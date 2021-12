Kitz, la recensione: il nuovo teen drama di Netflix che non colpisce

Kitz: un'immagine della serie

Intrighi, bugie ed omissioni, sono questi gli elementi da cui siamo partiti per scrivere questa recensione di Kitz, il nuovo teen drama disponibile su Netflix che immerge una revenge story nelle atmosfere invernali di una celebre località sciistica austriaca per costruire una serie che punta a tenere lo spettatore incollato allo schermo. Disponibile sulla piattaforma streaming dal 30 dicembre 2021, questa produzione tedesca, con i suoi sei episodi, sembra ricalcare le dinamiche percorse da molti altri suoi illustri predecessori, titoli che sono entrati nella storia della televisione e che hanno appassionato un numero enorme di spettatori di diverse generazioni: da Revenge a The OC, passando per Gossip Girl (della quale abbiamo visto da poco la prima stagione del reboot), tutte serie in cui intrighi, vendette e relazioni amorose hanno costituito gli elementi di maggiore affezione per il pubblico. Riuscirà Kitz ad eguagliare il successo di coloro a cui chiaramente si ispira?

Edonismo e intrighi nella trama

Kitz: Sofie Eifertinger, Valerie Huber in una scena della serie

Lisi è una diciannovenne di Kitzbühel, una ragazza che ha accantonato molti dei suoi sogni dopo la morte di suo fratello a causa di un incidente d'auto. Del terribile accadimento che ha devastato lei e la sua famiglia dà la colpa a Vanessa, un'influencer e modella di Monaco di Baviera che sembrerebbe aver avuto una storia segreta con il fratello, relazione interrotta bruscamente poco prima dell'incidente, cosa che avrebbe causato il calo di attenzione che è stato fatale al ragazzo. Lisi è decisa a vendicarsi e per farlo intreccia un intricato piano che la porterà ad avvicinarsi sempre di più a Vanessa, i suoi amici e ad un mondo a lei estraneo fatto di feste, lusso sfrenato ed ogni sorta di eccesso. Dietro questa facciata di edonismo e denaro si celano, però, una rete di segreti, bugie e drammi che pian piano verranno alla luce mostrando tutte le fragilità di un gruppo di ragazzi poco più che adolescenti che proprio ora dovranno decidere del loro futuro.

Le trappole del teen drama

Kitz: una scena della serie

Purtroppo dobbiamo dirlo subito, Kitz è un teen drama come ne abbiamo visti altri: poco di nuovo è presente negli intrecci della trama, spesso molto prevedibili, e poco di nuovo è presente negli elementi proposti, tutti estremamente in linea con il genere, una serie di trovate che causeranno continui deja vu a chi non è nuovo ai drama adolescenziali. La serie, quindi, non brilla per originalità: le dinamiche da "anche i ricchi piangono" non sono nulla di nuovo in queste produzioni. In questo caso ciascuno dei ragazzi ha i propri traumi da superare, elementi a cui viene dato ampio risalto e che costituiscono l'unico espediente con il quale il pubblico può cercare di empatizzare con i protagonisti. Anche Lisi, che invece viene da una famiglia modesta, sente la pressione per un futuro che ha lasciato alla porta e che, forse, rimanda da troppo tempo. È lei a muovere le vicende, ai suoi intenti, i suoi dubbi e le sue ansie è affidato il compito di creare spessore ad una storia che altrimenti sarebbe fin troppo lineare e prevedibile.

I 20 migliori teen drama della nostra (e vostra) adolescenza

Una revenge story

Kitz: una foto di scena

Il fulcro di tutto, infatti, è la revenge story, gli intenti malevoli, e talvolta criminali, di una ragazza che ha deciso di trasformare il suo dolore in rabbia, una rabbia cieca e distruttiva che minaccia di fare terra bruciata intorno a sé e ai suoi nemici. L'intento narrativo è di sicuro interessante, se non fosse che è proprio qui che affiora il secondo grande problema di questa serie: le trame sortite da Lisi sono confuse e spesso poco chiare allo spettatore, vediamo lei che prepara il terreno per i suoi piani, conosciamo il suo complice, ma durante la realizzazione non veniamo mai veramente catturati nella sua rete, non siamo quasi mai veramente in apprensione e questo va a minare l'atmosfera generale di una produzione che non riesce a spiccare narrativamente e tecnicamente. Alcune scelte di regia sono, infatti, interessanti, ma non riescono comunque a risollevare le sorti di Kitz, che al netto di tutte le considerazioni ci sentiamo di catalogare tra quelle serie relegate strettamente a loro target di riferimento, che però vanno ad infoltire il già vasto catalogo della piattaforma.