Judgement, la recensione: il videogioco PS4 a metà tra thriller, legal drama e yakuza film

Judgement, la recensione: lo spinoff di Yakuza in esclusiva per PS4 è un videogioco divertente e dalla forte componente narrativa, tanto che in alcuni casi sembra una serie TV.

Come sempre partiamo da una premessa necessaria quando parliamo di videogiochi su Movieplayer.it: in questa recensione di Judgement non troverete valutazioni di tipo tecnico o specificamente videoludiche sul nuovo titolo della SEGA per PS4, al massimo vi rimandiamo all'articolo dei nostri cugini di Multiplayer. Perché noi abbiamo giocato a questo primo spinoff della celebre saga Yakuza, godendoci in primis gli aspetti narrativi e le atmosfere in cui questo videogioco è riuscito ad immergerci fin dai primissimi attimi. Abbiamo insomma vissuto questo Judgement quasi come fosse una serie TV, e di certo non siamo rimasti delusi.

Una trama noir...

Siamo nel quartiere fittizio di Kamurocho, la versione virtuale di Kabukichō (quartiere a luci rosse di Tokyo) che già da anni è al centro dell'intera saga di Yakuza: il nostro nuovo protagonista è Takayuki Yagami, un ex avvocato 35enne che era diventato celebre per aver ottenuto l'assoluzione di un suo cliente accusato di omicidio e che sembrava non avere chance. Pochi giorni dopo l'essere stato scarcerato, il ragazzo ha però brutalmente ucciso la sua fidanzata e dato fuoco alla sua abitazione; Yagami, sopraffatto dal senso di colpa, ha deciso quindi di lasciare la sua professione e diventare un detective privato, collaborando con lo studio legale dei suoi ex colleghi e assumendo come braccio destro un vecchio amico d'infanzia cacciato in malo modo da un importante clan della mafia giapponese. Se già quindi il passato di Yagami è ricco di misteri - inutile aggiungere che il caso che gli ha fatto abbandonare la professione da avvocato tornerà a galla in qualche modo e starà a noi scoprire la verità su quanto realmente accaduto - il presente non è da meno, visto che nel momento in cui iniziamo la nostra partita ci troviamo ad indagare su un misterioso omicidio legato alla Yakuza, un accusato che giura di essere innocente e un efferato serial killer chiamato "La talpa" che uccide le sue vittime pugnalandole negli occhi.

Proprio questo intrecciarsi tra presente e passato, così come l'unione tra gli aspetti investigativi, quelli action di combattimento e la filosofia della Yakuza tipica di tanto cinema nipponico, non può che farci pensare ad un prodotto seriale dalla struttura narrativa particolarmente ricca e variegata. Sono tanti i casi che dovremo affrontare: le missioni secondarie - fatte di pedinamenti, inseguimenti e puzzle di vario tipo - rappresentano in qualche modo le trame verticali dei singoli episodi, quasi come questo Judgment fosse un legal drama vero e proprio; ma è proprio il procedere della trama principale, e "orizzontale", ad offrire al gioco e alla storia quel ritmo che noi appassionati seriali ben conosciamo e a cui non possiamo mai resistere. Se normalmente davanti a una serie continuiamo a dire "un altro episodio e poi basta", nel caso di Judgment il mantra sarà "un'altra missione e poi basta", ma, come potete immaginare, il risultato non cambia e le ore piccole sono assicurate. Perché da spettatori/giocatori non possiamo fare a meno di sapere di più sul passato di Yagami, conoscere l'identità del serial killer e vedere lo sviluppo dei singoli e immancabili colpi di scena che chiudono ogni capitolo (e che, invece, si aprono con un previously dal sapore evidentemente televisivo).

... ma ricca di divertimento e qualche pizzico di follia

Ma nel raccontarci cosa ha appassionato noi in particolare, non vorremmo certo darvi un'idea sbagliata: Judgment resta comunque un videogioco ricco di azione, e per di più un open world molto divertente in cui è possibile girare per l'intero quartiere e riprendersi dalle fatiche del lavoro e delle indagini con molteplici attività ricreative. Si va dai molteplici minigiochi (baseball, freccette, sale giochi completamente esplorabili e godibili, etc etc...) ai locali vietati ai minori, passando per decine e decine di ristoranti in cui è possibile "assaggiare" cibi e bibite tipici del Giappone ma anche provenienti da altre parti del mondo. In particolare alcuni ristoratori vi useranno come "cavie" e vi faranno assaggiare nuove pietanze, chiedendovi pareri: insomma, volendo esagerare si potrebbe anche arrivare ad avere un proprio personalissimo TripAdvisor virtuale di Kamurocho.

In realtà gran parte dello spasso proviene proprio dall'interagire con i tantissimi personaggi che vi troverete ad incontrare per strada e nei locali: con alcuni potrete chiacchierare e fare amicizia, con altri potrete iniziare relazioni sentimentali vere e proprie fatte di appuntamenti e messaggi scambiati su whatsapp; molti invece vi chiederanno favori, consigli e vi proporranno missioni aggiuntive. Siamo in un videogioco giapponese e quindi le follie non possono mancare: aspettatevi quindi anche di dover inseguire parrucchini "volanti" o indagare e poi combattere pervertiti che rubano le mutandine alle ragazze o le palpeggiano tra la folla.

Indaga come Philip Marlowe, combatti come Bruce Lee, rilassati come un turista

Non mancheranno poi - anzi saranno una parte importante delle vostre giornate a Kamurocho - i combattimenti: perché dovete sapere che Yagami è anche un esperto di arti marziali e che molto spesso si troverà braccato dai vari clan su cui sta indagando e dovrà quindi ricorrere alla violenza, molto spesso anche per strada. Uno dei momenti più esaltanti dell'intero gioco è per esempio quello in cui, accompagnati da due fedeli alleati, decidiamo di entrare in un club di proprietà di un clan della Yakuza e farci largo, attraverso centinaia di nemici, alla ricerca della verità su quanto sta accadendo. Per nostra fortuna combattere gruppi numerosi di nemici è estremamente divertente e soddisfacente, e in più da appassionati di cinema è impossibile non gioire nel ritrovare le atmosfere e le sensazioni tipiche di tantissimi film di arti marziali.

Judgment: il protagonista Takayuki Yagami

Nel caso di Judgment però non è mai il singolo elemento a fare il gioco, ma proprio questo mix tra azione e indagini, unito alla possibilità di relax offerta dai minigiochi e le relazioni sociali, a funzionare e rendere l'esperienza davvero appagante e mai monotona. Non sono pochi i videogiochi anche recenti in cui le troppe missioni secondarie o le infinite possibilità finiscono per distogliere dalla trama principale e dal piacere di una buona narrazione; Judgment è invece l'esempio perfetto di come si possa rendere giustizia alle tante anime di un videogioco senza per questo rinunciare ad una storia complessa ed affascinante e di come, anzi, il divertimento sia dato proprio da un buon bilanciamento di tanti elementi.