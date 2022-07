Prime Video Presents: le serie, i film, gli show e il calcio che vedremo nel 2022-2023

Dopo la presentazione dei palinsesti della prossima stagione di Sky Italia, tocca a Prime Video sfoderare i propri assi nella manica. "Che bello tornare in presenza" è la frase che si è sentita più spesso durante l'evento romano Prime Video Presents 2022. Evento che arriva ad un punto di svolta per Prime Video in Italia, che ha deciso di investire sulle produzioni locali italiane, avviandone una al mese in media. L'obiettivo come ha spiegato il Country Director Marco Azzani, sono contenuti sempre più diversificati e una nuova interfaccia più dinamica e intrattenente, da poco disponibile, dove l'utente può avere molto più chiare la funzione di ricerca, lo stato del proprio abbonamento, e la classifica che tanto impazza su competitori come Netflix. Nell'ottica della "customer obsession" Prime Video Italia vuole applicare la Day One Culture per migliorare ogni giorno con prodotti, contenuti, partner e così via. Una presentazione che ha mostrato come Prime Video voglia puntare molto sulla comicità e sugli unscripted, confermando format già avviati con nuove edizioni, più che sugli scripted, che giocano su generi e situazioni già collaudate nel nostro Paese.

Un'offerta di conferme più che di novità

La Head of Content Italia Viktoria Wasilewski ha dichiarato che l'obiettivo di Prime Video per il 2023 è "portare una selezione di titoli sempre divertenti e interessanti, che siano specchio della crescita della piattaforma come offerta diversificata". Tra gli annunci spiccano il nuovo documentario musicale (oramai una tradizione della piattaforma dell'e-commerce) che, dopo Tiziano Ferro e Laura Pausini, si concentrerà su Mahmood in cui il cantante racconta il suo anno d'oro e altri aneddoti della sua vita personale. In arrivo prossimamente, intitolato "Ja ti la Crediasa Crasa" e diretto da Giorgio Testi, e il documentario sul giocatore di pallacanestro Kobe Bryant che racconterà della sua infanzia in Italia. Come già detto, la preferenza è quella di puntare sull'unscripted, confermando i format già avviati, e in quest'ottica vedremo ritornare titoli già noti al grande pubblico. Tornerà il reality Celebrity Hunted: Caccia all'uomo con la terza edizione, di cui sono stati già annunciati i concorrenti: Luca Argentero e Cristina Marino, Salvatore Esposito e Marco D'Amore, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Rkomi e Irama, saranno in fuga attraverso il Belpaese. Ognuna delle coppie di concorrenti avrà la propria strategia, come quella della pigrizia per Ciro e Fabio ("abbiamo cercato di ottenere il massimo risultato col minimo sforzo") e dei sette peccati capitali per Salvatore e Marco, riuniti dopo la fine di Gomorra La Serie. Torna anche Dinner Club il format completamente italiano per scoprire le bellezze enogastronomiche della nostra terra, con una seconda edizione sempre capitanata dallo chef Carlo Cracco, che vedrà i nuovi concorrenti Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Zingaretti e Marco Giallini accanto alle riconfermate Sabrina Ferilli e Luciana Littizetto.

Celebrity Hunted 2: i nuovi fuggitivi parlano della seconda stagione

Natale a Casa Prime

Prime Video ha in serbo due speciali appuntamenti per i suoi abbonati durante le festività. Lo speciale natalizio LOL Christmas Special: Chi ride è fuori, prodotto da Endemol, dopo il successo delle prime due edizioni e con la terza in arrivo nel 2023, condotto come da tradizione da Fedez e che vedrà sfidarsi nel tempo della durata di un film i comici Angelo Pintus, Frank Matano, Lillo, Michela Giraud, Mago Forest, Maria Di Biase insieme a Mara Maionchi che da conduttrice della prima edizione diventa concorrente. Questo speciale è stato vissuto come una rimpatriata scolastica, come ha raccontato Maria Di Biase, e girare ad Agosto lo speciale invernale sarà la vera sfida, come ha scherzato Fedez, che si è auto-dichiarato Grinch del Natale tra l'altro. Ne rideremo delle belle. Inoltre arriverà il film natalizio Improvvisamente Natale diretto da Francesco Patierno con Diego Abatantuono.

LOL 2: perché il finale della seconda stagione batte quello della prima

Puntare tutto sulla comicità

LOL: Chi ride è fuori è stato visto come un esperimento da "terapia della risata", come ha raccontato Nicole Morganti, Head of Italian Originals. Quindi non è una sorpresa che oltre allo speciale natalizio a fine anno, arriverà anche la terza edizione nel 2023. Tanti i Comedy Special pronti ad arricchire l'offerta della piattaforma: Lillo e Greg, Angelo Pintus, Entico Brignano, Francesco Cicchella, Maurizio Lastrico. Grande attesa invece per il primo one man show di Frank Matano, anche lui "di casa" a Prime dopo LOL, con Prova Prova Sa Sa la cui idea nasce dai nonni emigrati negli USA negli anni '60, che gli facevano vedere un programma di improvvisazione quando andava a trovarli. "Uno dei programmi più strani mai fatti" come hanno dichiarato i comici che lo affiancheranno: Maccio Capatonda, Aurora Leone, Maria Di Biase e Edoardo Ferrario.

