Giffoni Film Festival 2019, non solo cinema: viva la street art con lo Street Fest

Il Giffoni Film Festival 2019 si è concluso il 27 luglio all'insegna di proiezioni, anteprime e incontri con registi e attori: non solo cinema però! Per le strade della città c'è un festival parallelo, lo Street Fest, che porta a Giffoni alcuni dei migliori artisti di strada provenienti da tutto il mondo.

Il festival itinerante e gratuito, che fa parte del progetto VIVO Giffoni, quest'anno ha portato a Giffoni Valle Piana 200 spettacoli, con piazze, strade, parcheggi e cortili trasformati in open space teatrali. L'Arena del Giardino degli Aranci è stato il palcoscenico di musical, mentre nell'Arena Lumiere si sono esibiti alcuni degli artisti musicali più amati, dal vincitore del Festival di Sanremo Mahmood ad Arisa.

Giffoni 2019: tutti i vincitori, verso la 50esima edizione, che promette grandissime sorprese

L'edizione 2019 si è chiusa con più di 50 artisti, 6 party tematici, oltre 30 laboratori e spettacoli in scena dalle 17:30 di ogni giorno, dal 19 al 27 luglio. Si sono esibiti gli artisti: Accademia Perduta con Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Teatro e Ker Théâtre Mandiaye Ndiaye, Accademia Caracciolo, La Baracca dei Buffoni, I Nipoti di Bernardone, Mirabella, Arnaldo Mangini, Molino Rosekranz, Damiano Massaccesi, The Tammaros, i3Chefs, Luca Lombardo, la famiglia Ferraiolo con i suoi burattini, Blink Circus, Fili D'Erba, Paese delle Meraviglie, Mabò Band, Manuel Pucci, Sergio Eco, la bodypainter Weronique Art. La New Age Animazioni ha inoltre organizzato diversi party a tema, ovvero lo Schiuma party, la Festa dei colori, Bubbles party, Carnival party e Carribean party.

Lo Street Fest al Giffoni Film Festival 2019