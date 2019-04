I 10 film che hanno incassato di più nel primo weekend USA

Non è il boxoffice a fare la storia del cinema, questo è un fatto che non ci sfugge: ci sono fior di capolavori, forse i più grandi di tutti, che ai botteghini sono passati totalmente inosservati, trasformandosi in classici tramandati di generazione in generazione in tutte le forme tranne che (salvo restauri e nuove release, ovviamente) in quella più insostituibile, la visione in sala.

Tuttavia, tra i grandi campioni d'incassi ci sono certamente film che più hanno colpito l'immaginazione collettiva; in particolare, quello che vogliamo andare ad esplorare con questo articolo sono i film che hanno incassato di più nel primo weekend USA, quelli cosiddetti di "apertura": parliamo quindi dei film che arrivano nei cinema già forti delle aspettative, sull'onda magari di dispendiose e capillari campagne marketing; quelli che hanno saputo catturare l'attenzione di milioni e milioni di spettatori prima ancora che le luci si spegnessero in sala.

Black Panther: Lupita Nyong'O e Letitia Wright in una foto del film

Va da sé che, in questo ambito, il mercato USA non abbia rivali, e che i franchise spadroneggino, visto che un sequel, spinoff o simile è già avvantaggiato dalla risonanza e penetrazione culturale del/i predecessore/i. Ma è anche interessante notare come, in qualche caso, ci sia una sensibile sprorporzione tra il risultato al primo weekend in USA e nel mondo, con alcune saghe che dimostrano di aver maggior seguito oltre Atlantico (e nel resto del mondo) che non in patria.

Star Wars: Il Risveglio della Forza - Una nuova foto di Kylo Ren

Un paio di annate cinematografiche ad alto tasso di blockbuster e un massiccio aggiornamento per questo articolo, pubblicato inizialmente nel marzo del 2016, diventa inevitabile. Non solo c'è stato l'arrivo nelle sale di nuovi film della nuova trilogia di Star Wars ma soprattutto il Marvel Cinematic Universe ha piazzato nel giro di 15 mesi tre enormi successi, come quelli relativi agli Avengers ma anche quell'inaspettato Black Panther, dimostrando in quanti modi questo franchise sia parte integrante del cinema di oggi e di come ormai si può quasi parlare di en plein da parte della Disney.

Ma ora vediamo finalmente le 10 posizioni più significative:

10. Captain America: Civil War ($179,139,142)

Captain America: Civil War - il Team Cap pronto al duello

Un capitolo amatissimo della storia dei fumetti Marvel - la storia delle differenze e dei segreti che portano allo scontro due grandi leader dei Vendicatori, il capitano Steve Rogers e Tony Stark/ Iron Man. Captain America: Civil War è praticamente un film degli Avengers, considerato il cast, e anche il primo titolo della saga in cui compare il nuovo Spider-Man adolescente (e adorabile) che ha il volto di Tom Holland. Aggiungete l'insistente battage che ci ha costretti per mesi a scervellarci sull'opportunità di schierarci con #TeamCap o #TeamIronMan è il primo weekend a bomba è servito.

9. Gli incredibili 2 ($182,687,905)

Gli incredibili 2: un'immagine tratta dal film d'animazione

I film Pixar raramente hanno deluso al botteghino, ma di certo un successo come quello de Gli incredibili 2 in pochi se lo aspettavano, nonostante si trattasse di un sequel di un film molto amato e a lungo atteso. Con oltre 180 milioni di dollari incassi nel primo weekend, il film di Brad Bird ha superato quello che era il record precedente della Pixar di quasi 50 milioni (Alla ricerca di Dory ne aveva totalizzato 135) diventando così la migliore apertura di sempre per un film di animazione.

8. Avengers: Age of Ultron ($191,271,109)

Avengers: Age of Ultron - Chris Evans e Chris Hemsworth in una scena del film

Dopo l'enorme successo del primo Avengers, era lecito attendersi una performance altrettanto notevole dal seguito, che riproponeva lo stesso cast (fatta eccezione, certo, per il villain rubacuori Tom Hiddleston). Nonostante questo terzo posto nella top ten dei migliori weekend inaugurali, però, il risultato di Avengers: Age of Ultron è stato un pelo sotto le aspettative - per ragioni che probabilmente hanno poco a che vedere con l'assenza di Loki e con la presunta "indigestione" di supereroi.

7. Black Panther ($201,797,000)

Hanno avuto un bel dire gli addetti ai lavori a parlare di Pantera nera come di un personaggio "minore" del parco Marvel; il sovrano di Wakanda era un personaggio rivoluzionario e dalle importanti implicazioni politiche già nelle sue avventure a due dimensioni, e, quando lo studio gli affidò Black Panther, Ryan Coogler li aveva avvisati che ad ogni costo avrebbe reso piena giustizia a questo aspetto. Poi, essendo uno dei giovani registi più talentuosi in circolazione, è riuscito anche a fare un film spettacolare, divertente e appassionante. 10 e lode, e 200 milioni di dollari più spiccioli al primo weekend.

