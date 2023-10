Il viaggio di Shuna, la recensione: la magia delle opere di Hayao Miyazaki vive anche su carta

Sono giorni felici per gli appassionati di animazione giapponese e in particolare di Hayao Miyazaki: proprio mentre alla Festa del Cinema di Roma arriva in anteprima italiana Il ragazzo e l'airone, che vedremo in sala dal 1 gennaio per Lucky Red, Bao Publishing ci ha fatto un altro regalo pubblicando, dal 17 ottobre, un'opera a fumetti del Maestro giapponese. E come vedremo in questa recensione de Il viaggio di Shuna si tratta di un lavoro splendido e unico nel suo genere, che ci restituisce la magia delle opere di Hayao Miyazaki con una storia semplice e lineare, che riesce a trasportarci in un altro mondo e stregarci con i temi, le atmosfere e suggestioni delle opere del sensei che abbiamo imparato ad amare attraverso i suoi incantevoli film.

Due splendide tavole de Il viaggio di Shuna

La storia di un lungo viaggio

Chi potrebbe mai fermare un giovane per cui è giunto il momento di partire?

La copertina dell'albo edito da Bao Publishing

La trama de Il viaggio di Shuna è ispirata a una leggenda tibetana dal titolo Il principe che divenne cane, la storia di un principe che decide di intraprendere un lungo e difficile viaggio per sottrarre chicchi d'orzo al Re Drago e assicurare il sostentamento del proprio popolo afflitto da povertà e scarsità di risorse. Allo stesso modo Shuna, il protagonista dell'opera di Hayao Miyazaki, lascia il suo villaggio per trovare dei semi ancora fertili di un cereale che gli viene mostrato da un misterioso e anziano viandante capitato al suo villaggio. I semi in possesso dell'uomo non sono più fertili, essendo privi di crusca e morti, ma sa di un luogo a occidente, ai confini della terra, con intere distese di questo cereale che ondeggiavano in un fremito rigoglioso. La speranza che Shuna cercava e che sceglie di inseguire per il bene del suo popolo.

Un film mancato, un fumetto magnifico

A lungo Miyazaki ha sperato di riuscire ad adattare questa storia in un film d'animazione. Lo dice nella postfazione del volume edito da Bao Publishing, ma aggiunge anche che dubita che una storia così semplice possa trovare spazio ora in Giappone. Una sfortuna per noi amanti dell'opera del Maestro, ma allo stesso tempo una gioia che possa aver trovato il modo di raccontarcela ugualmente, su carta e con un'impostazione narrativa così particolare: più che un fumetto in senso stretto, infatti, Il viaggio di Shuna è un susseguirsi di illustrazioni accompagnate da didascalie, con sporadici dialoghi veri e propri, che ne tratteggiano la storia, che ce la raccontano, letteralmente. Hayao Miyazaki ci prende per mano e ci porta nel mondo di Shuna, nel suo mondo narrativo da favola, attraverso immagini di una bellezza assoluta, con vignette dal respiro incredibile, ampie, spesso a tutta pagina se non addirittura doppia, scandendo il racconto del viaggio di Shuna in sei magnifici capitoli.

La magnifica splash page che apre il capitolo Verso l'occidente

Il viaggio di Shuna è puro Miyazaki

C'è tutto il Miyazaki che amiamo ne Il viaggio di Shuna, con i suoi temi classici, l'approccio ecologista, il legame con la natura e la terra, l'attenzione per i personaggi e il solito tratto che lo contraddistingue. E l'atmosfera, quelle suggestioni uniche che scivolano lungo tutta la sua filmografia e che non vediamo l'ora di ritrovare anche ne Il ragazzo e l'airone. L'albo a fumetti edito da Bao racconta una storia semplice, ma non è un fumetto né semplice né tantomeno banale: si tratta di una lettura particolare, diversa da quella a cui i lettori di manga sono abituati, ma non per questo meno travolgente, con il suo ritmo unico e magico. Ci si immerge nella storia, la si divora, ma ci è anche portati a tornarci, anche solo per il gusto di sfogliare l'albo e perdersi nelle immagini del Maestro giapponese dal gusto pittorico e dalla enorme potenza evocativa così in contrasto con la leggerezza dell'approccio e del racconto. Un'opera magnifica che va ad aggiungersi ai tanti regali che Hayao Miyazaki ci ha fatto nel corso della sua lunga carriera. Sperando che ce ne siano ancora altre nel prossimo futuro.