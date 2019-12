Da Judy a Robert De Niro e animazione italiana: ecco il 2020 di Notorious!

Il listino dei nuovi film in uscita al cinema nel 2019 e 2020 di Notorious Pictures punta sul biopic su Judy Garland e su Robert De Niro in versione comedy!

Otto titoli - per ora - andranno a comporre il nuovo listino della Notorious Pictures, che ha comunicato i film in uscita nel 2020. La pellicola più attesa per la awards season è ovviamente il biopic su Judy Garland interpretato da Renée Zellweger, ma i più giovani troveranno parecchi titoli gustosi in arrivo nel primo semestre del prossimo anno.

Tanti titoli per i più giovani!

Arctic Dogs, il film d'animazione diretto da Aaron Woodley, arriva sui nostri schermi il 6 febbraio 2020. Racconta la storia di un gruppo di eroi inesperti, che devono unire le forze per salvare l'Artico e sventare i piani malvagi del sinistro Doc Walrus, quando questo escogita un complotto segreto per accelerare il riscaldamento globale e sciogliere il circolo polare artico. A seguire, il 19 marzo 2020 arriva Cosa mi lasci di te: protagonista assoluto K.J. Apa, uno dei volti di Riverdale, molto amato dalle teenager di tutto il mondo, nel ruolo di Jeremy Camp, un cantante follemente innamorato della moglie gravemente malata.

Il 23 aprile 2020 arriva una novità nel panorama attuale, ovvero un titolo d'animazione interamente italiano: Trash di Luca Della Grotta e Francesco Dafano mette in scena... i rifiuti! Scatole, bottiglie, latte. Abbandonati in strada, nei mercati, sotto i ponti. Ignorati da chiunque. Inerti. Finché non cala la notte... Slim è una scatola di cartone rovinata. Vive in un mercato, con il suo amico Bubbles - una bottiglia da bibita gassata - e altri compagni. Sopravvive nascondendosi dai Risucchiatori, macchine aspiratutto addette alla pulizia. Slim è rassegnato, non crede più in nulla, neanche alla leggenda della Piramide Magica, un luogo mitico in cui è possibile per i rifiuti avere una seconda possibilità, rinascere ed essere ancora dei Portatori utili a se stessi e agli altri. Molto presto però qualcosa cambierà il suo destino.

Judy, Robert De Niro e... Vivarium

Judy: Renée Zellweger in una sequenza

Il 16 gennaio 2020 arriverà un titolo da tenere d'occhio nella stagione die premi: Judy, il biopic prodotto da Pathé e BBC Films dedicato a Judy Garland, interpretata da Renée Zellweger. Il film racconta l'ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar e Golden Globe, e le battaglie con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra.

Il 5 marzo 2020 Robert De Niro torna alla commedia con Nonno questa volta è guerra!: il dodicenne Peter, quando viene sfrattato dalla sua camera e costretto a trasferirsi in solaio per far posto al nonno Ed, decide di ingaggiare col nonno stesso una guerra a suon di scherzi e dispetti con lo scopo di avere indietro la sua stanza. Alla regia Tim Hill, noto per essere uno dei creatori del cartone animato Spongebob.

Infine uno tra i titoli più chiacchierati dagli amanti dei thriller: Vivarium, scritto e diretto da Lorcan Finnegan e interpretato da Jesse Eisenberg e Imogen Poots. L'attrice interpreta Gemma, una donna alla ricerca della casa perfetta dove iniziare la convivenza con il fidanzato Tom. L'agente immobiliare li porta a vedere la villa n.9 del complesso residenziale Yonder, dove lui sparisce nel nulla. La coppia si ritrova intrappolata in un labirinto di ville disabitato e dove, invece di uscire, si ritrovano sempre davanti alla villa 9...

