Prime Day 2025: le migliori offerte tra film, giochi da tavola e Funko Pop! per iniziare ad acquistare

Natale, Pasqua, Ferragosto... e Prime Day. Ormai le giornate di offerte Amazon stanno diventando una delle feste comandate degli italiani, un appuntamento da non perdere in cui immergersi in uno degli sport preferiti di tutti: lo shopping!

I 18 dischi della Skywalker Saga di Star Wars, tra le offerte del Prime Day

Ma come per ogni sport che si rispetti, è necessario un certo allenamento, una certa preparazione, o una guida alle migliori offerte, per orientarsi nel mare infinito di link, sconti e prodotti più convenienti o più interessanti. Per questo abbiamo spulciato quello che il negozio online ha da offrire e abbiamo elencato una prima selezione di offerte, per iniziare gli acquisti non appena saranno aperte le ostilità alla mezzanotte dell'8 luglio, ma continueremo a segnalarvi altro fino al termine di queste giornate di sconti il prossimo 12 luglio.

I migliori film (e una serie) in offerta

Il cofanetto dedicato a John Carpenter

Partiamo, ovviamente, dai film e le serie, dagli homevideo che ci hanno più colpito, per i quali abbiamo una naturale predilezione. Quando si tratta di affrontare offerte, DVD e Blu-Ray sono le prime cose che andiamo a controllare e anche in questo caso abbiamo individuato diverse cose piuttosto interessanti.

Cofanetto Carpenter "4Kult Prestige"

Partiamo da un maestro assoluto, da John Carpeter, e dal cofanetto della collana 4Kult Prestige che raccoglie quattro film del regista in versione restaurata e arricchite da contenuti inediti e gadget.

I titoli inclusi sono di indubbio spessore, di quelli che non dovrebbero mancare in nessuna collezione e che qui vi ritrovereste tutti insieme: 1997: Fuga da New York, Fog, Essi vivono e Il signore del male. Il cofanetto contiene 4 dischi blu-day 4K e uno in HD con oltre quattro ore e mezza di extra.

Cofanetto Star Wars: La Skywalker Saga

Ordine cronologico o ordine d'uscita? Se decidere come guardare la saga di Star Wars è difficile e soggettivo, il primo passo non può che essere uno: averla tutta a disposizione. E questo permette il cofanetto della Skywalker Saga, 18 dischi con tutti e 9 film, le tre trilogie, che raccontano la discesa si Anakin verso il Lato Oscuro, la Resistenza contro l'Impero e il più recente ciclo di titoli. Il tutto raccolto in un'edizione da collezione di tutto rispetto.

Furiosa: A Mad Max Saga

Un altro classico, anche se si tratta di un film relativamente recente: il ritorno della saga di Mad Max a firma di George Miller. Furiosa è un film unico nel suo genere, adrenalinico e ipercinetico, miglior esponente di un certo tipo di cinema d'azione che non si limita a essere solo un vuoto giocattolone spettacolare. Un film che è diventato un instant cult e si è imposto da subito con il suo immaginario iconico.

Coraline e la porta magica 4K

Non poteva mancare l'animazione nella nostra selezione, con Coraline e la porta magica, un piccolo gioiello in stop motion, qui proposto in un'ottima edizione 4K UHD. Tratto dall'omonimo romanzo di Neil Gaiman, Coraline è il film che ha lanciato e fatto notare lo studio Laika, che negli anni successivi avrebbe realizzato anche ParaNorman, Boxtrolls e Kubo e la spada magica. Un film da guardare e riguardare.

The Last of Us, stagione 1

Aggiungiamo anche una serie tv, nell'ottica di una separazione sempre meno evidente, in termini di qualità e ambizioni, rispetto ai film. E scegliamo la prima stagione di The Last of Us, che può permettervi di tornare a immergervi nel mondo post-apocalittico lanciato dai videogiochi NaughtyDog e rifarvi gli occhi se siete tra quelli che non hanno apprezzato la seconda stagione conclusa da poco.

I migliori giochi da tavolo

Il gioco di Bloodborne

Se ci piacciono i film, non possiamo dire che non ci piacciono anche i giochi da tavolo o board games. Ancora meglio se questi sono ispirati al mondo che tanto amiamo di film, serie, animazione o anche videogiochi. Ne abbiamo selezionati alcuni, pur consapevoli che si tratta solo della punta dell'iceberg e che speriamo sia solo un primo input per andare a indagare a vostra volta.

Asmodee - Bloodborne: Il Gioco Da Tavolo

Lo sappiamo, si tratta di un videogioco, ma è anche una delle migliori esclusive Playstation di sempre, di cui tanti vorrebbero una remaster... e di cui noi vorremmo tanto un film. Se Elden Ring è in arrivo per la regia di Alex Garland, chissà che non avremo presto anche un Bloodborne che si rispetti. E nel frattempo il gioco pubblicato da Asmodee è l'alternativa migliore per tornare alle atmosfere che tanto abbiamo amato. Soprattutto considerando la buona offerta del Prime Day.

Disney Villainous

Atmosfere diametralmente opposte per Villainous. O forse no? Perché è vero che il gioco è disneyiano e family oriented, ma è altrettanto vero che a scontrarsi in questo board game sono i cattivi di casa Disney, da Gaston e La bella e la bestia a Re Cornelius e la Matrigna. Ognuno di loro ha un perfido obiettivo da raggiungere ed eroi da affrontare, legati alla loro storia personale. Un modo per essere disneyiani... ma non fino in fondo!

Le migliori action figure e Funko Pop!

Il Funko Pop! di Goku

Non poteva mancare il settore relativo a chi collezione i personaggi dei propri titoli preferiti, che sia con realistiche action figure o con i popolari Funko Pop! che ci dimostrate di apprezzare sempre. Ne abbiamo selezionati alcuni, ma la scelta è come sempre ampia e varia.

Il Funko Pop! di Five Nights at Freddy's

Partiamo da un titolo che era già cult come videogioco e lo è subito diventato come film, con il grande successo del primo capitolo di un paio d'anni fa e pronto a tornare con il sequel il prossimo dicembre. Parliamo di Five Nights at Freddy's, di cui tra le offerte figura Nightmare Freddy. Una buona offerta per un personaggio che lascia il segno.

Principesse Disney, Animators' Collection

Altro angolo disneyano, questa volta nel senso più completo del termine, perché protagoniste di questo set di giocattoli sono le Principesse Disney: una selezione di 10 di loro, da Rapunzel a Jasmine, Biancaneve, Ariel e Belle, appartenenti alla Animators' Collection. Ideali per le sessioni di gioco, ma anche da esporre per collezione, come il titolo della collana lascia intendere.

Il Funko Pop! di Goku di Dragonball

Altro Pop!, questa volta del mondo anime con il protagonista di una dei titoli che hanno fatto la storia: Goku, che nella sua versione da Funko Pop! ha il sapore delle origini, del giovane eroe in erba che abbiamo conosciuto all'inizio del manga. E che ci manca tantissimo!

Ultimate Gohan di Dragon Ball Super

Ancora Dragonball, ma in versione "seria", con una action figure di Gohan per poter esporre ed avere sempre con sé uno dei personaggi principali del manga e dell'anime di Akira Toriyama senza le deformazioni, adorabili ma pur sempre deformazioni, dei Funko Pop!