipote di un puparo con il quale è cresciuto e che gestisce un piccolo teatro dove organizza spettacoli di marionette, il protagonista vive in una catapecchia e ha un solo amico, ma fortunatamente per lui il destino sembra tendergli la mano.

So tutto di te: Roberto Lipari in un'immagine

Come vi raccontiamo nella recensione di So tutto di te, Roberto viene infatti contattato da uno degli hacker più famosi al mondo che, prima di consegnarsi alla giustizia, gli dona un computer contenente dati su milioni di persone, capace tramite gli algoritmi di entrare nella vita di chiunque. Con il dispositivo a sua disposizione, Roberto ha modo di scoprire passioni e segreti dei suoi clienti e usarli a proprio vantaggio, ma la situazione prende una piega imprevista quando decide di sfruttare tale trucchetto anche per conquistare l'affascinante Sara, la ragazza dei suoi sogni...

Aspettative e risultati

So tutto di te: una scena del film

Apprezzabile in parte il tentativo di uscire da un certo canovaccio della commedia popolare contemporanea e anche l'originalità nel non rifarsi al facile espediente degli instant remake che così tanto hanno preso piede nella nostra cinematografia recente. Roberto Lipari è qui protagonista, regista e sceneggiatore di un film che ad ogni modo non può dirsi effettivamente rivoluzionario, in quanto giocante ancora una volta sugli stereotipi fortemente connotati in quella terra siciliana dove l'autore è d'altronde nato e cresciuto. So tutto di te parte da un assunto a dir poco forzato, con il dono fatto dall'hacker forse redento a questo Calimero improvvisato, un deus ex machina quanto mai provvidenziale per innescare a conti fatti l'ingranaggio chiave della narrazione.

Il mondo a portata di mano

So tutto di te: Roberto Lipari e Leo Gullotta in una scena del film

L'aver a disposizione una sorta di enciclopedia globale, quel "so tutto di tutti" che già esplicita il titolo, aveva infatti modo di essere esposto in maniera più intelligente, con risultati ben più redditizi non solo per il destino dei personaggi ma anche per l'evoluzione del film stesso, che invece si riduce a una sequela di gag e battute fin troppo tipiche e riviste. Tanto che si gioca costantemente su diversità e assonanze idiomatiche, con la lingua giapponese al centro di improbabili situazioni e dialoghi - basti pensare all'esclamazione usata in tono dispregiativo "sei figlio di una geisha" - e un vago rimando cinefilo con il collezionista di cimeli da ingannare al momento propizio. Perché d'altronde Roberto diventa un mistificatore seriale, tanto che era più che ovvia la catarsi finale all'insegna di quel sentimentalismo pronto a mettere d'accordo tutti, come ampiamente preventivabile.

Italia sì, Italia no

So tutto di te: Sergio Friscia, Roberto Lipari in una scena del film

Naturalmente nel cast è presente anche Sergio Friscia, l'inseparabile compagno di Striscia la notizia che qui veste i panni di una sorta di bizzarro villain/rivale, e il parterre di attori vanta la presenza di Leo Gullotta quale guest-star nonno puparo e la bella Roberta Rigano come interesse amoroso. Interesse amoroso che è al centro di una love story a dir poco paradossale, in quanto sia lui che lei si trovano a mentire o usare identità fittizie nel tentativo di far colpo l'uno sull'altra. E poi ancora incomprensioni sulla musica trap nonché il tentativo di offrire uno sguardo a tutto tondo sui i vizi e mali dell'italiano medio, dai nostalgici del duce ai complottisti vari fino a chi crede agli alieni e molto altro ancora, in un ennesimo riciclo dei cliché che stona parzialmente con l'assurdità di un incipit che aveva le potenzialità per raccontare qualcosa di nuovo, senza scadere nella solita tiritera come purtroppo accade.