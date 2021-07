Blade Runner 2049: Ryan Gosling e Harrison Ford in una foto del film

Paura e timore. Sorpresa e soddisfazione. Due tipologie di emozioni, unite da un soggetto comune: i sequel di film perfetti e che, forse, non necessitano un proseguimento della loro storia. Le prime, quando un titolo viene annunciato e il pensiero cinico di un prodotto di stampo industriale, superfluo e costruito solo per cavalcare l'onda del successo, si impadronisce di noi. Le seconde, quando in maniera del tutto inaspettata, arrivati ai titoli di coda del film, ci accorgiamo che abbiamo assistito a un evento raro. Non succede spesso, eppure a volte i seguiti si dimostrano all'altezza del film precedente (e talvolta persino superiori) sorprendendoci completamente. Ripercorriamo alcune delle nostre sorprese più grandi con 12 sequel all'altezza del primo capitolo. Con una piccola avvertenza: abbiamo deciso di escludere quei film nati sin dal principio come trilogie, girati back-to-back o appartenenti al genere dei supereroi (a cui abbiamo riservato un articolo apposito: 10 sequel di cinecomic migliori del primo film).

1 - Il padrino parte II

Il Padrino, parte II: Al Pacino nel ruolo di Michael Corleone

Non potevamo che iniziare dal capolavoro di Francis Ford Coppola, riconosciuto all'unanimità come uno dei migliori sequel di sempre. Il padrino Parte II è, per certi versi, persino superiore all'originale. Non è solo un proseguimento delle vicende di Michael Corleone (Al Pacino), sempre più inabissato su toni tragici e fatali, ma anche un prequel sul padre Don Vito (Robert De Niro). Una durata mostruosa, oltre le tre ore, per un film che non solo ha bissato il successo del primo film, ma è diventato col tempo uno dei film più amati della storia del cinema. Coppola chiuderà la saga dei Corleone nel 1990 con una Parte III che, benché non sia così poco riuscita come si crede, non riesce tuttavia a raggiungere la qualità altissima ed emozionante dei due film precedenti.

2 - L'impero colpisce ancora

Darth Vader in una celebre scena de L'impero colpisce ancora

Pochi dubbi nell'inserire un film che, oltre ad essere entrato nell'immaginario collettivo, viene riconosciuto tutt'ora come il film di Star Wars migliore di sempre. L'impero colpisce ancora, diretto da Irvin Kershner, non solo è all'altezza del primo Guerre Stellari, ma lo evolve, nonostante un giudizio abbastanza tiepido della critica dell'epoca, spaesata dall'improvviso cambio di tono del film rispetto al precedente. Il film, infatti, è leggermente più maturo, una fotografia più curata e particolare che donano un senso di tragicità imminente, una storia piena di rivelazioni (tra cui la più importante di tutte della saga): non c'è dubbio che L'impero colpisce ancora rappresenta la consacrazione definitiva della creatura di George Lucas.

3 - Aliens - Scontro finale

Aliens: Sigourney Weaver nel film di James Cameron

Impossibile stabilire se Aliens - Scontro finale, il film di James Cameron del 1986 sia superiore all'originale di Ridley Scott del 1979. Ciò che è certo è che Cameron capovolge il primo film e dà vita a un film che consacra la saga sci-fi e ne detta alcuni stilemi che diverranno poi parte dell'immaginario collettivo. Là dove il primo film di Ridley Scott era un horror fantascientifico, dove l'alieno rimaneva nell'ombra e lo scopo di Ripley era quello di sopravvivere, qui le vicende si trasformano in un tripudio d'azione dove la protagonista combatte a viso scoperto contro gli alieni. Effetti speciali incredibili per l'epoca e un ritmo frenetico rendono questo sequel di Alien all'altezza del primo capitolo.

