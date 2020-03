Vita ai tempi del Coronavirus: una guida semiseria per i cinefili

Ora che regioni e province italiane sono diventate "zona rossa" per il Coronavirus e si è obbligati a rimanere responsabilmente a casa, ecco una guida per affrontare al meglio le settimane che seguiranno.

Bruce Campbell ne La casa

Il Coronavirus è ormai un'emergenza da non sottovalutare. A partire dal 9 marzo la Lombardia e 14 province italiane sono diventate ufficialmente "zona rossa" e lo saranno fino a inizio aprile. Con i cinema chiusi e le nuove uscite rinviate, con l'obbligo di non uscire dalla provincia di appartenenza, la routine settimanale sarà - giustamente - rivoluzionata. Ma non abbiate paura! Lasciate da parte la rabbia e il panico e comportatevi in maniera responsabile usando proprio il cinema come cura alla noia ai tempi del Coronavirus. Ecco a voi una guida semiseria per tutti i cinefili che possono trarre vantaggio da questo mese particolare, un consiglio giorno per giorno per gestire al meglio le prossime settimane. Dedicata a chi si ritrova in una "zona rossa", ma anche a chi, con un po' di amore e solidarietà, ha voglia di unirsi a loro.

Lunedì, prima visione

Joker: Joaquin Phoenix si trucca da clown

Il primo giorno della settimana lo dedichiamo ai film in prima visione. Scegliete un titolo uscito recentemente in home video come Joker oppure approfittate delle novità dei servizi streaming che avete a casa. Rimanete aggiornati sui film degli ultimi mesi, state al passo, anche se non siete particolarmente ispirati: la curiosità è importante! In questo modo il lunedì diventerà per voi il giorno della novità e degli stimoli cinematografici e non un semplice noioso inizio di settimana.

Martedì, classici da scoprire

Casablanca: Humphrey Bogart e Ingrid Bergman in una scena del film

E' giusto compensare il nuovo con il vecchio. Il martedì scegliete un classico del cinema, meglio se un film che avete sempre pensato di vedere e non avete mai recuperato prima per mille motivi (e lo sappiamo che c'è sempre una scusa valida). Che sia un classico con Marlon Brando come Fronte del porto o che sia Shakespeare in Love di cui tutti parlano male ma te ancora non l'hai visto e non puoi dire la tua: questo è il momento adatto! Finalmente puoi riempire i buchi culturali, sopperire alle tue mancanze storiche e dimostrarti sempre sul pezzo anche quando si parla dei classiconi.

Mercoledì, notte horror

It: un'inquietante immagine di Pennywise

Dopo due giornate importanti con film "seri", di mercoledì fa bene prendersi una pausa e sconfiggere la paura del Coronavirus con... la paura stessa! Scegliete un film horror, non importa che sia un classico come L'esorcista o uno degli ultimi successi cinematografici come It, prendete il bustone di pop corn da scaldare in microonde, la coperta in pile che vi dà protezione dai mostri sullo schermo e provate l'ebbrezza di spaventarvi un poco. Inoltre l'anarchia del genere permette di godersi delle buone regie virtuose, l'ideale per staccare dallo stile classico del giorno precedente. Avere paura fa bene ed è incredibilmente divertente!

Giovedì, roulette alla Joker

L'ultima interpretazione di Heath Ledger nel film The Dark Knight

A metà settimana è giusto lasciare che l'anarchia vinca sull'ordine, che - per dirla alla Von Trier - il caos regni, che sia il fato stesso a decidere per noi. Lanciate una moneta e scegliete un titolo a caso su cui premere Play. Non pensateci sopra, chiudete gli occhi e quando vi sentite pronti, scegliete! Che sia un film che sapete a memoria, che sia un film che nemmeno pensavate di avere a disposizione, che sia il terzo capitolo di una trilogia o un film d'animazione per bambini in età prescolare, non barate e godetevi questa serata pazza, sia quel che sia. Da qualche parte a Gotham City, il Joker vi starà applaudendo, fiero di voi.

Venerdì, cult da riscoprire

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

Qui la faccenda si fa più semplice e dopo una dura settimana di scoperte ed emozioni il venerdì vogliamo coccolarci. Se avete il nostro libro Cult. I film che ti hanno cambiato la vita basterà aprirlo a caso, come fosse uno di quei libri sulle risposte, e scegliere il titolo uscito. Altrimenti dovrete far fede alla vostra pura e semplice passione e pensare a un film che sapete a memoria e non vi stancate mai di rivedere. Un classico Disney? O magari Ritorno al futuro. Forse Blade Runner? Certo, se non avete voglia di anni Ottanta e un vostro film cult è La sottile linea rossa, chi siamo noi per giudicare... L'importante è avere a che fare con un titolo che ci fa stare bene, ci rilassa, ci piace vedere, ci ricorda la nostra infanzia o il motivo per cui ci piace il cinema.

Sabato e domenica, la "bingewatchata"

Mr. Robot: Christian Slater e Rami Malek nell'episodio finale

A fine settimana arriva la sfida migliore e come avrebbe detto John "Bluto" Blutarsky "Quando il gioco si fa duro...". Ecco allora che il weekend vero e proprio, adesso senza discoteche o pub, lo dedichiamo al binge watching! È il momento opportuno per sciropparsi di fila un'intera stagione della propria serie preferita o, perché no, iniziare e finire il viaggio di Frodo e dell'Anello nel giro di due giorni. Che sia una saga cinematografica o una serie tv, da soli o in compagnia, dateci dentro con una sola regola: non potete lasciare la visione sospesa (a una nuova settimana corrispondono nuove visioni), dovete concludere la stagione della serie o la saga cinematografica tra sabato e domenica!

Siamo sicuri che questa guida riuscirà, in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo, a rilassarvi, a regalarvi un sacco di piacevoli visioni, a farvi provare quell'entusiasmo primigenio dell'immergersi in mondi e storie sempre diverse.

