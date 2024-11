Snot & Splash, la recensione: un Teemu Nikki diverso ma sempre adorabile

Il regista finlandese parla al pubblico più giovane e si ispira all'Italia in una storia per famiglie, tra mistero e commedia, che vive di splendidi personaggi. Al cinema.

Ci piace essere spiazzati, stupiti, colti alla sprovvista. Il regista finlandese Teemu Nikki è uno di quegli autori che sono soliti farlo, da La morte è un problema dei vivi a 100 litri di birra (visto alla Festa del Cinema di Roma), alla serie Fallo tutti i giorni. Con il suo ultimo lavoro Snot & Splash - il mistero dei buchi scomparsi ci ha spiazzati ancor prima di iniziare la visione del film, quando abbiamo scoperto che si trattava di una storia per un pubblico più giovane, tra commedia e mistero, che ha una fonte d'ispirazione tutta italiana: il libro di Manlio Castagna illustrato da Gianluca Garofalo, edito da Salani. Una storia avventurosa e divertente ricca di personaggi che restano impressi, appena uscito in sala dal con I Wonder Pictures.

Due fratelli e un mistero

Una scena del film di Teemu Nikki

"Non fanno più i buchi di una volta". Quanta serafica, nostalgica e perfettamente riconoscibile saggezza da persona anziana in questa battuta della nonna dei due protagonisti, Snot e Splash (Hugo Komaro e Urho Kuokkanen). Una frase bizzarra senza il contesto del film, ma che reagisce a una situazione anomala che si sta venendo a creare nel paese in cui vive la donna, Acquainbocca: i buchi di tutta la località stanno misteriosamente sparendo. E su questo enigma che si trovano a indagare Snot e Splash, eroi di Teemu Nikki, in visita alla nonna (Marja Packalén) e incappati in questo mistero.

Uno dei due giovani protagonisti

Com'è possibile che una cosa del genere stia accadendo? Difficile da capire, ma soprattutto più complicato di quanto sembri, tra un dentista germofobico e perfezionista, un sindaca vendicativa, una madre che si ritrova a viaggiare nel tempo, un pericoloso buco nero che rischia di inghiottire tutto. Tante situazioni surreali, sopra le righe, ma adorabilmente caotiche, che danno vita a un'avventura che abbonda di umorismo, spettacolo e intrighi.

Personaggi pittoreschi, un ottimo villain

Uno dei protagonisti e l'antagonista di Snot & Splash

Ma Snot e Splash - Il mistero dei buchi scomparsi è anche un'avventura ricca di personaggi che funzionano: brillanti, pittoreschi, ben caratterizzati nonostante gli eccessi e il loro essere sopra le righe. A cominciare dai due fratelli protagonisti, uniti e affiatati seppur all'opposto: da una parte Snot, esplosivo ma caotico, dall'altra Splash, che è invece ordinato e preciso. Funzionano singolarmente come caratteri a se stante, ma anche insieme per l'intesa che riescono a mettere in scena su schermo. Ma funziona nel complesso tutto il ritratto della cittadina di Acquainbocca con i suoi abitanti, con menzione speciale per un villain costantemente in bilico tra divertimento e brividi.

La sorpresa di Snot & Splash

Per la sua scrittura brillante, ma anche per la capacità di parlare ai più piccoli senza eccessive concessioni alle semplificazioni, Snot & Splash è un film che riesce a raggiungere anche un pubblico più adulto che troverà quel gusto per un certo tipo di umorismo che è presente, in forma più matura e oscura, anche nelle altre opere dell'autore, andando a completare un Teemu Nikki Universe che va ad accrescersi in modo sorprendente e inusuale.

Teemu Nikki sul set del film

Il film è quindi allo stesso tempo in continuità e in decisa rottura con quanto fatto in precedenza dal regista finlandese, che riesce a veicolare con tono e forma diversa quell'estatica unica e riconoscibile che in tanti hanno già dimostrato di amare e che ha sviluppato nei titoli di una filmografia in crescita e sempre più interessante. Sintomo di una personalità forte, dirompente, intrigante e di una visione di cinema che si può imparare a conoscere proprio a partire da questo titolo. Insomma possiamo considerare Snot & Splash un potenziale punto di ingresso nel mondo di Nikki, dal quale saltare poi verso lidi più oscuri e maturi, ma ugualmente suggestivi e affascinanti.