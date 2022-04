5 film per una Pasqua in famiglia su Infinity+

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi

Il coniglio pasquale, protagonista del film Hop

Il proverbio dirà anche così, ma sarà colpa (o merito) dei due anni che abbiamo vissuto e quindi tornare a casa per le festività è diventata quasi una necessità emotiva. Ecco allora 5 film da vedere con tutta la famiglia a Pasqua disponibili su Infinity+. Che siano storie d'avventura, d'animazione, tratti da romanzi, videogiochi, fiabe, carte collezionabili, la parola d'ordine è: la magia del cinema... a casa propria.

Pixels (2015)

Pixels: Josh Gad in fuga da un Pac-Man gigante nel film di Chris Columbus

Disponibile dal 14 aprile in catalogo, Pixels celebra la nostalgia dell'audiovisivo per gli anni '80 in cui stiamo vivendo. Un'esistenza segnata da una sconfitta a Donkey Kong: è quella del tredicenne Sam Brenner, ora cresciuto (col volto di Adam Sandler) e installatore di sistemi audio-video. Mai si aspetterebbe di tornare sulla plancia di gioco, e nella vita vera, insieme all'amico ora presidente Will (il collaboratore storico di Sandler, Kevin James), ma quando i videogiochi come Space Invaders, Pac-Man, Tetris e Arkanoid in versione gigantesca-kaiju invaderanno il Pianeta Terra perché gli alieni hanno mal interpretato un messaggio inviato dalla NASA in una capsula del tempo contenente proprio i migliori videogame arcade. Una pellicola perfetta per grandi e piccini, piena di easter egg, diretta da Chris Columbus e liberamente ispirata all'omonimo corto del 2010 di Patrick Jean.

Domhnall Gleeson: "Peter Rabbit è Kevin di Mamma, ho perso l'aereo. Io uno dei ladri"

Peter Rabbit (2018)

Peter Rabbit: Domhnall Gleeson in una scena

Il punto di forza dell'adattamento cinematografico di Beatrix Potter, rendendolo un prodotto tanto per i bambini quanto per gli adulti, è la tecnica mista utilizzata nella messa in scena e quindi il mix di toni del racconto, condito di umorismo e irriverenza british per renderlo peperino e frizzante rispetto all'originale cartaceo. Ciliegina sulla torta di Peter Rabbit - o sul coniglio, che dir si voglia - è il cast live action composto principalmente dalla coppia Rose Byrne e Domhnall Gleeson, con quest'ultimo che dimostra una grande comicità fisica e di raccordo con la parte animata in 3D.

Space Jam New Legends vs Jumanji Benvenuti nella giungla: come si modernizza un cult

Jumanji - Benvenuti nella giungla (2017)

Jumanji - Benvenuti nella giungla: Karen Gillan, Dwayne Johnson e Jack Black in una scena del film

Chi l'avrebbe mai detto che un sequel realizzato vent'anni dopo avrebbe potuto avere un tale sapore anni '90 nel senso migliore del termine. E quindi ecco che per nuovi e vecchi spettatori il film da guardare tutti insieme è Jumanji - Benvenuti nella giungla, in cui il gioco da tavolo diventa un videogioco di ruolo tramite avatar e Dwayne 'The Rock' Johnson può dimostrare tutta la sua comicità fisica insieme a Karen Gillan, Jack Black e Kevin Hart, creando una storia di amicizia e identità perfettamente in linea con quanto raccontato in precedenza. Un film per ragazzi che è anche un film family, che raccoglie sapientemente un'eredità e non vive di sola nostalgia, di livello in livello nella giungla sempre più profonda.

Detective Pikachu, il regista: "Nel film sui Pokémon c'è un po' di Italia"

Detective Pikachu (2019)

Detective Pikachu: Kathryn Newton, Justice Smith con i loro amici pokemon

E se le carte collezionabili più famose (dopo Magic) diventassero un film live action dopo le tante serie e pellicole animate prodotte? In Detective Pikachu una simpatica celebrazione del noir e del giallo classico con colpo di scena, in un mondo popolato da Pokémon - i primi con cui tutto è iniziato ma anche i più recenti - un ragazzo (Justice Smith) e un Pikachu che si improvvisa detective ed è dipendente dalla caffeina, devono scoprire la verità su cosa sta accadendo agli umani e alle loro simpatiche creature. Con varie sorprese nel cast e un'indagine che si fa via via più intricata, non potrete resistere tra grandi e piccini a questa detective story che è anche una storia familiare e di amicizia, e ai loro adorabili protagonisti. E sì, anche agli umani. Gotta catch 'em all!

Il piccolo principe ci guida alla scoperta di un classico

Il piccolo principe (2015)

Il Piccolo Principe: il piccolo principe con la volpe in una scena del film d'animazione

Ultimo titolo tra i nostri 5 film family per una Pasqua in famiglia su Infinity è Il Piccolo Principe, tratto dall'omonimo romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, scritto nel 1943 e trasposto da Mark Osborne in un film animato a tecnica mista e che aggiunge una parte della meta-storia raccontata: la CGI per raccontare la storia della bambina protagonista e la tecnica artiginale stop-motion per narrare quella del piccolo principe. Un racconto senza tempo, per tutte le età e per tutti i cuori, quelli più puri e quelli più duri, in una trasposizione delicata che non potrà che catturarvi per la sua poesia e la sua profondità.