Black Panther: Chadwick Boseman e Michael B. Jordan in una foto del film

6. The Avengers ($207,438,708)

Chris Evans e Robert Downey Jr. in The Avengers - I vendicatori

Il primo film di Joss Whedon non è esattamente un sequel, ma è arrivato in sala dopo l'ottimo "riscaldamento" per l'universo Marvel rappresentato dai primi due film della saga di Iron Man, L'incredibile Hulk, Capitan America e Thor, che hanno cementato le fondamenta del Marvel Cinematic Universe presentando alcuni tra i personaggi più importanti: The Avengers, in cui questi titani combattono per la prima volta spalla a spalla, è arrivato a coronamento della cosiddetta Fase 1 dell'ambizioso progetto, e ne ha giustamente raccolto i frutti. Dei quali 207 milioni solo nel primo weekend in USA, rimasto un record assoluto per anni, ovvero fino al ritorno della saga dei dinosauri.

5. Jurassic World ($208,806,270)

Jurassic World: Chris Pratt discute con Bryce Dallas Howards

Arrivato ventidue anni dopo il pioniere del franchise spielberghiano, Jurassic Park, Jurassic World fa scopertamente riferimento ad esso ignorando i due sequel Il mondo perduto e Jurassic Park 3, di fatto lanciando una nuova saga nella saga. I dinosauri, dai più miti ai più feroci, non hanno perso il loro ascendente su grandi e piccini; quella del loro ritorno sulla Terra è un'idea che non può lasciare indifferenti, e Colin Trevorrow, Steven Spielberg e soci sono riusciti a riproporla con una formula assolutamente vincente.

4. Star Wars: Gli ultimi Jedi ($220,009,584)

Star Wars: Gli ultimi Jedi, Daisy Ridley e Mark Hamill in una foto del film

Ha fatto molto discutere, questo secondo episodio della serie nuova fiammante in cui abbiamo ritrovato tanti eroi dell'indimenticata trilogia originale. Dopo il nostalgico e un po' troppo derivativo Il risveglio della forza (ma giustamente a J.J. Abrams toccare una difficile transizione tra le due generazioni di Star Wars) con Star Wars: Gli ultimi Jedi, diretto da Rian Johnson, si è voluto rischiare molto di più facendo un'operazione che, secondo molti, ha rinnovato il franchise rimanendo fedele al suo spirito, secondo altri ha profanato la creatura di George Lucas. Voi da che parte state?

3. Star Wars: Il risveglio della forza ($247,966,675)

Star Wars: Il Risveglio della Forza - BB-8 e Rey (Daisy Ridley) in una foto del film

Qualche tempo prima dell'uscita de Star Wars: Il risveglio della forza Alan Horn, il presidente dei Walt Disney Studios, cercava di "smorzare gli entusiasmi" (si fa per dire) facendo notare come nessun film uscito in USA durante le feste di Natale avesse mai superato gli 85 milioni all'esordio, e come quindi immaginare un'apertura da blockbuster estivo, di 200 milioni o giù di lì, per Il risveglio della Forza fosse irrealistico. Come abbiamo visto, alla prova dei fatti il primo capitolo del nuovo corso di Star Wars, com'era d'altronde prevedibile dopo lo straordinario successo delle prevendite, ha dimostrato di fare storia a sé. I milioni al debutto sono stati 247, e per tre anni quello è stato il record assoluto per un debutto nelle sale stelle e strisce. Poi però sono tornati gli Avengers...

2. Avengers: Infinity War ($257,698,183)

Avengers: Infinity War, Josh Brolin nei panni di Thanos in una scena del film

Con circa dieci milioni di distacco nell'aprile del 2018 Avengers: Infinity War conquista la vetta superando il cugino disneyano e riportando così nuovamente la Marvel per la prima volta in vetta a questa prestigioso e ambita classifica. Così come era già successo per il film di Whedon, l'unione di così tanti supereroi è un richiamo davvero irresistibile per il pubblico statunitense, anche se va detto che parte del merito, oltre che all'incredibile successo di Black Panther, va sicuramente il cattivo Thanos interpretato da Josh Brolin.

1. Avengers: Endgame ($357,115,007)

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. alla deriva nello spazio

Dove però aveva fallito Whedon, ovvero nel riuscire a ripetersi a livello di successo commerciale, sono riusciti alla grandissima i fratelli Russo con questo Avengers: Endgame che è volato immediatamente in prima posizione con la cifra monstre di 357 milioni. Ovvero esattamente 100 milioni in più rispetto, non solo al film precedente, ma a quello che ha guidato questa classifica per un anno. Questa volta poi gli incassi internazionali sono stati addirittura ancora maggiori anche all'estero (il boxoffice internazionale dei primi 5 giorni hanno conquistato oltre 1,2 miliardi di dollari!) facendo di questo 22esimo film del Marvel Cinematic Universe un successo mai visto prima. Ed è probabilmente proprio questo il segreto di Endgame, l'essere il capitolo conclusivo della più grande saga cinematografica di sempre. Ed è questo il motivo per cui non ci aspettiamo, a brevissimo almeno, di vedere battuto questo record.

