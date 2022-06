L'uomo che uccise Liberty Valance in 4K UHD, la recensione: un video straordinario, 60 anni e non sentirli

La recensione di L'uomo che uccise Liberty Valance in 4K UHD: edizione a tre dischi distribuita da Koch Media per il capolavoro di John Ford. Video strepitoso per un film di 60 anni fa, peccato per alcune sbavature come la mancanza di sottotitoli italiani negli extra.

Sono passati sessant'anni dall'uscita di un grande western, un cardine della cinematografia americana che segnò quasi l'avvio del crepuscolo per il genere, almeno inteso nel senso classico, prima di un profondo rinnovamento. Grazie ai miracoli della tecnologia, ora possiamo ammirare il film di John Ford come mai avevamo visto prima. Come vedremo nella recensione di L'uomo che uccise Liberty Valance in 4K UHD, il film con due giganti come James Stewart e John Wayne si presenta in una veste smagliante capace di esaltarne la splendida fotografia in bianco e nero. Tutto grazie all'edizione a tre dischi per il 60° anniversario del film targata Paramount e distribuita da Koch Media, che all'interno di una slipcover contiene il film in versione 4K, il blu-ray rimasterizzato per l'occasione e il blu-ray della vecchia edizione del 2012. Un'edizione che non è esente da qualche sbavatura, ma che nel video non delude e anzi incanta.

Il video 4K: dettaglio e nitidezza al top, un bianco e nero esaltante e granitico

Abbiamo visto molti vecchi film portati a nuovo splendore in 4K UHD. Quello di L'uomo che uccise Liberty Valance distribuito da Koch Media, è uno dei migliori che ci sia capitato di vedere e rappresenta un netto salto di qualità rispetto al blu-ray passato, ma anche a quello rimasterizzato per l'occasione. Siamo di fronte infatti a un quadro spettacolare e nitidissimo, con un bianco e nero granitico e perfettamente contrastato, che sfodera un dettaglio davvero incredibile per un film con sessanta anni sulle spalle. Anche la scala di grigi è notevolmente migliorata con una ricchezza sorprendente di sfumature. È una qualità che perdura per tutto il film, dai titoli di testa fino alle scene più scure e problematiche. I lineamenti e le rughe dei visi, le ambientazioni del vecchio west e anche gli abiti sfoggiano un dettaglio mai visto prima.

I neri sono forti, profondi e a loro modo intensi, i bianchi brillanti, e la luminosità e la stabilità del quadro sono sempre al top, al di là di qualche fisiologica e comunque lievissima flessione su alcune sequenze particolarmente scure. Ma anche qui, lo ribadiamo, si resta sbalorditi: basta vedere quelle scene dove da un'ombra perfettamente nera emergono le figure appena si accende una fiammella, senza che questo dia vita a banding o altre sbavature. Anche la grana è sempre organica, leggera e perfettamente naturale. Nell'edizione a tre dischi, come detto, ci sono anche la vecchia edizione blu-ray del 2012, che pur buona sente ovviamente ormai il peso degli anni, e il blu-ray rimasterizzato, di ottima qualità video per il formato, ma che appare inevitabilmente scialbo e senza mordente dopo aver visto la versione 4K UHD.

L'audio: buono il Dolby TrueHd originale, discreto il mono italiano

Diverso il discorso per quanto riguarda l'audio: nella versione del film 4K la traccia italiana deve accontentarsi del solito mono Dolby digital 2.0 che risulta pulito e senza fruscii o disturbi, anche se ovviamente privo di spazialità e nel quale alcune voci risultano a tratti un po' ovattate. L'ascolto comunque resta discreto e piacevole senza particolari difetti. Di ben altro spessore il Dolby TrueHD 5.1 inglese, anche restaurato, che oltre a dialoghi perfetti e dall'ottimo timbro regala anche un minimo di spazialità, con un'apertura laterale non aggressiva ma comunque presente quando necessaria, mentre surround e sub restano impiegati in modo marginale. Da segnalare che sul blu-ray restaurato non è presente la traccia audio italiana, che invece ritroviamo regolarmente nell'edizione blu-ray del 2012.

Gli extra: finalmente ci sono, anche numerosi, ma mancano i sottotitoli italiani

Per quanto riguarda gli extra, c'è una duplice valutazione. A differenza del vecchio blu-ray completamente privo di extra, qui la quantità di contenuti speciali, tutti presenti sul blu-ray rimasterizzato, è buona e anche la qualità è notevole, peccato che non ci siano sottotitoli italiani, cosa che precluderà un buon utilizzo dei contenuti a parecchi utenti. In ogni caso, troviamo innanzitutto il commento audio di Peter Bogdanovich con registrazioni di archivio del regista John Ford e di James Stewart. A seguire Filmmaker Focus: Leonard Maltin on The Man Who Shot Liberty Valance (8'), nel quale lo storico e critico del cinema parla della carriera e della personalità di John Ford, della storia del film, e poi di location, personaggi, cast e altro ancora.

Oltre al trailer originale, troviamo poi il commento a sette scene selezionate con introduzione di Dan Ford insieme alle registrazioni d'archivio con John Ford e Lee Marvin, per un totale di circa 25 minuti. A chiudere il corposo The Size of Legends, the Soul of Myth, documentario diviso in sette capitoli dal totale di circa 48 minuti, che esplora varie aspetti del film. Si parla della storia del western, di Hollywood, della storia originale che ha ispirato il film, e poi ancora curiosità su John Wayne e John Ford, i personaggi e lo stile del regista, la personalità di Ford, la relazione tra lui e Wayne, uno sguardo a Lee Marvin, e i pareri della critica al film.