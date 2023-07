Prime Day 2023: quali sono i 10 set LEGO con le offerte migliori su Amazon?

In occasione del Prime Day 2023, abbiamo deciso di raccogliere i 10 migliori set LEGO attualmente in offerta su Amazon; sfruttate al volo queste occasioni.

In occasione del Prime Day 2023, è possibile trovare su Amazon alcuni set LEGO spettacolari a prezzi stracciati. Correte anche voi sul sito, soprattutto perché offerte del genere sono disponibili solamente durante i giorni in cui viene promosso l'evento (l'11 e il 12 luglio, per essere chiari). Vi ricordiamo inoltre che i set LEGO qui raccolti sono in sconto solamente per gli abbonati ad Amazon Prime. Non serve, comunque, che lo siate da tempo, anche gli abbonati dell'ultimo secondo possono usufruirne.

Di seguito trovate i 10 migliori set LEGO attualmente in offerta per il Prime Day 2023 di Amazon. Non lasciateveli scappare!

1. Il set LEGO Star Wars dell'AT-AT Walker

Gli amanti di Star Wars non possono che esultare in questi due giorni, dato che il set dell'AT-AT Walker è sceso di prezzo. Nella sua scatola troverete: il modellino da costruire che ripete le fattezze dei celeberrimi AT-AT visti ne L'impero colpisce ancora. Questo è dotato di gambe mobili, testa girevole con cabina di pilotaggio apribile adatta per l'inserimento di 3 minifigure, e di shooter a molla. Le figure LEGO di Luke Skywalker, il Generale Veers, 2 piloti di AT-AT e 2 Snowtrooper (dotati di armi, la spada laser di Luke e le pistole giocattolo blaster) completano il pacchetto insieme a una speeder bike e altri piccoli optional. Il set è attualmente disponibile a 154,89€, con uno sconto del 9% sul prezzo base.

2. Il set LEGO Star Wars dello Starfighter di Darth Vader

In occasione del Prime Day 2023, su Amazon potete trovare anche il set LEGO dello Starfighter di Darth Vader in offerta. Questo comprende: il modellino da costruire dello Starfighter TIE Bomber, 3 minifigure LEGO (Darth Vader con spada laser, il Vice Ammiraglio Sloane, e un pilota di TIE Bomber, ognuno con pistola giocattolo blaster), e un Droide Gonk. Il TIE Bomber, inoltre, è caratterizzato da una cabina di pilotaggio apribile, un vano testata con funzione di lancio, e lo spazio necessario per 4 bombe (6 bombe incluse) e 2 shooter. Sul sito potete trovarlo a 51,29€, con uno sconto del 7% sul prezzo di prima.

3. Il set LEGO Disney della casa di UP

Anche i set LEGO Disney sono in offerta per il Prime Day 2023. Fra le meraviglie acquistabili da Amazon troviamo il modellino della casa del film Up che include: l'iconica casa in questione, con palloncini, le minifigure di Carl Fredricksen e Russell, il loro amico a 4 zampe Dug, un camino, una camera da letto, un portico e un soggiorno, oltre a vari dettagli originali direttamente dal film. In aggiunta, gli appassionati troveranno anche alcuni accessori riconoscibili come il gonfia palloncini, lo zaino dell'esploratore, il libro dell'avventura e la figure dello scoiattolo. Questo particolarissimo set è disponibile a 45,59€, scontato del 5%.

4. Il set LEGO del Guanto dell'Infinito di Thanos

Su Amazon è possibile recuperare, in questi giorni, anche il set LEGO Marvel del leggendario Guanto dell'Infinito di Thanos. Composto da 590 mattoncini, stiamo parlando di un oggetto da collezione che ricostruisce alla perfezione uno strumento chiave dell'universo Marvel (sia cartaceo che cinematografico). Non lasciatevi scappare l'occasione di recuperarlo a un prezzo del genere, e di esporlo in casa o in ufficio. In occasione del Prime Day 2023 lo trovate a 59,19€, scontato del 17% dal prezzo base.

5. Il set LEGO Indiana Jones dal terzo film

Anche le storie di Indiana Jones sono incluse nelle offerte del Prime Day 2023. In questo caso ci riferiamo al set LEGO da Indiana Jones e l'ultima crociata che ricostruisce l'inseguimento in aereo/macchina visto sul grande schermo. Con 387 mattoncini da montare, stiamo parlando di un set che include: un modellino di aereo giocattolo, un'auto d'epoca da costruire, e 3 minifigure (Indiana Jones con la sua iconica frusta, il Professor Henry Jones Sr.con un diario in mano, e un pilota dell'aereo giocattolo). L'aereo è dotato di un'elica, 2 shooter e ali rimovibili, mentre la macchina giocattolo decappottabile include un baule nella parte posteriore contenente un ombrello e una pistola giocattolo. Sul sito potete trovarlo a 28,49€, con uno sconto del 5% sul prezzo di prima.

6. Il set LEGO Guanto dell'Infinito di Iron Man

Anche il set LEGO del Guanto dell'Infinito di Iron Man è in offerta, in questi giorni su Amazon. Come con quello di Thanos, si tratta di un oggetto da collezione estremamente dettagliato e perfetto da esporre ovunque vogliate. Al momento è disponibile a 66,39€, scontato del 5%.

7. Il set LEGO Star Wars dell'X-Wing Fighter di Luke Skywalker

Il set LEGO Star Wars dell'X-Wing Fighter di Luke Skywalker comprende: il modellino da costruire in mattoncini dell'iconico X-Wing Fighter in questione, dotato di ha una cabina di pilotaggio apribile per le minifigure incluse (Luke Skywalker con la sua spada laser, la Principessa Leila, il Generale Dodonna, ognuno con la propria pistola giocattolo blaster, e il droide R2-D2), uno spazio per R2-D2, ali regolabili tramite un pulsante, un carrello di atterraggio retrattile e 2 shooter a molla. Sul sito lo trovate a 39,39€, con uno sconto del 7% sul prezzo base.



8. Il set LEGO dell'astronave dei Guardiani della Galassia

Anche il set LEGO dell'astronave dei Guardiani della Galassia Vol. 3 è scesa di prezzo in occasione del Prime Day 2023. Stiamo parlando di un set da 1108 pezzi caratterizzato da un'astronave con cabina apribile, carrello di atterraggio regolabile, 2 shooter e le minifigure di Star-Lord, Drax, Nebula, Mantis e Adam Warlock. Potete trovarla, attualmente parlando, a 69,89€, con uno sconto del 22%.

9. Il set LEGO del casco di Darth Vader

Composto da 834 pezzi, il set LEGO del casco di Darth Vader è un gadget da collezione unico nel suo genere, perfetto per tutti i fan storici e nuovi di Star Wars. Dettagliatissimo e dotato di base con descrizione, stiamo parlando di un oggetto da esposizione difficile da ritrovare a un prezzo del genere. Per il Prime Day 2023 è disponibile su Amazon a 55,99€, in offerta al 16%.

10. Il set LEGO della ECTO-1 di Ghostbusters

Anche il set LEGO Ghostbusters: Legacy della Ecto-1 è in offerta per il Prime Day 2023. Questo comprende: una splendida replica della Ecto-1 basata sulla Cadillac Miller-Meteor del 1959 con un kit auto dotato di sterzo funzionante, botola con trappola per fantasmi, postazione estensibile con mitragliatore, un dispositivo olfattivo per l'individuazione di spettri e uno zaino protonico orientabile per intrappolare fantasmi e demoni. Sul Amazon è disponibile a 169,69€, con uno sconto del 5% sul prezzo precedente.