Prime Video Presents, la piattaforma streaming di Amazon annuncia nuove produzioni italiane

Film e serie originali italiani, tra conferme e "giocate in casa"

Tra i lungometraggi originali italiani annunciati troviamo il film thriller futuristico Ipersonnia con Stefano Accorsi, dove le vecchie carceri sono solo un ricordo e i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo, il nuovo film di Maccio Capatonda e Mai dire Kung Fu - Grosso Guaio all'Esquilino, in arrivo nel 2023 sempre da Lucky Red, con di nuovo protagonista Lillo Petrolo nei panni di un attore che ha fatto Cintura nera, un film sul kung fu (quindi un ossimoro) che gli ha dato successo negli anni '70 e vive ancora di quella fama pregressa, ma ora è in declino e al verde, raccontato in chiave neorealista nel mondo multietnico di Piazza Vittorio a Roma.

Tre conferme e due serie nuove sono gli annunci di Prime Video Presents per l'offerta scripted. Prisma, la serie di Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo prodotta da Cross Productions, che vuole raccontare come mai prima l'identità di genere tra i ragazzi, sarà presentata in anteprima a Locarno e Giffoni per poi approdare sulla piattaforma il 21 settembre. Nel 2023 arriveranno invece The Bad Guy la mafia story di un bravo ragazzo che pur di catturare un mafioso che nessuno vede da anni diventa lui stesso parte di quel mondo criminale, raccontato in vena grottesca e interpretato da Luigi Lo Cascio e affiancato da Claudia Pandolfi. L'attore ha dichiarato: "Il mio personaggio forse ci prende anche un po' gusto e cambia un po' idea su se stesso, finora ero stato un cattivo a teatro interpretando Iago, qui ho potuto affrontare più registri". La serie è scritta da Ludovica Rampoldi che ha raccontato come la mafia story sia diventata un genere, un canone in Italia, tanto più che ora ricorrono i 30 anni dalla morte di Borsellino, e loro hanno scelto il grottesco pur restando ancorati al realismo dei personaggi e dei sentimenti: "Si tratta di una lettura desacralizzata e non epica della mafia, se vogliamo, e drammaticamente comica". Sulla scia de La Casa di Carta, nella primavera 2023 arriverà Everybody Loves Diamonds, un serial che vuole raccontare il furto del secolo fatto ad Anversa da una banda di italiani, tratto da una storia vera. Una produzione italiana nella comicità ma internazionale nel genere heist, con un cast capitanato da Kim Rossi Stuart e composto da Anna Foglietta, Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli, Leonardo Lidi, affiancati dai britannici Rupert Everett e Malcolm McDowell, per sei mesi riprese tra varie parti d'Europa.

Due le nuove serie annunciate in arrivo il prossimo anno: il primo progetto televisivo dei Me contro Te, con Luigi Calagna e Sofia Scalia, intitolato La Famiglia Reale, che hanno sbancato al botteghino coi loro tre film e sono amatissimi dai giovanissimi su YouTube e sui social, che incontreranno tanti nuovi personaggi e un contesto totalmente diverso. La serialità si presta di più a raccontare i personaggi più che i film, come hanno dichiarato, perché ci si affeziona e non si vorrebbe lasciarli mai. Dopo Vita da Carlo, un altro comico italiano molto amato e sempre di casa Prime Video scherza sulla propria vita con Sono Lillo (dal celebre tormentone "So Lillo") una serie autobiografica sopra le righe in cui Lillo cerca di liberarsi da Posaman e vuole raccontare come ci si percepisce come comici e come li percepiscono soprattutto gli altri, prodotta da Lucky Red e con tante guest dal mondo dell'intrattenimento come Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado e Caterina Guzzanti, Cristiano Caccamo.

LOL: Chi ride è fuori, parla Lillo: "Elio era il concorrente più temuto perché spiazza"

A tutta Champions League

Last but not least, con la conferma del lavoro sulla Champions League per la seconda stagione: le 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League in esclusiva, comprese per gli abbonati, la finale della super coppa europea, due match di qualificazione per i playoff, sei partite della fase gironi e otto match delle eliminazioni dirette che porteranno alle semifinali. Ci sarà sempre, quindi, la miglior partita del mercoledì con sempre una squadra italiana in campo tra Milan, Inter, Napoli e Juventus. I nuovi talent coinvolti a commentare le partite saranno l'ex calciatore argentino Ezequiel Iván Lavezzi, il più amato dai tifosi del Napoli dopo Maradona e finalista della Coppa del Mondo 2014, che si è dichiarato emozionato nel passare dall'altra parte della barricata; il due volte vincitore della Champions League e campione della Coppa del Mondo 2006 Alessandro Nesta, che ha scherzato dicendo che non farà sconti e sarà cattivissimo dopo quanto subìto da giocatore, e l'ex compagno di squadra Massimo Oddo, anche lui vincitore di una Champions League e campione del mondo, si uniranno alla squadra di giornalisti ed esperti Prime Video per la stagione 2022-23 della UEFA Champions League. Confermata la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini; i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra e Gianpaolo Calvarese. Appuntamento il 10 agosto per la finale di Coppa Uefa, che sarà il calcio d'inizio per la grande stagione di Champions, per poi passare ai playoff nella seconda metà di agosto e alla Champions League dal 7 settembre.