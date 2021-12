Dall'animazione, ai biopic e all'horror: ecco il nuovo listino Koch Media per il 2022

Belle: una scena del film

Il listino di Koch Media per il primo semestre del 2022 sarà ricchissimo di sorprese: tanto, come di consueto, per gli amanti dell'animazione (tra i titoli più attesi c'è ad esempio Belle di Mamoru Hosoda) come per quelli dei film drammatici, dei biopic e dell'horror, con titoli come l'italiano Giulia e il terrificante The Innocents. Scopriamo quindi insieme il 2022 al cinema di Koch Media.

L'animazione

Sul fronte dell'animazione viene data, come sempre, particolare attenzione ai prodotti del Sol Levante. Come vi abbiamo preannunciato uno dei film più attesi è senza dubbio Belle, al cinema da febbraio 2022 e che ci trasporterà in un fantastico mondo virtuale insieme ad una liceale di 17 anni che intraprenderà un viaggio ricco di avventure, sfide e amore. Un'esperienza visiva senza precedenti.

Belle: una scena del film

Dal Giappone arrivano anche Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, che ci riporta nel magico universo dei Digimon (un'uscita evento dal 9 al 15 dicembre), The Deer King - Il re dei cervi, di Masashi Ando e Masayuki Miyaji, che troveremo in sala in primavera e che ci mostra un mondo feudale in cui si diffonde una misteriosa epidemia.

La fata combinaguai, di Caroline Origer, atteso per il primo semestre del 2022, ci racconta la storia di Maxie, una ragazzina di dodici anni che diventerà amica di Violetta, una fatina dei denti inaspettatamente pasticciona.

Mamoru Hosoda a Roma: "Non ho nessuna intenzione di fare film in live action"

Dall'horror al biopic su Dalì

Una scena di Giulia

Il 17 febbraio 2020 troveremo al cinema Giulia, il film di Ciro De Caro (autore di Spaghetti Story), che racconta una storia contemporanea fatta di gel igienizzanti, crisi economiche e, soprattutto, crisi interiori. Per quanto riguarda l'horror, invece, non vediamo l'ora di poter vedere The Innocents, di Eskil Vogt, che segue la storia di quattro bambini che diventano amici durante le vacanze estive e che scoprono di avere dei poteri occulti. Un film feroce e originale capace di spaventare davvero.

Infine sempre in primavera potremo vedere Dali Land, di Mary Harron (American Psycho, L'altra Grace), il biopic dedicato al celebre pittore surrealista Salvador Dal. Nel cast troviamo Ben Kingsley, Barbara Sukowa ed Ezra Miller.