4 - Indiana Jones e l'ultima crociata

Harrison Ford e Sean Connery in una scena di indiana Jones e l'ultima crociata

Per lungo tempo terzo e ultimo capitolo di una trilogia colma di avventure, Indiana Jones e l'ultima crociata è l'ennesimo gioiello partorito dalla coppia d'oro George Lucas e Steven Spielberg. Il professore archeologo interpretato da Harrison Ford (pronto a tornare per un quinto capitolo della saga) qui dovrà andare alla ricerca del Sacro Graal con suo padre, Henry Jones Sr. Se il secondo capitolo era parso troppo cupo e non perfettamente riuscito, con questo terzo film Indiana Jones non solo riscopre quel piacere dello spettacolo e dell'intrattenimento che richiama I predatori dell'arca perduta, ma aggiunge un cuore umano nel rapporto tra padre e figlio che non lascia indifferenti. L'ultima inquadratura è ancora oggi storia del cinema.

5 - Terminator 2 - Il giorno del giudizio

terminator2

Inarrestabile, fantastico James Cameron. Un vero e proprio maestro dei sequel (che ci fa ben sperare per la riuscita di Avatar 2) già dimostrato con Aliens e che trova conferma con Terminator 2 - Il giorno del giudizio, un film del 1991 che, però, sembra provenire direttamente dal futuro. In un tripudio di effetti speciali rivoluzionari, il film segue il duello tra il T-800 (Arnold Schwarzenegger), incaricato di proteggere Sarah e John Connor, e il T-1000 (Robert Patrick) che, invece, deve eliminarli. Se il primo film della saga aveva gli stilemi di un piccolo progetto low budget, questo sequel mostra i muscoli e regala due ore e mezza di intrattenimento perfetto. È cinema blockbuster nel senso più puro del termine e non è un caso se nessun altro sequel di Terminator è riuscito a raggiungere il livello dei primi due film.

6 - Toy Story 3 - La grande fuga

Andy con Buzz e Woody in Toy Story 3

Anche Toy Story 3 - La grande fuga per lungo tempo è stata la degna conclusione di una trilogia quasi perfetta. Superiore a entrambi i capitoli precedenti, questo nuovo film d'animazione targato Pixar ha commosso ed emozionato gli spettatori di ogni età. Woody e Buzz, questa volta, devono cercare di sopravvivere all'interno dell'asilo Sunnyside, tra bambini incapaci di trattare al meglio i giocattoli e l'egemonia del vecchio Lotso. Ma soprattutto, quella di Toy Story 3 è la storia della crescita di Andy e di un addio tra amici, di un passaggio di consegne e della fine di un'epoca. Impossibile arrivare ai titoli di coda senza avere gli occhi lucidi. L'ennesimo capolavoro Pixar e uno dei migliori sequel mai realizzati.

7 - The Raid 2: Berandal

The Raid 2 Berandal: una scena del film

The Raid 2: Berandal è il sequel di un vero e proprio film rivelazione. Girato con budget limitato, il film di Gareth Evans con protagonista Iko Uwais del 2011 aveva sconvolto il pubblico con una trama ridotta all'osso, un ritmo indiavolato e dei combattimenti all'ultimo sangue che lasciavano stupefatti. Questo sequel del 2014, più lungo e più articolato, è il classico more of the same che, però, funziona proprio a causa della regia di Evans, creativa ed esteticamente incredibile, e dei combattimenti sempre meglio coreografati. Forse non raggiunge quella purezza immediata del primo capitolo, ma The Raid 2: Berandal ne è un degno seguito che fa felici tutti gli appassionati dei film action ed è capace, grazie ad alcune sequenze da pelle d'oca, di far provare sincero entusiasmo.

8 - Mad Max: Fury Road

Mad Max: Fury Road, Tom Hardy con Charlize Theron in una concitata scena del film

A proposito di entusiasmo, questo film di George Miller è l'esempio più straordinario e imprevedibile di sequel che non solo si pone al livello del primo film, ma lo sorpassa su tutta la linea. Mad Max: Fury Road è movimento, corsa, esplosioni, dramma, fuga. In una parola: è il cinema stesso che si riproduce di fronte ai nostri occhi. Una corsa nel deserto, spettacolare ed esaltante, alla ricerca di un Luogo Verde sulle ruote di una blindocisterna. Personaggi già cult, stunt da lasciare a bocca aperta, idee e creatività sono alla base di questo capolavoro premiato con ben 6 premi Oscar.

