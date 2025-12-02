Spider-Man, Hosoda e Jennifer Lopez: tutti i film del 2026 targati Eagle Pictures

Scream e Scary Movie, 28 anni dopo: il tempio delle ossa e Ryan Gosling disperso nello spazio: il listino Eagle Pictures.

Il 2026 di Eagle Pictures si preannuncia come un anno cinematografico di grande richiamo grazie all'offerta presentata a Sorrento. Un listino che spazia dall'animazione ai grandi blockbuster d'azione, passando per l'horror e il thriller. Se il 2025 si chiude con Un topolino sotto l'albero e Norimberga, l'anno si aprirà all'insegna dell'avventura animata per famiglie con Spongebob - Un'avventura da Pirati, diretto da Derek Drymon, in sala il 1 gennaio.

Eagle Picture: il listino

Una scena di Ben - Rabbia animale

L'atmosfera cambierà radicalmente a metà mese: il 15 gennaio vedrà infatti la doppia uscita dell'atteso sequel horror 28 anni dopo: il tempio delle ossa, diretto da Nia DaCosta e interpretato da Cillian Murphy, Ralph Fiennes e Jack O'Connell. Nello stesso giorno, per un cambio di tono, arriva la commedia italiana Prendiamoci una pausa di Christian Marazziti, che vanta un cast corale di star nostrane come Marco Giallini, Claudia Gerini, Fabio Volo e Ricky Memphis. Il 22 gennaio arriva il thriller Mercy: sotto accusa, un film adrenalinico diretto da Timur Bekmambetov che schiera Chris Pratt e Rebecca Ferguson. Infine, il 29 gennaio, l'azione Ben - Rabbia Animale di Johannes Roberts vedrà la partecipazione di Johnny Sequoyah e Troy Kotsur.

Il ritorno di Scream

Scarlet: un'immagine del film

L'inizio di febbraio manterrà alta la tensione con l'uscita, il 5 febbraio, di Anaconda, diretto da Tom Gormican, con Jack Black, Paul Rudd, Thandiwe Newton e Steve Zahn. La settimana di San Valentino, precisamente il 12 febbraio, i riflettori saranno puntati su una doppia proposta: il film a tema sportivo Goat: Sogna in Grande di Tyree Dillihay e il thriller Crime 101: La strade del Crimine di Bart Layton, interpretato da Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo e Barry Keoghan. Il 19 febbraio sarà il momento dell'animazione d'autore con Scarlet di Hosoda. Gli appassionati degli slasher dovranno segnare il 26 febbraio per il ritorno della celebre saga con Scream 7, diretto da Kevin Williamson, che vedrà il ritorno di icone della serie come Neve Campbell e Courteney Cox.

Sci-fi e cinecomic

Entrando nel mese di marzo, è previsto l'arrivo de Il bacio della donna ragno in una nuova versione musicale diretta da Bill Condon e interpretata da Jennifer Lopez, Tonatiuh e Diego Luna. L'appuntamento con la fantascienza è fissato per il 19 marzo con uno dei film più attesi, ovvero L'ultima missione: project Hail Mary, l'epopea spaziale diretta da Phil Lord e Christopher Miller, che vede Ryan Gosling fare amicizia con un alieno.

Kiss of the Spider Woman: Jennifer Lopez in una scena

A maggio ecco Pecore sotto copertura di Kyle Bada con Hugh Jackman. L'estate si aprirà all'insegna della risata con Masters of the Universe, diretto da Travis Knight e Christ Butlers, con Nicholas Galitzine nei panni di He-Man e Jared Leto in quelli del malvagio Skeletor. Riecco Scary Movie, l'11 giugno, diretto da Michael Tiddes, con membri storici della saga come Anna Faris e Marlon Wayans. Il listino Eagle chiude la stagione con la Marvel: Spider-Man: Brand New Day, firmato da Destin Daniel Cretton. Il film segnerà il ritorno di Tom Holland e Zendaya, affiancati da Jon Bernthal nei panni di The Punisher e Mark Ruffalo in quelli di Hulk.

I film del listino 2026 di Eagle Pictures