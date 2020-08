High Score, la recensione: viaggio appassionante nel mondo dei videogiochi

High Score: un'immagine della docu-serie Netflix

Saremo sinceri: per motivi professionali dobbiamo scrivere la nostra recensione di High Score, ma non vi nascondiamo che il primo pensiero che ci è venuto in mente una volta arrivati ai titoli di coda del sesto e ultimo episodio del documentario targato Netflix è stato quello di selezionare l'ingresso del televisore dedicato alla nostra console, prendere il joypad in mano e passare un po' di tempo con un titolo a caso, solo per il gusto di giocare. Capita raramente che un documentario, in questo caso addirittura diviso in sei puntate da 40-45 minuti di media, sappia cogliere perfettamente le giuste emozioni e riesca a stimolare, sotto diversi punti di vista che tra poco andremo ad analizzare, lo spettatore facendolo desiderare di trasformarsi velocemente da parte passiva (guardare semplicemente lo schermo) a parte attiva (giocare attraverso lo schermo). La rivoluzione che ci viene narrata nella prima puntata, a pochi minuti dall'inizio del lungo e appassionante viaggio della storia e dell'evoluzione dei videogiochi, compie un balzo temporale e ci colpisce ancora oggi, in questo preciso momento. Segno che, nonostante il trascorrere dei decenni, la forza del "videogiocare" è ancora intatta, ancora presente, ormai quasi innata e insita in ogni persona: che sia Space Invaders o The Last of Us parte II, nulla sembra cambiato. Proprio attraverso questi sei episodi, High Score riesce a valorizzare ancora di più le passioni, le industrie e le idee che animano e hanno animato la storia dei videogiochi, di chi li ha creati e del suo pubblico, attraverso un racconto mai noioso e capace di catturare l'attenzione sia degli esperti in materia che dei neofiti.

Dagli 8-bit al 3D: storia di un'evoluzione

High Score: Tom Kalinske nel quarto episodio della docu-serie Netflix

Non possiamo parlare di una vera e propria trama che si sviluppa nel corso degli episodi. Ogni puntata si concentra, seppur in un racconto che comincia dal 1978 al 1993 e che risulta coeso, in un aspetto diverso della storia del videogioco: dal boom dell'Atari alla nascita della Nintendo, dagli 8-bit fino ad arrivare ai primi esperimenti in 3D di Doom e Star Fox. Inoltre, ogni puntata è dedicata a un argomento principale (che sia un genere - come il gioco di ruolo o i picchiaduro - o un tassello narrativo - la guerra tra Nintendo e Sega o l'invenzione del multiplayer online) rendendo la visione adatta sia per gli amanti del binge-watching, che avranno in poco più di quattro ore e mezza una buona fotografia di come le mode e la cultura del videogioco si è evoluta, grazie anche al progresso tecnologico, e sia a chi invece preferisce gustarsi le serie con più calma dosando il ritmo di visione con un episodio alla volta. In entrambi i casi, la scelta di alternare la storia generale raccontata dalla voce narrante e dalle personalità di spicco del mondo videoludico come Tomohiro Nishikado, il creatore di Space Invaders, o Yoshitaka Amano, l'illustratore dietro i personaggi e i mostri della saga Final Fantasy, con storie più private e intime di videogiocatori permette di affrontare gli episodi senza mai annoiarsi e stimola a più di qualche riflessione.

La rivincita dei nerd

High Score: Toru Iwatani in un'immagine del primo episodio della docu-serie Netflix

High Score riesce nell'impresa di elevare il medium e, soprattutto, di dimostrare come i videogiochi siano non solo parte integrante della nostra società, ma anche un mezzo, al pari delle altre arti più blasonate e riconosciute, che permette la possibilità di epifanie e rivincite da parte di tutte quelle persone che vengono considerate "nerd" (termine che, nel corso della serie, viene spesso citato a volte sia in maniera orgogliosa, a volte quasi come un dispregiativo) e che si sentono parte di una minoranza. Se il videogioco è stato (e in certi casi è ancora) considerato come un prodotto destinato ai bambini o per adulti mai del tutto cresciuti, la serie lancia un messaggio di inclusività non troppo nascosto tra le righe e, a conti fatti, necessario e audace. Che si tratti di minoranze etniche o sessuali, di accettazione o addirittura di realizzazione di sé stessi, High Score riesce a parlare, senza scadere nelle banalità stereotipate, sia a chi si riconosce nei personaggi comuni intervistati (quelle persone che si sono viste la vita cambiata in positivo a causa di un videogioco) sia a chi nutre ancora dei forti dubbi, soprattutto legati alla violenza, sulla necessità e il divertimento del gioco. Potremmo parlare di rivincita dei nerd se non che la stessa serie lavora molto per evitare queste divisioni sociali e lessicali per unire sotto lo stesso tetto chiunque sia anche solo incuriosito dal mondo videoludico: il piacere di usufruire di qualcosa è più importante del linguaggio che viene utilizzato per descriverlo.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Punteggi alti e punteggi bassi

High Score: Howard Scott Warshaw nel primo episodio della docu-serie Netflix

Complice la presenza di soli sei episodi, tutti con tematiche diverse, High Score si segue che è un piacere. Tuttavia, proprio per la natura stessa in cui sono divisi gli episodi, non sempre la serie centra perfettamente quel bilanciamento che, nei momenti migliori, la rende addirittura emozionante. A causa delle varie tematiche e delle varie svolte narrative di cui è composta la storia videoludica non tutti gli episodi appassionano allo stesso modo e, in certe occasioni, specialmente per un pubblico più generalista e che può definirsi meno appassionato sull'argomento, si rischia un calo di attenzione a seconda dell'argomento affrontato. L'intrecciarsi di linee temporali che saltano, il più delle volte piacevolmente, da un anno all'altro a volte non è completamente riuscito tanto da creare un po' di confusione e risultare un po' un esercizio di stile vuoto. Quando, però, la serie centra perfettamente i suoi obiettivi riesce a dar vita a momenti emozionanti: impossibile rimanere impassibili di fronte all'episodio dedicato ai giochi di ruolo e al significato profondo di impersonare un personaggio-avatar o al finale della sesta puntata che chiude al meglio il lungo viaggio attraverso la storia dei videogiochi. A tutto questo aggiungiamoci un bel tocco di nostalgia personale nel rivedere molti dei giochi "classici" che noi stessi abbiamo consumato quando eravamo più giovani e spensierati per desiderare una seconda stagione (o una seconda parte) che possa affrontare anche gli anni Novanta e i Duemila.