El Diario, la recensione: thriller soprannaturale fra traumi dell'infanzia e killer dal futuro

Il thriller soprannaturale messicano disponibile su Prime Video presenta temi interessanti come la fragilità dei legami familiari e il concetto di destino. Ma li sviluppa in modo maldestro fra script poco convincente e regia piatta.

Un thriller soprannaturale messicano dalle pretese un po' horror, ma alla resa dei conti con scarsa tensione e poco coraggioso anche sul piano del fantastico, tema svolto peraltro in modo maldestro. Ma attenzione perché in El Diario, film diretto da Emma Bertrán e Alba Gil e disponibile ora su Prime Video, non è affatto tutto da buttare, anche se si può parlare di un'occasione sprecata.

Irene Azuela nei panni di Olga, abbraccia sua figlia

Infatti, i difetti citati vanno a penalizzare una premessa del mondo reale che invece era foriera di buoni spunti visto che andava a esplorare in maniera anche curiosa uno dei grandi temi della nostra epoca, ovvero la fragilità dei legami familiari e le conseguenze a volte devastanti che la loro rottura hanno sugli adulti ma soprattutto sui bambini.

La trama di El Diario: una separazione dolorosa e un inquietante diario

Olga cerca aiuto nel terapista della bambina

In El Diario la protagonista è Olga, interpretata da Irene Azuela: la donna, dopo la separazione dal marito Victor (Leonardo Ortizgris), si trasferisce in una nuova casa con la figlia Vera (Isabella Arroyo). La bambina vive un periodo difficile, è rimasta traumatizzata dagli eventi familiari e non sopporta la nuova compagna del padre. Difficoltà emotive che neanche la custodia condivisa dei genitori sembra poter alleviare. Nella nuova abitazione però accade qualcosa di strano: si verificano fenomeni misteriosi e in soffitta c'è un antico baule pieno di strani oggetti di cui Olga non riesce in nessun modo a liberarsi.

La bambina Vera con suo padre e sua madre in una scena di El Diario

All'interno del baule anche un inquietante diario che sembra contenere i pensieri omicidi scritti da un assassino. Un diario che magicamente sembra in continua e inspiegabile evoluzione. Ben presto la donna avverte che lei stessa e sua figlia sono in grave pericolo e si affida al terapista della figlia, Carlos. Ma per capire cosa succede dovrà innanzitutto scoprire l'identità dell'assassino che sta scrivendo il diario. E quando ci riuscirà, scoprirà qualcosa di veramente sconvolgente.

Il destino ineluttabile e i traumi dell'infanzia che generano mostri

Irene Azuela in una scena di tensione

Come accennato, in El Diario ci sono spunti indubbiamente interessanti che avrebbero meritato un maggior sviluppo. Davvero interessante il tema dei traumi dell'infanzia, dettati anche da una separazione dei genitori vissuta in malo modo o da un'intrusa che si detesta, tutti aspetti che partendo dall'incancrenirsi dei legami familiari possono segnare un'esistenza intera e, in casi estremi, generare mostri. Ma sorge anche il dubbio se alcuni eventi si innestano invece su una base già predisposta al male, di fatto agendo solamente da innesco. Altro tema interessante, che richiama il concetto di destino, quello del futuro già scritto, in questo caso perfino già noto nella sua evoluzione, ma però impossibile da fermare nel suo procedere inesorabile. Anche se per costruire l'ineluttabilità della storia, si ricorre a un gioco di paradossi temporali piuttosto confuso e superficiale.

Carlos e Olga cercano di capire cosa sta succedendo nella casa

Regia piatta, sceneggiatura schematica ed effetti raffazzonati

Una discussione tra Olga e Carlos, il terapista della figlia

Ecco, proprio da qui iniziano i problemi di El Diario. Perché se il soggetto è potenzialmente valido, la sceneggiatura della co-regista Emma Bértran e di Pamela Pons finisce per restare ingabbiata in schematismi e rigidità che portano a colpi di scena troppo meccanici e non fanno decollare il film. Ne esce una trama debole penalizzata anche da un cast poco convincente ma soprattutto da una regia piatta, anonima e poco incisiva. Il risultato assomiglia a quello di un film per la tv buttato un po' su, con una messa in scena povera ed effetti speciali, per fortuna limitati a poche scene, che sono a dir poco raffazzonati e rivelano il basso budget a disposizione. Alla fine, nonostante il film sia breve, c'è la sensazione di un faticoso stiracchiamento, perché il ritmo latita e di cose davvero importanti ne succedono pochine.