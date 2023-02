Sanremo, commento alla serata finale: Lezioni di meme by Chiara Ferragni, Amadeus legge la lettera di Zelensky

Alla fine è arrivata: l'ultima serata del Festival di Sanremo. Ci sono tutti: gli stoici "abbonati in prima fila", la banda dell'Aeronautica Militare che esegue l'Inno di Mameli, Mara Venier che domani (nel caso vi foste persi qualcosa di questi cinque giorni di "grande fratello sanremese) trasmetterà la sua Domenica In dall'Ariston, mogli, mariti e parenti di vario grado dei conduttori, la famiglia Ferragni quasi al completo. E noi che possiamo tirare un sospiro di sollievo, misto a uno strano senso di malinconia, perché tutto sommato a questa dimensione spazio-temporale parallela fatta di pagelle, nottate, canzonette, medley, revival, accapigliamenti, analisi, polveroni, inciampi, si finisce per affezionarsi. Un lunghissimo break collettivo di cui tutti forse avevamo bisogno.

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni, sul podio anche Lazza e Mr. Rain (VIDEO)

Il festival dei sentimenti

Sanremo 2023: Rosa Chemical nella serata finale

È la serata dei sentimenti, dell'amore, dei baci e degli abbracci: ce lo ricorda Shari al termine della sua esibizione, "l'amore è per tutti" dice, e lo fa anche Rosa Chemical che trascina sul palco Fedez e lo bacia: "Scusate questo è il festival dell'amore. Mi è scattato l'amore". I Coma Cose annunciano ufficialmente il loro matrimonio, mentre a sorpresa Chiara Ferragni regala alla moglie di Gianni Morandi seduta in prima fila, Anna Dan, una stola con la dedica che il cantante le fece anni fa sui social: "Ti risposerei altre mille volte". Commozione, applausi e bacio appassionato.

Sanremo 2023: i Coma_Cose nella serata finale

Nel frattempo il trio Ferragni-Morandi-Amadeus sembra aver trovato un proprio ritmo e una naturalezza, per quanto possibile con gag che rimangono sempre molto inamidate. Ferragni meno impacciata della prima sera dà lezioni di meme e l'argomento principale torna a essere quello dei follower del direttore artistico arrivati a quota 1 milione e 700mila. Sul palco è un traffico di telefonini per fare selfie (quello di Gianni Morandi con il vincitore della serata arriverà prima di tutti) e provare a lanciare una diretta Instagram. Il lieto epilogo del siparietto dopo vari tentativi falliti è ancora una volta l'incursione di Fiorello, raggiunto finalmente via social da Amadeus: "Vi siete guadagnati la prima pagina sull'Avvenire domani - dice riferendosi al limone tra Fedez e Rosa Chemical - Sarebbe stato stupendo se Rosa Chemical avesse fatto quella cosa con gli artigiani della qualità. Fedez che te ridi? Guarda che s'è vista pure la lingua. Achille Lauro mi sembrava Cristina D'Avena. Ma Coletta? È lì? Voglio vederlo. Siete meravigliosi, un Festival così è irripetibile, domani

i dirigenti andranno tutti a casa, però è stato stupendo".

Perché Sanremo è Sanremo?

Gino Paoli e Ornella Vanoni show

Sanremo 2023: Ornella Vanoni con Gianni Morandi e Amadeus nella serata finale

Si va avanti così in attesa che tutti i 28 i cantanti in gara si esibiscano. Commuove l'omaggio di Morandi a Lucio Dalla, diventa cult lo scambio di battute tra i due conduttori e Gino Paoli prima che illumini l'Ariston ripercorrendo i suoi maggiori successi da Una lunga storia d'amore a Il cielo in una stanza. "Sono felice di essere qui, anche se è una gabbia di matti", esordisce, poi si lancia inarrestabile nel ricordo di alcuni aneddoti di quando "Gianni aveva quattordici anni e mi seguiva ovunque perché voleva imparare da me. Ma cosa ca**o volevi imparare da me? Il più bello fu Little Tony che aveva fatto il Cantagiro e quando tornò scoprì che la moglie aveva diversi amici. Mi chiese: 'Come si fa quando una donna ti tradisce? Io avevo appena scritto la canzone: 'Anche se sei stata di un altro'. E io gli dissi: a me lo chiedi?". Per fermarlo dovranno trascinarlo al microfono e farlo finalmente cantare. Dopo il Gino Paoli show, la stessa sorte tocca a Ornella Vanoni che al termine dell'esibizione verrà liquidata con un mazzo di carciofi, perché spiega "quelli di Milano fanno schifo".

La lettera di Zelensky

Questa sera siamo stati graziati dalla tassa monologo, nessuna donna verrà sacrificata sull'altare del testo impegnato per certificare la propria intelligenza. E a notte fonda finalmente vedremo concludersi l'affair Zelensky: il presidente ucraino avrebbe dovuto inviare un videomessaggio, ma la polemica dei mesi precedenti sull'opportunità o meno di un suo intervento al festival, lo ha fatto diventare una lettera di poche righe che Amdeus leggerà alle due passate seguita dall'esibizione della band ucraina Antytila .

Sanremo 2023: Amadeus legge il messaggio di Zelensky nella serata finale

"Ogni anno sulle rive del Mar Ligure vince la canzone. - recita il messaggio - Vincono la cultura e l'arte. La musica vince! E questa è una delle migliori creazioni della civiltà umana. Ma l'umanità crea non solo cose belle e nel mio paese oggi si sentono spari ed esplosioni". "L'Ucraina vincerà questa guerra - prosegue - vincerà insieme al mondo libero grazie alla voce della libertà, della democrazia e, certamente, della cultura". Poi ringrazia il popolo italiano e invita i vincitori di quest'anno a Kiev quando tutto sarà finito, "nel giorno della vittoria. Nel giorno della nostra vittoria!". Ma lo show incombe, e in barba alla solennità del momento via verso le premiazioni che l'ora è tarda. Nessuna sorpresa sul podio eccetto il secondo posto di Lazza con Cenere, davanti a lui la prevedibile vittoria di Marco Mengoni con Due vite che dedica la vittoria "alle donne che hanno partecipato e che sono cantanti meravigliose. Siamo arrivati in cinque e siamo tutti ragazzi, credevo fosse giusto dedicarlo a loro, alle cantanti che hanno portato pezzi meravigliosi sul palco". Cala il sipario. E ora via di corsa a farsi un po' di selfie.