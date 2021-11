I Simpson in Plusaversary, Al Jean: “L’unico personaggio Disney che non possiamo usare è Topolino”

I Simpson in Plusaversary: un'immagine

Il 12 novembre 2021 è il secondo anniversario del debutto di Disney+, e per l'occasione la major ha commissionato diversi titoli celebrativi, fra cui il cortometraggio I Simpson in Plusaversary, un crossover tra la famiglia di Springfield e altre icone disneyane. La premessa è molto semplice: l'anniversario si festeggia al bar di Moe, e Homer non è sulla lista in quanto non considerato una star, il che lo costringe a entrare come ospite aggiuntivo di Pippo. Questo è un inside joke legato alla struttura di Disney+, ci spiega via Zoom lo showrunner Al Jean: "Ci sono cinque macrocategorie sulla piattaforma [sei in Europa con l'aggiunta di Star, n.d.r.], ossia Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Siamo un po' invidiosi perché non ne abbiamo una tutta nostra." Quanto alla scelta di far interagire Homer e Pippo, essa è stata dettata dalla somiglianza tra i due personaggi: "Abbiamo sempre pensato che loro due andrebbero d'accordo, perché sono molto simili a livello caratteriale, solo che Pippo si arrabbia di meno."

Un corto senza limiti, o quasi

I Simpson in Plusaversary è un vero e proprio crossover, con personaggi Marvel, Lucasfilm e Pixar che appaiono nel bar di Moe. Ci sono state limitazioni su chi si potesse usare? Risponde Al Jean: "Ci sono praticamente tutti quelli che volevamo, tra cui Darth Vader e BB-8. L'unica imposizione, da quando abbiamo iniziato a realizzare questi cortometraggi, è che non possiamo usare Topolino. Siamo riusciti a farlo apparire indirettamente, perché Nancy Cartwright, che fa la voce di Bart, imita abbastanza bene la risata di Topolino, e c'è un legame tra noi e lui perché per anni Martin Prince e altri personaggi sono stati doppiati da Russi Taylor [venuta a mancare nel 2019, n.d.r.], che era la voce ufficiale di Minnie. E suo marito [Wayne Allwine, morto nel 2009, n.d.r.] era la voce di Topolino." Non sempre i personaggi disneyani sono rappresentati in modo positivo. Ci sono state telefonate furibonde dai vari dirigenti e responsabili degli studios? "No, anzi: Kevin Feige apprezza molto quello che facciamo, e il suo aiuto è stato fondamentale per farci avere Tom Hiddleston nel corto su Loki. Tra l'altro, Tom è stato eccezionale, ha registrato le sue battute via Zoom il giorno in cui hanno tolto il lockdown a Londra, e sullo sfondo si sentivano le persone che festeggiavano mentre lui gentilmente ci dava una mano."

Nel corto ci sono cinque attori de I Simpson: Dan Castellaneta (Homer), Hank Azaria (Moe), la già citata Nancy Cartwright (Bart), Yeardley Smith (Lisa) e la partecipazione speciale di Tress MacNeille, che nella serie presta la voce a comprimari occasionali come la madre di Skinner. Ad alcuni di loro è anche toccato l'incarico di imitare storiche voci Disney: Castellaneta doppia Paperino, mentre Azaria ha avuto il ruolo di Pippo. Spiega Jean: "Era voluto, quando abbiamo accettato di fare questi corti ho chiesto che nei limiti del possibile potessimo usare i nostri doppiatori fissi. Dan e Hank fanno un ottimo lavoro con quelle voci, a mio avviso. E Tress [voce ufficiale di alcuni personaggi Disney come Paperina, n.d.r.], che in questa occasione fa Malefica, è uguale all'originale. Abbiamo rivisto La bella addormentata nel bosco, e le voci sono assolutamente identiche." Ciò però non significa che il franchise rinuncia alle guest star, nelle circostanze giuste: "C'è un episodio che ho scritto io, che andrà in onda a fine mese, con Glenn Close nel ruolo della madre di Homer. È bello quando persone come lei accettano di tornare e aggiungere qualcosa allo show."

Il futuro dei Simpson

Cosa possiamo aspettarci nei mesi e anni a venire? Altri corti, forse un secondo film? "Ci divertiamo moltissimo a fare i corti, quest'anno ne sono già usciti quattro e deve ancora arrivarne uno, che non sarà in inglese. Non vedo l'ora che il pubblico lo scopra. E potrebbe arrivare anche un nuovo lungometraggio, ma non sappiamo ancora come funzionerebbe a livello di distribuzione: prima in sala, e poi sulla piattaforma, o direttamente su Disney+? Il mercato è cambiato, come abbiamo visto con gli ultimi film della Pixar. Ho visto Luca in streaming, e l'ho amato." Si aspettava il successo stratosferico della serie? "No, per nulla, pensavamo che arrivare alla decima stagione sarebbe stato un bel traguardo [attualmente va in onda la stagione 33, n.d.r.]." L'ultima domanda, dato il legame profondo di Jean con lo show (è stato assunto durante la prima stagione ed è stato assente dallo staff per altri impegni solo dalla quinta alla nona): chi è il suo personaggio preferito? "Mah, è come chiedermi chi preferisco tra i miei figli. Ho sempre avuto un debole per Lisa, perché riconoscevo in lei il me stesso da ragazzo, mentre mia sorella era più come Bart. Ma sono tutti personaggi meravigliosi: Homer, Burns, tutti. E ci sono vari modi per abbinarli, quindi è sempre divertente scriverli."