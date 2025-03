Pazzi di dolci: gli aneddoti di Ida Di Filippo e Tommaso Foglia, protagonisti del nuovo format

Un esordio televisivo ricco di sorprese e di episodi curiosi e divertenti targato Food Network. In onda ogni giovedì alle 22.

È una coppia inedita quella formata da Ida Di Filippo e Tommaso Foglia: lei è l'amatissima consulente immobiliare di Casa a prima vista Milano, lui il pastry chef, giudice di Bake Off Italia. I due simpatici personaggi napoletani hanno debuttato lo scorso febbraio in Pazzi di dolci, il nuovo show di Food Network, canale 33, in onda tutti i giovedì alle 22:00.

Ida Di Filippo e Tommaso Foglia

Insieme attraverseranno il Bel Paese, per documentare la storia della pasticceria italiana, attraverso i racconti e i consigli dei maestri artigiani. Sarà un viaggio molto singolare, volto a scoprire i dolci che meglio rappresentano la nostra tradizione, solleticando i palati dei più golosi, dal Nord al Sud della penisola.

Ida e Tommaso visiteranno molte località italiane, accettando l'invito di gruppi di residenti che li condurranno nelle pasticcerie più amate, per poi ospitarli in casa propria e assaporare deliziose merende. Questa dolce avventura traccerà il percorso dei due simpatici protagonisti, attraverso varie tappe: Roma, Tarquinia, Rionero in Vulture (Pz), Bisceglie, Orbetello e Potenza. Conosciamo meglio i due noti volti televisivi, citando alcuni aneddoti e curiosità riguardanti le loro passioni e l'esperienza relativa al format.

I dolci preferiti di Ida Di Filippo e Tommaso Foglia

Un'immagine promozionale di Pazzi di dolci

L'esuberante consulente immobiliare nutre un vero amore per la cucina e preferisce le ricette salate, ma potendo scegliere un dolce della tradizione partenopea, propone la pastiera. Durante il periodo natalizio, sua madre e le sue zie ne preparano una trentina, trasformando la casa in un laboratorio di pasticceria.

Tuttavia, Ida ama anche il tiramisù, dolce che non fa parte della tradizione dolciaria del Sud Italia, pur non rinnegando il babà. Da quando si è trasferita al Nord, inoltre, ha imparato ad apprezzare specialità settentrionali come la polenta taragna e i pizzoccheri, tanto da non potervi più rinunciare.

Il dolce preferito di Tommaso Foglia è, invece il biscotto all'amarena, specialità tipica dell'arte dolciaria napoletana, nato per riciclare gli avanzi di pasticceria. Questi vengono fatti essiccare, poi frullati e, infine, impreziositi con le amarene e il loro succo.

Alcune curiosità sui conduttori di Pazzi di dolci

Ida e Tommaso preferiscono ricevere gli ospiti, piuttosto che essere invitati. La Di Filippo ama accogliere le persone in casa e le piacerebbe molto ospitare Vincenzo Salemme o Stefano De Martino. Ovviamente si tratterebbe di un invito conviviale, essendo impegnata sentimentalmente.

Anche il giudice di Bake Off ha confermato il piacere dell'accoglienza, spiegando che adora preparare dolci per sorprendere e allo stesso tempo viziare i suoi invitati. Gli piace anche scambiare due parole con i suoi amici mentre realizza una ricetta, magari sorseggiando del buon vino.

I due giudici

Secondo Ida Di Filippo, il cibo aiuta a creare empatia tra le persone, tanto che, anche nel privato, difficilmente si sofferma a una conoscenza superficiale. Per questo motivo, cerca di instaurare rapporti duraturi anche in campo lavorativo. Del resto, l'abbiamo già vista accogliere i potenziali acquirenti di Casa a prima vista con un vassoio di dolcetti.

Foglia è dello stesso avviso e, se si tratta di clienti, propone l'assaggio di qualche specialità per metterli a loro agio. Per quanto riguarda gli ospiti a casa, generalmente affida un incarico a ciascuno di loro, per coinvolgerli piacevolmente.

Le ricette salva cena di Ida e Tommaso

La Di Filippo adora apparecchiare la tavola, scegliendo accuratamente la tovaglia, le candele, le composizioni floreali e le piace organizzare cene con gli amici. Tommaso, invece, predilige le tovagliette perché rendono di più l'idea di ordine e contemporaneità.

Parlando di ricette salva cena, Ida propone le uova in purgatorio, un piatto facile e veloce da realizzare. Basta scaldare un po' di sugo in padella, aggiungere le uova, il parmigiano, coprire e attendere qualche minuto per gustarle.

Le uova sono l'ingrediente che unisce cucina e pasticceria: secondo l'opinione di Foglia, con due uova si possono realizzare piatti appetitosi, aggiungendo, per esempio, solo dei funghi e del formaggio.

Per Ida la cena memorabile è una semplice "pasta a vongole" in riva al mare con gli amici, mentre il suo compagno d'avventura, ricorda ancora una ricca colazione in Hotel, durante uno stage a Marrakech.

Pazzi di dolci: gli aneddoti più divertenti

Torniamo, ora, al programma Pazzi di Dolci per scoprire alcuni episodi curiosi. La Di Filippo ha confessato di aver organizzato alcuni scherzi sul set. In particolare, introducendo la puntata dedicata alla città di Potenza, avrebbe costretto il collega a interpretare il ruolo del protagonista di una telenovela brasiliana.

Di rimando, Tommaso, sapendo che Ida non ama la panna, durante le riprese dell'assaggio di alcuni dolci tipici, ha scelto di proposito un maritozzo per Ida, suscitando in lei un'espressione inequivocabile. Non mancano i momenti imbarazzanti: tra questi quello più esilarante riguarda una clamorosa gaffe di Foglia, che ha chiesto a due sorelle se fossero madre e figlia.

I due protagonisti del format si conoscevano già, essendosi incontrati nel corso di una puntata di Bake Off di cui Ida era stata ospite. Pare che sia scattata subito un'intesa professionale. Durante le riprese del nuovo format hanno improvvisato molto, senza seguire un copione e divertendosi molto.