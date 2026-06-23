Lucca Comics & Games compie 60 anni: grandi annunci Da Go Nagai a Yoko Kanno

Lucca Comics & Games compie sessant'anni: un lungo percorso in cui la manifestazione è cresciuta e si è evoluta, mantenendo sempre saldo l'obiettivo di diffondere la cultura pop a livelli sempre più alti. Nella splendida cornice della Biblioteca Magliabechiana delle Gallerie degli Uffizi è stata infatti presentata questa nuova edizione, che celebra le nozze di diamante del festival con l'annuncio di grandi iniziative e ospiti straordinari pronti a distribuirsi tra fumetto, videogiochi e musica.

Per l'area cinema, che tradizionalmente dà al pubblico la possibilità di godersi i titoli e i personaggi più caldi del settore, bisognerà invece aspettare settembre. Insieme ai primi annunci, nei quali è compreso anche un divertente pixel game in 8 bit, Luke & Clea - A Quest for Legacy, sono state ufficializzate anche le date: dal 28 ottobre al 1° novembre la città toscana sarà nuovamente invasa da una folla di appassionati entusiasti.

Il poster e la svolta europea della manifestazione

Il fulcro visivo e concettuale di questa storica edizione risiede nel poster ufficiale, firmato quest'anno da Claudio Castellini, leggendario disegnatore che ha prestato la sua creatività anche a titoli Marvel di grande impatto (come I Fantastici Quattro, X-Men e Wolverine). Il tema centrale scelto per il 2026 è "Legacy", un concetto che l'artista ha tradotto visivamente in un profondo passaggio di testimone e di condivisione culturale tra generazioni, omaggiando al contempo gli artisti che lo hanno preceduto.

Lucca 2026

Accanto alla valorizzazione della memoria, Lucca Comics & Games rilancia la propria importanza a livello internazionale ed europeo. In questo scenario di contaminazione e comunione artistica si inserisce lo straordinario annuncio della giovanissima enfant prodige francese Louise Stephane, reduce dal trionfo di ben due premi Fauve d'Or al Festival di Angoulême. Simbolo del futuro della nona arte, la giovane autrice sarà protagonista sul palco del festival il 28 ottobre 2026, giorno in cui riceverà il testimone direttamente da Castellini per realizzare l'esclusivo Poster Variant di questa edizione, consolidando un ideale ponte culturale tra Italia e Francia.

I grandi annunci del fumetto: il ritorno di Gō Nagai

Il poster della sessantesima edizione

Sono già moltissimi, poi, gli ospiti annunciati per questa importante edizione. Un nome amatissimo e attesissimo è sicuramente quello di Gō Nagai, che celebrerà a Lucca la sua versione della Divina Commedia e visiterà la casa di Dante. Ma non sarà il solo: ad infiammare gli animi ci saranno anche Tōru Fujisawa, il mangaka dietro l'iconico GTO - Great Teacher Onizuka, e Frank Miller, gigante del fumetto statunitense che non ha certo bisogno di presentazioni. Sono state inoltre annunciate le mostre dedicate a grandi miti e autori: da Lucky Luke a Tillie Walden e Boom!, fino al colossale progetto Mirage Comics che vedrà coinvolti 22 artisti internazionali.

Musica e Grandi Eventi: Yoko Kanno e I Cavalieri del Re

La sigla di Cowboy Bebop

La sezione dedicata alla musica e alle grandi performance live si conferma una delle più emozionanti di Lucca Comics & Games, capace di fondere nostalgia, epicità e grandi esclusive internazionali. L'annuncio più clamoroso e apprezzato è senza dubbio la presenza di Yoko Kanno, leggendaria compositrice e mente musicale dietro a capolavori immortali dell'animazione giapponese come Cowboy Bebop, Escaflowne e Ghost in the Shell. La straordinaria artista sarà presente al festival (per la prima volta in Italia) per raccontare la sua incredibile epopea e per presentare ufficialmente il suo attesissimo concerto-evento, che si terrà a Milano il prossimo 3 novembre 2026 con il supporto e il patrocinio di Lucca.

L'effetto nostalgia e la celebrazione della grande tradizione delle sigle animate saranno invece affidati a I Cavalieri del Re, veri e propri miti della cultura pop italiana legati a sigle indimenticabili come Lady Oscar, Yattama_n e _La spada di King Arthur. Il gruppo si esibirà in due performance d'eccezione: la prima su uno dei palchi all'aperto del festival, per abbracciare l'intera community, e la seconda nella prestigiosa cornice del Teatro del Giglio. A completare un cartellone musicale straordinario ci saranno anche i Finley, pronti a festeggiare i vent'anni di Tutto è possibile, l'iconico album d'esordio che ha segnato un'intera generazione. Non chi resta che iniziare a prepararci: l'edizione 2026 di Lucca Comics & Games promette di portarci lontano dalla routine, dritti nei mondi fantastici che più amiamo.