9 - The War - Il pianeta delle scimmie

The War - Il pianeta delle scimmie: un'immagine del film

Avevamo un po' di indecisione nello scegliere il primo o il secondo sequel della nuova trilogia de Il Pianeta delle Scimmie e alla fine abbiamo scelto The War, quello conclusivo. La certezza è che con Matt Reeves in cabina di regia, la saga è riuscita a superare di gran lunga il buon primo capitolo diretto da Rupert Wyatt. Merito di un'atmosfera più adulta, di un respiro da vecchio cinema western dove le immagini e il paesaggio sono preponderanti. The War - Il pianeta delle scimmie è un blockbuster atipico che sembra voler evitare tutte le regole del genere, elevandosi e sfiorando il cinema d'autore. Mica male per quello che è il nono film di un franchise ben consolidato.

10 - Blade Runner 2049

Blade Runner 2049: Ryan Gosling in una foto del film

Un progetto rischioso, quello di riportare al cinema, con un vero e proprio sequel, l'immaginario di Blade Runner, il film del 1982 diretto da Ridley Scott. Gli incassi, infatti, non hanno premiato la fatica di Denis Villeneuve che vede il ritorno di Harrison Ford a fianco della new entry Ryan Gosling. Eppure, Blade Runner 2049 è un mezzo miracolo. Un sequel che non ha timore di posarsi allo stesso piano del film originale, mantenendone le caratteristiche narrative più esistenziali, richiamando le atmosfere del capolavoro di fantascienza ma senza citarlo in maniera troppo superficiale. Memorabile il talento di Roger Deakins alla fotografia, premiato finalmente con l'Oscar.

11 - Smetto quando voglio - Masterclass

Smetto quando voglio - Masterclass: Edoardo Leo, Stefano Fresi, Pietro Sermonti, Libero De Rienzo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Lorenzo Lavia, Greta Scarano, Marco Bonini, Rosario Lisma e Giampaolo

Se il primo film si dimostrava un'ottima commedia, giovanile e contemporanea, adatta per le nuove generazioni (e che di quelle generazioni ne raccontava il disagio e le difficoltà), Smetto quando voglio - Masterclass alza l'asticella e porta il cinema italiano in un mondo che ormai sembrava sconosciuto. La banda capitanata dal Pietro Zinni di Edoardo Leo dovrà ricongiungersi per aiutare l'ispettrice Paola Coletti a neutralizzare nuove smart drugs. Il capitolo centrale della trilogia di Sydney Sibilia non è solo una commedia, ma anche un divertente film d'azione che, tra inseguimenti lungo le strade di Roma e assalti al treno, si dimostra uno dei sequel più riusciti degli ultimi anni.

12 - A Quiet Place 2

A Quiet Place 2: Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds in una scena del film

Concludiamo la nostra lista dei sequel all'altezza del primo capitolo con un film davvero recente. A Quiet Place 2, sequel del riuscito horror del 2018, consolida gli elementi del primo capitolo asciugando ulteriormente la narrazione. Il risultato è un film che si fa vera e propria esperienza cinematografica, con una regia, sempre a cura di John Krasinski, davvero ispirata che sa costruire sequenze ricche di tensione e al cardiopalma. Non aggiungerà troppo dal punto di vista narrativo, ma questo sequel, una vera propria parte seconda, conferma il fascino di ritrovarsi nel buio di una sala, in silenzio, orecchie attente. Quando ci si trova di fronte a sequel di questa caratura non possiamo che sentirci fortunati e piacevolmente appagati di veder proseguire l'epopea dei nostri personaggi preferiti.

