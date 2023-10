L'amore dimenticato, la recensione: un racconto classico che sorprende poco, ma coinvolge ed emoziona

Il film polacco L'amore dimenticato, diretto da Michal Gazda e disponibile su Netflix, è un nuovo adattamento del romanzo Zanchor scritto da Tadeusz Dołęga-Mostowicz e riporta così sugli schermi una storia dalla struttura molto classica, ma tuttavia coinvolgente.

La durata che supera le due ore non risulta un fattore penalizzante e, nonostante una certa prevedibilità e qualche scena superflua, la narrazione scorre in maniera fluida senza particolari intoppi fino a un epilogo soddisfacente ed emozionante.

L'amore e la perdita della memoria nella trama del film

L'amore dimenticato: una scena del film

Il protagonista del film L'amore dimenticato è il professor Rafal Wilczur (Leszek Lichota), uno stimato medico e chirurgo, in grado di convincere anche ad aprire le porte del prestigioso istituto privato per cui lavora a giovanissimi pazienti provenienti da famiglie in difficoltà economiche. Il medico, apprezzato e anche invidiato dai colleghi per la sua fama e bravura, adora la figlia, ma ha problemi con la moglie. Quando la donna lo lascia improvvisamente, portando con sé la loro bambina, Wilczur cade nella disperazione più totale e viene coinvolto in una violenta rapina. Le ferite riportate gli causano una perdita di memoria, mentre tutti credono che si sia suicidato.

L'amore dimenticato: una scena

Quindici anni dopo l'uomo usa il nome di Antoni Kosib e, accolto nella sua casa dalla vedova Zoska (Anna Szymanczyk), aiuta le persone con vari problemi di salute, pur non ricordando di essere stato un medico. Senza saperlo il dottore incontra nuovamente la figlia Maria (Maria Kowalska) che, dopo la morte della madre, lavora come una cameriera per mettere da parte i soldi necessari a intraprendere gli studi in medicina. La giovane è corteggiata dal Conte Leszek Czynski (Ignacy Liss), ma il loro legame non è visto di buon occhio dalla madre del ragazzo (Izabela Kuna).

Tra amori ostacolati e cambiamenti, il destino di tutti i personaggi si incrocia.

Delle buone interpretazioni sostengono il film

L'amore dimenticato: un momento del film

Il regista Michael Gazda gestisce bene un racconto molto denso di eventi e di emozioni, sfruttando le buone interpretazioni del proprio cast.

Lichota è particolarmente bravo nel portare in scena un uomo "perduto" che non ha più la sua memoria e va alla ricerca dello scopo della propria vita, accettando con umiltà quello che gli accade e lottando per salvare vite andando contro convenzioni sociali e regole. La calma determinazione che contraddistingue il protagonista stabilisce in parte anche l'atmosfera di L'amore dimenticato, che si concede tutto il tempo necessario per far compiere ai personaggi la loro evoluzione e per offrire una rappresentazione della Polonia prima della seconda guerra mondiale accurata e dettagliata, nonostante un budget di cui in più punti si notano gli effettivi limiti.

Maria Kowalska sostiene la seconda linea narrativa tratteggiando la figura di una giovane intelligente che sa essere indipendente e non lascia che siano gli altri a definirla. La storia d'amore di cui è protagonista il suo personaggio è, nonostante le poche sorprese e la prevedibile evoluzione, costruita piuttosto bene, in particolare proprio grazie alle interpretazioni che fanno emergere i lati più passionali del primo grande amore e, successivamente, un sentimento più maturo e meno istintivo.

Una storia molto classica

L'amore dimenticato: una foto del film

Il montaggio di Piotr Kmiecik trova un buon equilibrio tra i tre atti di cui si compone la storia e, nonostante una maggior rapidità nella narrazione dell'ultimo capitolo, L'amore dimenticato si contraddistingue per la capacità di non far perdere l'attenzione agli spettatori.

Il continuo intrecciarsi di diverse tipologie di amore, da quello padre-figlia al sentimento più romantico, e di contrasti sociali sostiene infatti il racconto fino a un epilogo scontato, ma soddisfacente.

Pur non offrendo nessun elemento particolarmente originale, il film polacco risulta una visione dallo stampo classico ben realizzata e interpretata.